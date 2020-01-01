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DHA YURT BÜLTENİ - 2

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın-(ÖZEL) / TEKRAR   Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında...

GÜNDEM 01.01.2020, 09:56
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın-(ÖZEL) / TEKRAR
 
Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2020'ye nöbette girdi. Mardin’nin Nusaybin ilçesindeki Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler, yeni yılı Türkiye- Suriye sınırındaki mevzilerde karşıladı. Sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı () ekibi de tanıklık etti.
2'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’ndaki askerlerin yılbaşı gecesi eşlik etti. 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirterek, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi. Askerlerin yeni yılını kutlayan Çelik, “Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadırö dedi.
MEVZİDEKİ ASKERLER, AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ
2’nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, beraberindeki komutanlarla sınır hattında görev yapan askerleri 2020’nin ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıl dileklerini iletti.
'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'
Suriye sınır hattında nöbet tutan askerler, 2020'yi vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Sınırı gözetleyen askerlerden er Kürşat Yıldırım, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Başta yüce Türk milleti olmak üzere ailemin ve sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

Görüntü Dökümü
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Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu
Komutanların karakola gelişi
Piyade Teğmen Zafer Çelik'in konuşması
Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu
Askerlerle röportaj
Binbaşı İlkay Katı'nın gözetleme kulesindeki askerin yeni yılını kutlaması
Askerin ailesinin görüntülü aranması
Askerin ailesiyle konuşması
Suriye sınırına gidiş
Komutanların mevzide nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlaması
Telefonla askerin ailesinin aranması
Askerin ailesiyle konuşması
Er Kürşat Yıldırım'ın röportajı
Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/NUSAYBİN (Mardin),()

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'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi-(ÖZEL) / TEKRAR
 
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.
Enez'de, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda görevli 'hudut kartalları', yeni yıla görevlerini yerine getirerek girdi. Askerleri ziyaret eden komutanlar, tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfır derecenin altına düştüğü bölgede nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. 'Hudut kartalları', 2019 yılında Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'dan sınırı geçerken, yakalanan yaklaşık 125 bin kaçak göçmenin büyük bölümünü yakaladı. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta FETÖ/PDY şüphelileri olmak üzere terör örgütü üyelerini de sınırı kaçak geçmek isterken yakaladı.
MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI
Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan Kahramanmaraşlı Hüseyin Gökgürlü, silah arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmenin gurur verici olduğunu söyledi. Gökgürlü, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yıla silah arkadaşlarımla girmek benim için ayrı bir gurur. Buradan başta annem, babam ve tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.
Yeni yıla görev başında giren Amasyalı Bekir Vapur da ailesinden ayrı olarak geçirdiği ilk yılbaşı olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak gurur verici. Ailemden geçirdiğim ilk yılbaşında görevimin başındayım. Ama biz zaten burada silah arkadaşlarımız ve komutanlarımızla kocaman bir aileyiz" diye konuştu. 
'Hudut kartalları'ndan Mustafa Özdur ise sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Öncelikle annem, babam, büyüklerim olmak üzere tüm sevdiklerimin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla görevi başında giren tüm silah arkadaşlarımın da yeni yılını kutluyorum. Burada görevim başında yeni yıla silah arkadaşlarımla birlikte girmek ayrı bir gurur" dedi. 
Karakolda görevli diğer askerler de aileleri ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayarak, 2020'ye eksi 2 derecede, görev başında girdi.

Görüntü Dökümü
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Askerlerin toplanması
Yemekhanede toplanmaları
Detay görüntü
Askerlerin yeni yıl mesajı
Askerler ile röp.
Sınırdan görüntü
Nöbet tutan askerler
Detay görüntüler
Yunan tarafı 
Türkiye ile Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri
Farklı açılardan genel, detay 

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ENEZ,(Edirne)()

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Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

Samsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi. 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Heyet, TCSG - 87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü.  Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti. 

Görüntü Dökümü
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- Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması
- Geminin hareket haline geçmesi
- Gemiden detaylar
- Gemiden ayrılış

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde 15 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in boş arazide cesedi bulundu. Taşdeniz'in vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi. 
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı. Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye gelen çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ, (Van), ()

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