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DHA YURT BÜLTENİ - 2

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu   Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'i Doğu Anadolu’ya bağlayan Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 15...

GÜNDEM 03.01.2020, 09:08
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
 
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'i Doğu Anadolu’ya bağlayan Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Gümüşhane'nin Zigana Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı geçitte Karayolları ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Zigana Dağına çıkanlarda karın keyfini çıkardı, fotoğraf çektirerek, yürüyüş yaptı.
Zigana Dağı'na kar görmeye geldiğini anlatan Şeref Aydınlı, "Kar bize gelmeyince bize kara geldik. Kara karşı sevgim var. Kar yağdığı zaman sabaha kadar izlerim. Karın geç yağması bizi üzüyor. Kar sahile inmeyince mecburen yukarılara çıkıp, kar yağarken izleyip tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.
Oğuzhan Gündüz ise "Kar biraz geç geldi. İki senedir çok iyi kar yağmıyor. Bu sene kar yağınca değerlendirmek istedik. Arabamızda yolda kaldı. Kürek aldık, aracımızı saplandığı yerden kurtarmaya çalışacağız. Lastiklerimiz kış lastiğiydi ama pek yararlı olmadı" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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-Zigana Dağı Kar Yağışı Görüntüleri
-Zigana Dağında karın tadını çıkaran vatandaş görüntüleri
- Şeref Aydınlı röportajı
- Oğuzhan Gündüz röportajı
-Genel ve detay çekimler

Haber/Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()

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Artvin'de çatı katı 3 saat arayla iki kez yandı
 
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleinrce söndürüldü. Yangından 3 saat sonra yeniden alev alan çatı katı, tamamen yandı. 
Şavşat ilçesinde Yeni Cadde üzerinde Niyazı Balcı’ya ait 4 katlı bir binanın çatı katında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katında kimse bulunmazken binanın en alt katında oturan yaşlı bir çift de evden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında çatı katında hasar oluştu.
3 SAAT SONRA YENİDEN YANDI
Ekiplerin ve vatandaşların ayrılığı mahalledeki binada 3 saat sonra yeniden alevler yükseldi. İhbar üzerine bu kez belediye ve orman işletmesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangında çatı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın detayları
-Vatandaşlardan detay
-Yangın söndürme detayları

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN- 

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Zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede
 
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı turistik Küçükkuyu beldesinde bulunan ve Türkiye'de ilk olan Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nde, yüzlerce yıl önceden günümüze zeytinyağının yapılışında kullanılan her türlü malzeme sergileniyor. Yabancılar arasında daha çok Amerikalı ve Japon turistlerin gezdiği müzede 300'e yakın eser sergileniyor. 
Küçükkuyu beldesinde, 2001'de kurulan Adatepe Zeytinyağ Müzesi, Türkiye'nin ilk zeytinyağı müzesi olma özelliğini taşıyor. Yüzlerce yıl önceden günümüze kadar zeytinyağı üretiminde kullanılan her alet ve edevatın tanıtıldığı müze 19 yıldır, ilgiyle ziyaret ediliyor. 300'e yakın ürünün sergilendiği müzede, kullanılan ilk sırıklar, zeytin tarakları, örme sepetler, amforalar, taş baskı sistemleri gibi geleneksel zeytinyağı yapım ürünleri yer alıyor.
Adatepe Zeytinyağ Müzesi hakkında bilgi veren Müze Rehberi Mehmet Çamkıran, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burası Türkiye'nin ilk özel zeytinyağı müzesi. Bina 1950'li yılların sonunda sabunhane olarak yapılmış. 2001 yılında ise 5 girişimci tarafından alınan binada, zeytinyağının yüzyıllar içindeki yolculuğu anlatılmaya başlandı. Zeytinin toplanmasından soframıza gelene kadarki süreci, o dönem kullanılan araç ve gereci burada görmek mümkün. Gelişen teknolojiye bağlı olarak artık modern üretim tekniklerinin kullanılmakta. Zeytinyağını çıkarmanın en ilkel hali olan ayak teknelerinden, sonrasında yerini alan makaralı preslere kadar uzanan sistemler burada yer alıyor. Şu an günümüzde az kalmasında rağmen kullanılmaya devam edilen taş baskı sisteminde, zeytin hamuru torbalara konuluyor. Torbalar içindeki zeytine baskı uygulanıp, orta bölüme yağlar toplanıyor. Bu sistem de yaklaşık 2 bin 500 yıl önce kullanılmaya başlanmış. Günümüze kadar gelen mengeneli sistem, sıkıştırma esasına dayanıyor. Sadece sistem içinde kullanılan teknoloji değişmiş. Ahşaptan döküm demire, eşeklerin çevirmesiyle sıkıştırılan mengeneden, hidrolik baskıya geçilmiş" dedi.
Müzede 300'e yakın eser bulunduğunu sözlerine ekleyen Çamkıran, farklı dönemlerden kalma amforaların büyük dikkat çektiğini ve müzeye gelen yabancılar arasında en yoğun ilgiyi Amerikalı ve Japon turistlerin gösterdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Zeytinyağı müzesinden genel ve detay görüntü.
-Müzeyi gezen ziyaretçilerden görüntü.
-Müze Rehberi Mehmet Çamkıran ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Olur'un Karnavas şalı Japonya'ya ihraç edilecek
 
Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas Mahallesi'nde dokunan şal, Japonya'ya satılacak. Japonya'da yaşayan Karslı iş adamı Ali Uçum'un Olur ilçesinde kuracağı atölyelerde dokunacak şal ve Bardız kilimleri, Japonya'ya ihraç edilecek.
Kars'tan yaklaşık 20 yıl önce Japonya'ya göç eden iş adamı Ali Uçum, Olur ilçesinde incelemelerde bulundu. MÜSİAD Kars Şubesi'nin Dış İlişkiler Başkanlığı'na da yürüten Ali Uçum, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ile birlikte Olur Kaymakamı İlker Okur'la görüştü. Halk Eğitim Merkezi'nde dokunan Karnavas şalını inceleyen Uçum'a bilgi veren Kaymakam İlker Eker, "Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerimiz Olur karnavas bezi dokuyor. Karnavas bezi, yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bez. İçerisinde yaşanmışlığı barındırıyor. Bu ürünlerin Japonya'ya pazarlamalarında bizden destek istediler. Olur ilçemiz için güzel şeyler temennisiyle bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Olur ilçesine kuracakları atölyelerde dokunan Karnavas şalı ve Bardız kilimini başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine pazarlamak istediklerini belirten iş adamı Ali Uçum, üretime katkı sağlamayı da hedeflediklerini söyledi.
MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, bölgedeki el sanatlarının geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek bu konuda Kars MÜSİAD'la iş birliği yapacaklarını söyledi. Demir, "Olur Karnavas bezi ile Şenkaya Bardız kilimi ve Oltu'da dokunacak halıları Japonya'ya ihraç ettirip hem buradaki istihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.
Bölgede dokunan el emeği ürünleri ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydeden MÜSİAD Kars Şubesi Başkanı Şahin Aydın, Japonya'da faaliyetini sürdüren işadamı Ali Uçum'un desteğiyle yöresel ürünlerin Uzakdoğu ülkelerine pazarlanacağını bildirdi.
Dokuma ustası Sündüz Pala ise, yöreye has Karnavas şalının ihraç edilecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görüntü Dökümü
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-İşadamı ve MÜSİAD heyetinin Kaymakamlığı ziyareti
-İşadamı Ali Uçum'un konuşması
-Kaymakamlıktaki toplantıdan detaylar
-Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etmeleri
-Kadınların Karnavas bezi dokumaları
-Heyetin dokunan bezleri incelemesi
-İşadamı Ali Uçum'un tezgahları incelemesi
-Heyetin incelemesinden genel ve detaylar
-Dokuma ustası Sündüz Pala ile röp
-İşadamı Ali Uçum'un konuşması
-İncelemeye katılanlarla röp
-Fuat Demir'le röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

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