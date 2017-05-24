DHA YURT BÜLTENİ-19



PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı



VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tırların yanmasından detay

-Alev alan tırlar

-Dorsesi yanan tıra müdahale eden şöförler

-Tendürek geçidi kapatıldı detay

-Helikopterler uçuyor detay

02.51 BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: VAN-AĞRI / DOĞUBAYAZIT,()

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İnegöl’de kayıp engelli kadın bulundu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Zülfiye Örnek adlı zihinsel engelli kadın Jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve İHH ekiplerince 8 saat süren çalışmalar sonucu köyden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Bitkin halde bulunan Zülfiye Örnek kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

İnegöl’ün Hilmiye Mahallesi’ndeki kardeşi Yaşar Örnek’in evinde yaşayan zihinsel engelli Zülfiye Örnek, dolaşmak için bu sabah saat 10.00 sıralarında çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin ve yakınlarının çevrede yaptığı aramalarda kadının izine rastlanmadı. Ailenin haber vermesi üzerine İnegöl Jandarma, AFAD, NAK ve İHH Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. 50 kişilik arama ekibinin ‘Depar’ adlı köpekle 8 saat süren çalışmaları sonucu Zülfiye Örnek, köyden 10 kilometre uzaklıkta Domaniç yolu üzerindeki piknik alanında bitkin halde bulundu. Örnek, 112 Acil Servis ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Engelli kadının kardeşi Yaşar Örnek, “Sabah 09.30’da evden gitmiş. Fark edemedik. Komşular görüyor. Aradık ama bulamadık. Jandarma ekiplerinden yardım istedik. Mahalle sakinleri, jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri ile aramalar yaptık. 10 sene önce Domaniç tarafında bulmuştuk. Destek veren herkese teşekkür ederim.ö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin arama görüntüleri

-Genel detay

-Engelli kadının kardeşi ile röportaj

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Marmaris'te minibüs şoförünün ilginç eylemi



MARMARİS'teki otobüs terminalinde, Büyükşehir Belediyesi'nin minibüslerin sefer saatlerine 15 dakika sınırı getirmesine şoförler kontak kapatma eylemiyle tepki gösterdi. Eylemde görüntü alan zabıta ekiplerine tepki gösteren bir minibüs şoförü pantolonunu indirerek, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı.

Marmaris'te, bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs garajında minibüs şoförleri ilginç bir eyleme imza attı. Marmaris-İçmeler hattında faaliyet gösteren minibüs şoförleri, sefer saatlerinin 15 dakikaya düşürülmesine tepki gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu kararını eleştiren şoförler, garaj içinde yolu trafiğe kapatarak kontak kapattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri, minibüs şoförleriyle görüşüp, yolu açmalarını istedi. Ancak, zabıtanın bu uyarısını dikkate almayan minibüsçüler, UKOME yetkililerini protestoyu sürdürdü. Bu sırada bir zabıta görevlisinin, yaşananları ve eyleme katılan minibüslerin plakalarını cep telefonu ile görüntülemeye başlamasına sinirlenen minibüs şoförü Turgut Kaz, pantolonunu indirip, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından minibüsçüler 15 dakikalık eylemi sonlandırdı. Bu seferde garaj çıkış ücreti ödemek isteyen minibüsçülere gişeden bilet verilmedi. Pantolon indirererek eyleme damgasını vuran minibüs şoförü Turgut Kaz, şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Kara Taşıma Şube Müdürlüğü, Muğla birinci idare mahkemesinin 14.03.2017 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda Marmaris'te faaliyet gösteren S.S. 21 Nolu İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin sefer hareket saatlerini yeniden düzenlenmesine yönelik karar aldı. Kararda daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından minibüsler için herhangi bir sefer hareket saatinin belirlenmediğine dikkat çekildi. Belediye ve kooperatif araçlarının sefer hareket saatleri kapsamında homojen bir dağılımın yapılması amacıyla İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarının 15 dakikada bir sefer yapmasına karar verdi. Ancak bu uygulama güzergahta sefer yapan minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Karar nedeniyle hem biz hem de vatandaşlarımız mağdur oldu. Alınan yanlış kararlar nedeniyle ciddi ekonomik zarara uğruyoruz. Yanlış kararlar devam ettiği sürece daha büyük eylemlere imza atacağız. Turizm sezonunda böyle bir eylem yapmak istemezdik ama kimse de bizim ekmeğimizle oynayamaz. Sorunumuzu kimse çözmüyor ve herkes bir köşeye çekilmiş seyrediyor. Şoförler olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedik. Muğla Büyükşehir UKOME'yi şikayet edip sorunumuza çare arayacağız. Bize başka seçenek bırakmadılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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Gaziantep'teki parkta cenin bulundu

GAZİANTEP'te parkta kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen poşet içerisinde beze sarılmış cenin bulundu.

Şahinbey İlçesi'ne bağlı 25 Aralık Mahallesi'ndeki Şehreküstü Parkı'ndan geçen bir kişi, bugün akşam saatlerinde poşet içerisinde cenin bulunca durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polisler, cenin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenini parka atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Bulunan cenin

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,()

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Türkiye ve Suriye'de dağılan aşiret üyeleri Şanlıurfa'da buluştu

TÜRKİYE ve Suriye'ye dağılan Şeyhanlı Aşireti'nin mensupları, yıllar sonra Şanlıurfa'da buluştu.

Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında Türkiye'nin çeşitli illerine dağılan Şeyhanlı Aşireti'ne mensup yaklaşık 500 kişi Şanlıurfa'da bir araya geldi. Cumhuriyet Tesisleri'nde buluşan aşiret üyeleri oldukça yoğun katılım gösterdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada koyunlar kesildi, kazanlarda yemekler pişirildi. Türkiye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde gelenlerinden Seydi Eyyüpoğlu, Mustafa Cevheri, Halil İlhan Cevheri ile Suriye'deki Şeyhanlı aşiretinin önde geleni Mahmud Hamoye Hoce aşiret üyeleriyle tek tek tokalaşarak kucaklaştı. Şanlıurfa'da bir araya gelen aşiret üyeleri, karşılıklı aynı masada oturarak akrabalık bağlarını pekiştirdi. Buluşmada çok sayıda Suriye'nin Kobani kentinden gelen Şeyhanlı Aşireti üyeleri de katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet tesislerinde bir araya gelen aşiret üyeleri

- Aşiretin illeri gelenleri birbirleriyle tokalaşıp kucaklaşması

- Karşılıklı aynı masada oturan aşiret üyeleri yemek yemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Van'da gönül köprüsü futbol turnuvası finali yapıldı

BAŞBAKANLIK tarafından desteklenen ve Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından organize edilen "İlden İle Gönül Köprüsü Futbol Turnuvası" finali yapıldı.

Van Atatürk Stadı'nda yapılan final gününe Türkiye Milli Takım Futbolcusu ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile sanatçı Murat Kekilli de katıldı. Maçları izlemeye gelen vatandandaşlar Selçuk İnan ve Murat Kekilli'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcu İnan bol bol hayranlarıyla fotoğraf çektirip forma imzaladı. Günün ilk maçında aralarında Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın da bulunduğu takım ile eski Vanlı futbolcuların takımı karşılaştı. Daha sonra 15 Şubat'ta başlayan ve 64 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı yapıldı. Garaj 65 ile Yıldızlar takımının mücadelesini Yıldızlar takımı 2-1 kazanarak zorlu turnuvanının şampiyonu oldu. Program sonunda açıklama yapan Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş,"Turnuvamız amacına uygun bir şekilde final aşamasına geldi. 64 takımın ve 700’ün üzerinde futbolcunun katıldığı turnuva ilimizin dostluk, kardeşlik ve ülkemizin güzelliklerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bizim turnuvadaki birinci önceliğimiz futboldan ziyade ülkemizin sıkıntılı süreçlerinde dostluk ve kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Düzenlenen organizasyona farklı renklerden insanlar katılım sağladı. Turnuva ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Ünlü futbolcu Şelçuk İnan ise, Başbakanlık tarafından desteklenen bir projede yer almanın kedisini mutlu ettiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Van'daki insanlarla tanışmak ve onların bu kadar sevgi dolu olduğunu görmek benim için bir ayrıcalıktı. Van'a gelmişken şehit ailelerini ziyaret ettik. Van'daki çok sayıda çocuk, genç ve diğer insanlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Azıcıkta olsa onları spora teşvik etmek için burada bulundum. Bu bir projeydi. Bana göre bu projelerin daha da artması gerekiyor" dedi. Daha sonra dereceye giren takımlara madalya, kupa ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı katılım sertifikası verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kupalardan detay

-Hazırlanan futbolculardan detay

-Isınma hareketi yapanlar

-Tribunler

-Selçuk İnan

-Maçtan detaylar

-Selçuk İnan ile röportaj

-Kupa töreni

Haber: Osman BEKLEYEN / VAN,()