DHA YURT BÜLTENİ - 2

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

KONYA'da yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Fehmi Dalgıntekin (65) idaresindeki 33 BJJ 22 plakalı TIR, yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. TIR sürücüsü Dalgıntekin, gözaltına alınırken, polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Cenazenin kaldırılması

- TIR'dan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA ()

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Vaşağın öldürüldüğü yere hadis yazılı tabela koydular

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne, ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin’ hadis-i şerifinin yazılı olduğu tabela asıldı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis Köyü'nde geçen ay meydana geldi. Yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak görenler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşerek şüphelilerin izini sürüyor.

Köy halkı da ekiplerle birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede kapı kapı dolaşan ekipler, 30'a yakın köy sakinini dinleyip, şüphelilere ait ize bulmaya çalışıyor. Özel ekibin çalışmalarından herhangi bir ize rastlanılamadığı, araştırma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.

TABELA ASILDI

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne kaymakamlık ve vatandaşlar tarafından yaptırılan ve vaşağın fotoğrafın yer aldığı ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin’ hadis-i şerifinin yazılı olduğu tabela asıldı.

'YAZI ÇOK GÜZEL OLDU'

Mollaveyis köyü sakinlerinden Şaban Ali Özçelik, "Bu yazı çok güzel olmuş, hayvanların öldürülmesi günah bu birde vahşice yapıyorlar. Vaşak, geyik, ceylan, karaca bunların vahşice katledilmesini kınıyoruz. Kontrollerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Biz 1990 yıllarında dağlarda sürü halinde yaban keçilerini görürdük avcılar bunları bitirdi. Şimdi bir tane bile göremiyoruz. En önemlisi, Allah’ın yarattığı bir canı almak çok günahtır" dedi.

Bülent Coşkun da "Tabela güzel onu buraya koymuşlar bu da bir uyarıdır. Valla burada kimse tabela asmakla önlem alamaz. Bu zihniyet ortada kalkmadıkça bunun arkası gelmez. Dışarıdan gelip avcılar bunları vuruyor" diye konuştu.

KAYMAKAM: VAHŞİ HEREKET DERİNDEN ETKİLEDİ

Çamlıhemşin Kaymakamı Ahmet Çelik, bir canlıya yapılan vahşi hareketin yöre halkını derinden etkilediğini belirterek “Çamlıhemşin gibi doğayı seven ve hayvan haklarını savunan vatandaşlarımızla kaymakamlığımız farkındalık için bu tabelayı tasarladık. Vaşağı öldüren şahısları 20 kişilik ekiple aramayı sürdürüyoruz. Bir daha böyle üzücü olayın yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tabeladan detay

-Vaşağın bulunduğu yer detay

-Köy girşinden detay

-Vatandaş röp.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-

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Rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

MUĞLA'da 35 yaşındaki mermer ustası Engin Çintimur, rüyasında kendisini ölü olarak görmesinden etkilenerek mezarını yaptı. Mezar taşına adı ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran Çintimur, toprakla doldurduğu kabrini her gün suladıktan sonra dua okuyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki sanayi sitesinde 10 yıldır mermer ustalığı yapan Engin Çintimur, 16 Aralık gecesi rüyasında öldüğünü gördü. Gömüldüğü mezarı da gören Çintimur, rüyasından etkilenerek 2 gün boyunca mezarını tasarlayıp, çizdi, ardından yaptı. 1,5 ton ağırlığındaki mermer mezarı iş yerinin önüne koyan genç usta, mezar taşına 'Emin oğlu Engin Çintimur' yazdı. Çintimur'un kabrini her gün sabah suladıktan sonra dua okuması dikkat çekiyor. İş yerine gelen müşteriler, mezardaki fotoğrafını görüp ardından Çintimur'un yüzüne bakınca şaşırıyor. Çintimur, rüyasını ve etkisini şöyle anlattı:

"Rüyamda beni toprağa gömmeye götürdüklerinde gördüğüm mezarın aynısını yaptım. Çünkü rüyanın etkisinde kaldım. Gördüğüm mezarı çizdikten sonra kesimini gerçekleştirdim. Mezarın güzel olduğunu düşünüyorum. İş yerime gelen müşteriler, mezarın başında Fatiha suresini okuyor. Bundan dolayı mezarımı kaldırmayacağım. Kimi arkadaşlarımın tepkisini aldım. Birkaç gün alay konusu oldu. Ancak gelip geçerken dua okuyup, öyle gidiyorlar."

Sanayi esnaflarından Okan Şenli ise, "Esprili buldum. Mezar taşına gülen fotoğrafını yapıştırmış. Ahirete gülerek gitmiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Engin Çintimur'un mezar taşını bezle silmesi

- Engin Çintimur'un kabrini sulaması

- Engin Çintimur'un mezarı başındaa dua okuması

- Sanayi esnaflarının kabir başına dua okuması

- Engin Çintimur ile röp.

- Esnaflardan Okan Şenli ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası kaldırıldı



Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer (46) Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen 1 maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşamıştı. TFF'den yapılan açıklamada "BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında yaşandığı belirtilen olayla ilgili taraftarın da kart blokajı kaldırılmıştır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 7 Aralık 2019'da Yeni Malatya Stadyumu'nda yapılan maçta Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü. İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi. Sivasspor'un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben küfür edemem. Zaten Malatyaspor maçında taraftar da küfür etmedim. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

Biçer, federasyonun yaptığı hatadan dolayı takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maça gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını da ifade etti.

Babasıyla Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip ettiğini anlatan Cihan Biçer ise "Passolig gişesine gittiğimde cezamızın olmadığını söylediler. Evden internet aracılığıyla Gençlerbirliği deplasmanı için bilet almaya çalıştığımda 'cezalısınız' diye hata gösterdi. TFF'nin yaptığını anlamıyorum. Engellilere özel bir çalışma yapılması lazım. Bu durum tek babam için geçerli değil, Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. Biz mağdur oluyoruz, yarın bir başkası mağdur olur. Herkes susarsa federasyon daha çok cezalar vermeye başlayacak" diye konuştu.

3 YIL ÖNCE DE AYNI CEZAYI YEDİ

İlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1'inci Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.

CEZA KALDIRILDI

TFF konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi: Çeşitli basın organlarımızda işitme engelli bir taraftarın elektronik bilet kartının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bloke edildiğine dair haberler yer almıştır. Futbol Disiplin Talimatı'nın "Çirkin ve Kötü Tezahürat" başlıklı 53. Maddesinin 3. Fıkrası ile "Saha Olayları " başlıklı 52. Maddesi 3. Fıkrasında yer alan hükümlerde açıkça belirtildiği üzere verilen kart blokajı cezası ihlalde bulunamayacak engelli seyirciler hakkında uygulanmamaktadır. Bu kapsamda ihlalde bulunamayacak engeli olan seyircilerin Federasyonumuza başvurmaları halinde kart blokajı kaldırılmaktadır. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında yaşandığı belirtilen olayla ilgili taraftarın da kart blokajı kaldırılmıştır. Ayrıca söz konusu durumda olan engelli taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına incelemeler yapılmakta olup, talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-İlhan Biçer'in görüntüleri

-Engelli kartının görüntüsü

-Açıklamalar

-Detaylar

Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ / SİVAS, () -

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