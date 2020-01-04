DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir'deki pusuda ölen kuryenin annesinden acı feryat



İZMİR'in Konak ilçesinde, yol kenarında pusu kuran grubun düzenlediği silahlı saldırıda ölen 2 kişiden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın (32) acılı annesi Sebahat Kara, adalet çağrısında bulundu. Bir süre önce diğer oğlu Bülent Kara'yı da alkollü sürücünün çarpması sonucu kaybeden Kara, "Benim 2 torunum yetim kaldı. Gencecik oğlumu toprağa verdim, suçlular cezasını çeksin" dedi.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, bir grup caddede pusu kurup, bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, tabancalarıyla art arda ateş etti. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü hızını artırıp uzaklaşırken, o sırada caddeden geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır (40), silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır ve Kara, kurtarılamadı. İki kişi, İzmir'de toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

'AYAĞI TAŞA DEĞSE KIYAMAZDIK'

Motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın, ağlamaktan ve feryat etmekten sesi kısılan annesi Sebahat Kara, "Benim oğlum herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Ayağı taşa değse kıyamazdık. İki tane çocuğu var, benim iki torunum yetim kaldı. Hiçbir suçu, günahı yoktu onun. Ekmeğindeydi, işinde gücündeydi. Evinden işine gider, işinden evine gelirdi. Pırlanta gibi çocuktu. Benim çocuğum suçsuz yere gitti. Katillerinin gereken cezayı almalarını istiyorum. O ve onun gibi gençler gitmesin istiyorum. Gereken ne varsa yapılsın, oğlumun kanı yerde kalmasın. Cezalarını alsınlar ve başka ailelerin canlarını yakmasınlar istiyorum" dedi.

'2 YETİMİM VAR, PSİKOLOJİLERİNİ NASIL DÜZELECEK'

Daha önce bir evlat acısı daha yaşadıklarını ve büyük oğlu Bülent Kara'yı İstanbul'da bir ATM'den para çektiği sırada bir servis minibüsünün çarpması sonucu kaybettiklerini anlatan Kara, "Bülent'im 40 metre sürüklenerek can verdi, şimdi Serkan'ımı kaybettim. Serkan çevresinde o kadar çok seviliyordu ki, evlenirken motosikletçi arkadaşları onu konvoy halinde getirip götürdü. Benim 2 yetimim var, onlar okullarında nasıl başarılı olacaklar, psikolojileri nasıl düzelecek bilmiyorum. Tek isteğim, katillerin gereken cezayı alması" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü (Arşiv: 02.01.2020)

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü (02.01.2020)

- Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinden görüntü (02.01.2020)

- Anne Sebahat Kara ile röportaj

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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8 anneden örnek dayanışma

ERZURUM'da, 8 gönüllü anne, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Kent merkezinde belirledikleri evlere gidip, ihtiyaçları tespit eden anneler, sosyal medyada duyuru paylaşarak topladıkları malzemelerle ailelerin yüzünü güldürüyor.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Atike Buliç, Helin Fırat, Mehtap Ateştenyılmaz, Elif Kızılkaya, Sonsen Eğin, Sinem Özhancı, Ayten Aksakal ve Yıldız Yıldız çevrelerinde gördükleri dargelirli ailelere destek olmak için çalışma başlattı. Önce giysi, gıda türü yardımlarda bulunan 8 gönüllü anne bir yıl içinde 150 aileye ulaştı. Kendilerine ulaşan yardım taleplerini önce adreslere giderek inceleyen anneler, daha sonra ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra bunu sosyal medyadaki adreslerinden paylaşıyor. Takipçilerinden gelen destekleri arkadaşlarına ait iş yerinde depolayan anneler daha sonra kendi imkanlarıyla ailelere ulaştırıyor.

'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN SIKINTILARINI TEK TEK TESPİT ETTİK'

Erzurum'da ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız olmadığını göstermek için yola çıktıklarını söyleyen Atike Buliç, "Her ne kadar sosyal devlet olsak da ihtiyaç sahibi ailelere yeterince ulaşılmadığını gördük. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine gittik, sıkıntılarını tek tek tespit ettik. Aralarında babaları olmayan çocuklar, kader mahkumlarının aileleri ve iş bulamayan babaları gördük. Sonra 'Biz bu aileler için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. 'Sadece devletten bir şey beklemeyelim' diyerek ayakkabı, giysi, gıda türü yardımlarla başladık" dedi.

'ÇOCUKLARI HAFTA SONLARI OYUN ALANLARINA GÖTÜRÜYORUZ'

Yaptıkları yardımlarla 150 aileye ulaştıklarını anlatan Buliç, "Bize ulaşan talepleri evlere giderek inceliyoruz. Belirlediğimiz ihtiyaçları sosyal medya adreslerimizden paylaşarak destek istiyoruz. Yardımseverler de eskiden olduğu gibi imece usülü ellerinden gelen yardımları bizlere gönderiyor. Ne tür bir ihtiyaç varsa ona göre ailelere ulaştırmaya başladık. Kendi eş ve çocuklarımızdan ödün vererek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Çocukları hafta sonları oyun alanlarına götürüyoruz. 8 gönüllü anne olarak biz 150 aileye yaklaşık bin kişiye bu şekilde hizmet ediyoruz" diye konuştu.

'BİZE DEPO YERİ LAZIM'

Yardım ettikleri aile sayısının her geçen gün arttığını belirten Buliç, depoya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yöneticilerden depo konusunda yardım isteyen Buliç, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada paylaştığımız ailelere yardım geliyor. Bunları dağıtana kadar saklayacak yer bulamıyoruz. Bize öncelikle bir depo yeri lazım. Ayrıca yardım ulaştırdığımız ailelere sosyal konularda da yöneticilerden destek bekliyoruz. Evlerine gittiğimiz aileler daha Palandöken'i görmüş değil. Hiç olmazsa bu ailelerin kende kentlerindeki Palandöken'i görmelerini istiyoruz."

Palandöken ve Yakutiye ilçesindeki ailelere yardımları ulaştıran gönüllü anneler, sadece yardım etmek değil, insanlara balık tutmayı da öğretmek istediklerini bu konuda projeleri olduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Salih TEKİN/ERZURUM, ()-

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Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

GÜMÜŞHANE'de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti.

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine yağan kar vatandaşları sevindirdi. Sokağa çıkkan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti. Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, bu yıl kent merkezine karın geç geldiğini söyledi.

Karadeniz'i Doğu Anadolu’ya bağlayan Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı,

Görüntü Dökümü

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-Gümüşhane kar görüntüleri

-Horon oynayan vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detay çekimler

Haber ve Kamera: Sinan Uçar, GÜMÜŞHANE ()

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Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Timleri nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiler. İhsan Kıbrıslı ile kardeşi Yasin Kıbrıslı, polis üniforması giyip, ekip otosu ile şehir turu yaptılar.

Meydan Mahallesi'nde oturan nörofibromatizs hastası olan İhsan Kıbrıslı (24) ile kardeşi Yasin Kıbrıslı (16) evlerine ziyarete gelen Yunus timlerine en büyük hayallerinin yunus polisleriyle birlikte şehir turu atmak olduğunu anlattı. Kardeşlerin talebi İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e bildirildi. Güneş, talebin yerine getirilmesi için ekiplere izin verdi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan Yunus ekipleri, sirenler çalarak kardeşlerin evine geldi. İhsan'a üniforma giydiren polisler aracın ön koltuğuna oturtarak 'Bugün ekip amiri sensin' diyerek sirenler eşliğinde yola çıktılar. Bu sırada okulda olan Yasin'i de okulundan alan ekipler, 2 kardeşe şehir turu attırdı. Şehir turunun ardından evine getirilen İhsan ve kardeşi Yasin ailesine teslim edildi.

Anne Mehtap Kıbrıslı, "Bugün İhsan için çok önemli ve tarihi bir gün tüm polislere ve emniyet müdürüne teşekkür ediyorum"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İskenderun İlçe Emniyet müdrlüğü tabelası

-Yunus ekibinin çıkmaları

-İhsan'ın evine sirenlerle gelinmesi

-İhsan ile ailesinin evden çıkıp polisleri karşılaması

-Çiçek verilmesi

-Üniforma giydirilen İhsan'ın polislerle çıkması

-Kardeşi Yasin'in okulun önünden alınması

-Şehir turu atmaları ve eve getirilmesi

-Anne, baba ve Yasin'in konuşmaları

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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Vaşaklar fotokapana takıldı

KEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Kurulan fotokapanlara bu sefer de vaşaklar takıldı. Fotokapanlarla vaşakların gelişimi 4 yıl boyunca takip edildi.

Görüntülerde vaşakların dört mevsim bölgedeki yaşamı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vaşakların farklı dönemlerde geçişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

BİTLİS’te üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara (17) ders çalışırken, sosyal medya üzerinden Bitlis Belediyesi'ne 'Ders çalışıyorum. Bir kahve ve yanında da çikolata gönderir misiniz?' yazılı mesaj attı. Salgara'nın bu isteği, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından yerine getirildi.

Bitlis'te Atatürk Mahallesi'nde oturan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara, Çarşamba günü akşam saatlerinde ders çalışmaya ara verdiği sırada, canı kahve istedi. Bu sırada sosyal medyadan Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu öğrenince kendi de şansını denemek istedi. Salgara, Facebook hesabından, "Sevgili şehir belediyesi, malum öğrenciyiz. Sınava hazırlanıyoruz. Gaziantep Belediyesi de bunun için öğrencilere kahve dağıtıyormuş. Ben de dedim, Bitlis şehrinin belediyesi ne güne duruyor. Adres vereyim, sen de bana 2'si 1 arada yolla. Ne dersin? Bence güzel bir plan. Yanına da bir parça çikolata da fena olmaz" mesajını attı.

Bu mesajı gören Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, duyarsız kalmadı ve hemen harekete geçti. Cevap olarak, "Adresi alalım efendim. İletişim bilgilerinizle birlikte" yazınca Salgara, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Belediye Başkanı Tanğlay'ın talimatı üzerine de Berat'ın evine kahve ve çikolatası gönderildi. Berat Salgara, beklemediği bir sürpriz yaşadığını belirterek, "Evde derse ara verdiğim sırada belediyelerin sosyal medya hesaplarına bakıyordum. Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu gördüm. Ben de yaşadığım şehirde şansımı denemek istedim ve mesaj yolladım. Geri dönüşlerini beklemiyordum. Aradan 2 saat geçti. Bana dönüş yapıp adres bilgilerini istediler. Sonra kahve ve çikolatayla eve geldiler. Çok sevindim. Ben de bunun üzerine 'Kahve bahane, hizmet şahane. Yaşa Bitlis Belediyesi' diye mesajı attım" dedi.

Konu ile ilgili olarak ’ya açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise üniversiteye hazırlanan Berat'a sürpriz yaşattıkları için mutlu olduğunu söyledi. Gençlerin yanında olduklarını belirten Tanğlay, "Kardeşimizin böyle bir ihtiyacı varsa, biz de 'Hemen giderelim' dedik. Çalışma arkadaşlarımız sağ olsun, adresini alıp, genç arkadaşımıza ulaştılar. Kahve ve çikolatalarını kendilerine teslim ettiler. O da sosyal medyadan bize teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyor ve başarı diliyoruz. Gençlerimizin yanında olduğumuzu her platformda söyledik. Buradan bunu da tekrarlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Berat Salgara'nın kütüphaneye gelişi

-Arkadaşları ile birlikte kütüphaneye girişleri

-Okuma salonundan detaylar

-Berat Salgara'nın ders çalışması ve salondan detay görüntüler

-Berat Salgara ile röportaj

-Gönderilen kahvelerden detay

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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