DHA YURT BÜLTENİ - 2

Evleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan bir yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra 6 çocuklu Kandemir ailesi, komşularına sığındı.

Torbalı'nın kırsal İstiklal Mahallesi'nde 6 çocuklu Kandemir ailesinin yaşadığı tek katlı ev, geçen salı günü elektrik kontağından çıkan yangında büyük çaplı hasar gördü. İki oda ve bir salondan oluşan ev, itfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Ailenin evde bulunan 30 bin lira nakit parasının ve ziynet eşyalarının da yandığı öğrenildi. İnşaat işçisi 32 yaşındaki Faruk Kandemir ve ev hanımı 30 yaşındaki Gönül Kandemir, 6 çocuğuyla birlikte komşularının yanına sığındı.

İki gündür komşularında kaldıklarını belirten Gönül Kandemir, çocuğuna bez alacak paraları bile kalmadığını söyledi. Tek tesellisinin çocuklarının yangından sağ salim kurtulmuş olmaları olduğunu dile getiren Kandemir, "Yardıma ihtiyacımız var. Devlet büyüklerimizden bize yardım elini uzatmasını istiyoruz. Evimiz tamamen yandı. Tüm birikimimiz gitti. Komşularda kalıyoruz. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek" dedi.

Tarım işçileri üzüm bağlarında sıcakla da mücadele ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine Türkiye'nin doğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, 40 dereceyi bulan sıcakta 70 lira yevmiye kazanabilmek için gün boyu üzüm bağlarında çalışıyor. Hayat şartlarının zorluğu nedeniyle çalışıp aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirten tarım işçileri, sıcak havadan dert yanıyor.

Manisa'nın önemli geçim kaynaklarından biri olan üzüm hasadı devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanına ihraç edilen üzüm, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Şehzadeler ilçesinde bulunan kırsal Hacıhaliller Mahallesi'nde sezon boyunca üzüm bağlarında çalışan mevsimlik tarım işçileri de aşırı sıcaklar nedeniyle saat 08.00'de tarlada mesaiye başlıyor. Hava şartları ne olursa olsun, gün sonunda alacakları 70 lira yevmiye için, mesaiyi tamamlamadan işi bırakmayan yaşları 18 ile 50 arasında değişen işçilerin zorlu ekmek mücadelesi görenleri şaşırtıyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerden gelerek aile ekonomilerine katkı sağlayan işçiler, zaman zaman yüksek nemle 45 dereceyi bulan sıcakta, güneşten puşi, şapka ve uzun kollu gömleklerle korunuyor.

'GÜNEŞİN ALTINDA İŞİMİZ ÇOK ZOR'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle birlikte çalışmaya gelen Ramazan Ardıç (18), "Saat 08.00'de işe başlıyoruz, 17.00'de bırakıyoruz. Güneşin altında işimiz çok zor. Ama yapacak bir şey yok, ekmek paramızı çıkarmak için çalışmak zorundayız. Burada kesilen üzümleri topluyorum. Traktör gelince sepetleri kaldırıp yüklüyorum. Akşama kadar güneş altında çalışıp 70 lira para alıyoruz. Bu para yeterli değil. Yapacak bir şey yok, sistem bu. Biz de ayak uydurmak zorundayız. Çünkü işe ihtiyacımız var" diye konuştu.

'GÖLGE BULUNCA SOLUK ALIYORUZ'

Akşama kadar üzüm bağlarında kavurucu güneşin altında çalışmanın zorluklarından söz eden tarım işçisi Ramazan Kırmızıalan (23), "Sıcak havada çalışmak gerçekten çok yorucu. Güneşten korunmak için şapka takıp, puşi bağlıyoruz. Aşırı terleme nedeniyle su kaybı olduğu için bol bol su içip serinlemeye çalışıyoruz. Üzüm bağlarının arasında ufak bir gölge bulunca soluk alıyoruz. Yapacak bir şey yok, kavurucu güneşin altında ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

'TEK İHTİYACIMIZ BİR BARDAK SU VE BİRAZ GÖLGE'

Annesi, ablası ve ağabeyiyle birlikte Şanlıurfa'dan Manisa'ya mevsimlik işçi olarak geldiğini belirten Halil İbrahim Kırmızıalan (21) da "Üzüm hasadı için buraya geldik. Havalar çok sıcak. Sabah işe başlıyoruz. Öğlen 1 saat kadar mola veriyoruz. Ondan sonra akşama kadar çalışmaya devam ediyoruz. Burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bir bardak su ve biraz gölge. Üzüm bağlarında kesim işleri tamamlandıktan sonra kuru üzümleri toplayacağız. Orada da zorlu bir mesai bizi bekliyor. Parası az olsa da çalışmaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

'EN İYİ ŞARTLARDA AĞIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Üzüm üreticisi çiftçi Murat Baskak (43) da 30 yıldır tarımla uğraştığını vurgulayıp, "70 dönüm bağımız var. Bağımızda çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerini en iyi şartlarda burada ağırlamaya çalışıyoruz. Bir işçi günde ortalama 1500 kilo yaş üzüm kesiyor. Bu da kuru üzümde 300 kiloya denk geliyor. Yaptıkları gerçekten zor bir iş. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Hacıhaliller Muhtarı Şeref Ocaklıgil de bölgeye gelen tarım işçilerinin ekonomik olarak büyük bir katkı sağladıklarını söyledi. Mahalleleri genelinde 8 bin dönüm alan üzerinde bağcılık yapıldığını belirten Muhtar Ocaklıgil, "Yaklaşık 1500 mevsimlik işçi, üzüm sezonu boyunca 2 ay kadar bir süre kadar burada bağlarda çalışıyor" dedi.

Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık isale hattı ortaya çıkarıldı

Geçmişi Urartulara kadar uzanan Erzurum Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in başkanlık ettiği kazılarda Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait mimari yapılara ulaşıldı. İç kaledeki kazılarda ortaya çıkarılan en önemli bulgulardan biri isale hatları. Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Atık ve temiz su hatları dönemi için çok yüksek bir teknoloji. 700-800 yıl için mükemmel bir su sistemi" dedi.

Müze Müdürü Hüsnü Genç, 5 aydır devam eden iç kale kazıları hakkında bilgi verdi. Kale duvarlarını temizlediklerini duvarlara 24 saat kayıt yapan 26 güvenlik kamerası takıldığını belirten Hüsnü Genç, Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait eserler bulunduğunu kaydetti. Kazılarda özellikle 700-800 yıl önce kullanılan su isale hatlarının ortaya çıkarıldığını belirten Genç, "İç kalede 5 aydır sürden kazı çalışmaları devam ediyor. Kaledeki kazı Ekim sonuna kadak sürecek. Kazılar sırasında Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait bulgular ortaya çıkarıldı. Kazıda iç kaledeki isale hatları çok dikkat çekici. Burada kalanlar kentin yöneticileri, üst rütbeli kişiler olduğu için su ihtiyaçlarını bu isale hattıyla gidermiş. Lavabo, banyo gibi yerlerde kullanılan atık sular için ayrı bir isale hattı yapılmış. Dönemi için yok yüksek bir teknoloji. Yaklaşık 700-800 yıl öncesi için mükemmel bir su sistemi diyebiliriz" diye konuştu.

Erzurum Kalesi'ndeki kazıların 2020 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Genç, "Kazılar sonunda bir değerlendirme yapacağız. Buradan çıkarılan eserleri inceleyerek gerekli onarımları yaptıktan sonra 'Yaşayan Kale' Projesini hayata geçireceğiz. Burada müzeler, gezi alanları açılacak ve seyir terasları yapılacak" dedi.

TÜRKLERİN ANADOLUYA GELDİĞİNİ GÖSTEREN İZLER

Bu arada Tortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde çıkarılanr koç başı mezar taşları ile yazılı taş hakkında bilgi veren Müze Müdürü Hüsnü Genç, bulguların Türkler'in Anadolu'ya geldiğini gösteren ilk izler olduğunu söyledi. Koç başları ve taş üzerinde Türk harflerini tespit ettiklerini anlatan Genç, "Bunları detaylı inceledikten sonra bilim dünyasıyla paylaşacağız. Koç taşları müzemiz deposuna taşındı. Türkler'in buraya Milattan önce 1000'ler gibi kabileler halinde geldiğini gösteriyor. Türkler özellikle Tortum, Uzundere ve Oltu tarafını kendileri için yurt tutmuş. Bu izler bunu gösteriyor" dedi.

Otomobille giden babasının yolunu kesip tabancayla ayağından yaraladı

Adıyaman'da, otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu. Ayağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, polis oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobili durduran oğlu A.E.A., bir süre babasıyla tartıştı. A.E.A., tartışma sırasında yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan E.A'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil parka çekilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokey kardeşler yetişti

Bursa'da sahibinin hurda taşımak için kullandığı at, aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Yola devrilen ata defalarca vuran sahibine tepki gösteren çevredekiler, atı sahibinin elinden alarak kurtardı. Jokey olan 2 kardeşin taktığı serumun da etkisiyle bir süre sonra kendisine gelen at, ayağa kalktı.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kamil B.'nin (59) yük taşımak için kullandığı at, sıcak ve yorgunluğa dayanamayarak bayıldı. Duruma sinirlenen sahibi, yere düşen ata vurmaya başladı. Kamil B.'nin ve acı içinde bağıran atın sesini duyanlar şiddet gören atın yardımına koştu. Yaralı atı sahibinin uzaklaştırmaya çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, atı vermemek için direnen sahibini sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada çevredekiler ata yem ve su verdi. Jokeylik yapan Nevzat Avcı ve kardeşi Yakup Can Avcı'nın taktığı serumun da etkisiyle bir süre sonra kendisine gelen at ayağa kalkabildi.

Atı kendi imkanlarıyla tedavi ettiklerini belirten Nevzat Avcı, "Arkadaşlarımızla at arabasının geçtiğini gördük, bir süre sonra at devrildi. Sahibi de kalkması için ata vurmaya çalıştı. Biz aşağıya indik, durumu polise ve yetkililere bildirdik. Polis geldi ancak atın tedavisi için kimse gelmedi. Biz de jokey olduğumuz için kendi at hastanemizi aradık. Onlar geldi yardımcı oldu serum taktık. Bundan sonrasında da fakültede veterinere götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Atın sahibi Kamil B. ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkez Amirliğine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaris'in tekne dolmuşları ilgi çekiyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yoğun turizm sezonunda trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon- İçmeler- Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Turkuaz mavisi sularda keyifli bir yolculuk yapan tatilciler, teknelere ilgi gösteriyor.

Kordon Caddesi'nde demirli olan boyları 11 ila 14 metre arasında değişen ahşap türde piyade tipi 10 tekne, turist ve tatilcilerin en çok tercih ettiği deniz araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güvertesi bulunmayan, sancak ve iskele bordalarında oturma alanları yer alan tekneler, Marmaris ilçe merkezi ile İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında çalışıyor. En fazla 12 yolcu alan tekneciler, ilk olarak Kordon Caddesi'nden yola çıkıyor. Kıyı şeridini takip eden tekneciler, turkuaz mavisi deniz yolculuğu eşliğinde 1.5 kilometre sonra İçmeler Mahallesi'ne ulaşıp demir atıyor. Yola devam etmek isteyenler ise, teknenin bir sonraki durağı olan Turunç Mahallesi'ne götürülüyor. İçmeler'den Turunç'a yine 12 kilometrelik bir deniz yolculuğu sonrası ulaşılıyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapan yerli ve yabancı turistler, tekneleri tercih ediyor. Cep telefonlarıyla yolculuğu görüntüleyen tatilciler, bu anı ölümsüzleştiriyor. Toplam 45 dakika süren yolculukta çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriliyor. Öte yandan minibüsle karadan Kordon- İçmeler- Turunç arası yapılacak yolculuk da yaklaşık 20 lira tutuyor. Bu nedenle tekne yolculuğu, deniz keyfi yapıp turkuaz mavisi sularda serin bir havada keyifli bir yolculuk yapmak isteyenlerden rağbet görüyor.

TATİLCİLER DE MEMNUN

Tekne kaptanlarından Mehmet Selim, "Marmaris Denizcilik Kooperatifi'ne bağlı, piyade dediğimiz 10 ahşap teknemiz var. Her tekne günde 1 sefer yapıyor. Turistler başta şaşırıyor, alıştıktan sonra dolmuşlarla gitmiyorlar. Denizden gelen esintiyle serinleyerek, eşsiz manzarayı seyrederek gidiyorlar. 45 dakikalık yolculukta eşsiz manzarayı izlemeye dalanlar, iskeleye geldiğimizde 'ne çabuk geldik' diyorlar" dedi.

Bursa'dan tatile gelen 46 yaşındaki Melahat Demirci, "Çok güzel bir gezi oldu. Ayak basılmamış, bakir yerleri gördük. Deniz ve doğası tertemiz, çok hayran kaldım. Balıkları ve caretta caretta kaplumbağaları gördük. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. İzmir'den tatile gelen 35 yaşındaki Ela Alkancı, "Çok güzel bir yolculuk oldu. Marmaris'in eşsiz yeşil ve mavisini deniz dolmuşları yakından görmek nasip oldu" dedi.

