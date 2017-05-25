DHA YURT  BÜLTENİ-19



Yunanistan’a kaçarken yakalanan Murat Çapan adliyeye sevk edildi (2)

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, telekonferans (SEGBİS) sistemiyle hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanamadığı için ifadesi alınamadan Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çapan'ın yarın yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: EDİRNE,()

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'Cezaevi Barbileri' serginin gözdesi oldu

KAHRAMANMARAŞ E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işyurdu atölyelerinde, hükümlü ve tutukların yaptığı el işi ürünleri sergide görücüye çıktı. Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda açılan sergide en çok ilgiyi, 'Cezaevi barbileri' adı verilen örme bebekler gördü.

Adliyenin bodrum katındaki serginin açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda unlu mamuller atölyesi, tatlıcılık işkolu, bakırcılık ve el sanatları atölyesi ve terzi atölyesinin bulunduğu söyledi. Atölyelerde tutuklu ve hükümlülerin çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Tüm bu atölye faaliyetlerine katılan hükümlü ve tutuklularımız yarın ceza infaz kurumumuzdan tahliye olduklarında dışarıda iş bulma ya da kendilerine ait iş yeri açma noktasında kazanmış oldukları iş becerileri nedeniyle büyük kolaylıklar yaşayacaklardır. Bu faaliyetlerin hükümlü ve tutukluların kazandıkları değerler itibariyle bir daha suç işlememeleri yönünde büyük fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu. İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile hakim ve savcıların da katıldığı törende Yazıcı'nın konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle serginin açılışı yapıldı. Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, sergide yer alan ürünler hakkında Başsavcı İlker Yazıcı ile diğer davetlilere bilgiler verdi. Akkaya ayrıca, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünleri de davetlilere satmaya çalıştı.

EN ÇOK 'CEZAEVİ BARBİLERİ' SATILDI

Sergide en çok ilgiyi gören ve satılan ürünler ise kadın hükümlüler tarafından yapılan örme bebekler oldu. 'Cezaevi barbileri' adı verilen ve 5 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan bebeklerden Başsavcı İlker Yazıcı da aldı. Yazıcı'nın satın aldığı bebeği Metin Akkaya teslim etti. Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, cezaevinde 3 tane atölyenin bulunduğunu belirterek hükümlülerin yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri görücüye çıkarmak için bu sergiyi açtıklarını söyledi. Unlu mamuller atölyesinde 'Firardayız' sloganıyla ürettikleri Maraş çöreğini 390 cezaevine gönderdiklerini belirten Akkaya, son olarak baklava üretmeye de başladıklarını ve üretimde doğal maddelerin kullanıldığını ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sergiden detay

- Yazıcı'nın konuşması

- Serginin açılışı

- Davetlilerin sergiyi gezmesi

- Bebekler

- Yazıcı'nın bebeği alması

- Akkaya'nın bebeği Yazıcı'ya vermesi

- Akkaya'nın konuşması

- Bebeklerden detaylar

- Sergiden detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

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Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) mezuniyet töreninde mezunlardan 23 yaşındaki Mustafa Sağdıç, nişanlısı 24 yaşındaki Raşide Atalay’a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

MAKÜ’den mezun olan 6 bin öğrenci için Gazi Atatürk Stadı’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar ile mezunların aileleri katıldı. Mezuniyet töreni sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan Mustafa Sağdıç, kortej geçişine üzerinde “Bizim çocuklar sana ‘yenge’ demek istiyorlar, Raşide’m benimle evlenir misinö yazılı pankartla katıldı. Mustafa Sağdıç, arkadaşlarıyla birlikte taşıdığı pankartla nişanlısı Raşide Atalay’ın bulunduğu tribünün önüne geldi. Pankartı ve nişanlısını gören Raşide Atalay, sürpriz karşısında şaşırdı. Tribünden inen Raşide Atalay’ın önünde diz çöken Mustafa Sağdıç, evlilik teklifinde bulundu. Sağdıç teklifini kabul eden Atalay’a yüzük taktı. Mustafa Sağdıç, unutulmaz bir anı olmasını istediğini belirterek, “3 yıldır nişanlıyız. Evlilik teklif etmemiştim. Mezuniyet törenimde sürpriz yapmak istedim. Unutulmaz bir anı olduö dedi. Burdur’da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Raşide Atalay da böyle bir sürprizi beklemediğini söylerken, “Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Anlatılmaz yaşanır. Cevabım tabi ki evetö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stattan detay

- Evlilik teklifi afişi

- Tribünler

- Röportaj

- Yüzük vermesi

- Detay



97.3 MB /// 03.07

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()



