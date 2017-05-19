DHA  YURT BÜLTENİ-19

Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri gözaltına alındı

SÖZCÜ GAZETESİ İZMİR MUHABİRİNİN EVNİDE ARAMA BAŞLADI

İZMİRLİ Gazeteci Gökmen Ulu (40) Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında İzmir Bostanlı'daki evinde arama başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, Bostanlı'daki evinde arama başladı. Karşıyaka İlçesi 1811 Sokak 32 Numara'da eşi ve 12 yaşındaki oğluyla yaşayan Ulu için polisler saat 15.00'da geldi. Gözaltına alınacağı haberini sabah erken saatlerde gazetelerin haber portallarından öğrenen Ulu, polisleri apartmanın önünde basın mensuplarıyla birlikte beklerken yaptığı açıklamada, "Rüşdünü ispat etmiş gazeteciyim. Başımız dik anlımız ak. Biz gazeteciyiz. Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan ve tertemiz ölecek olan gazeteciyiz. Eskiden şunu görüyorduk daha önceden, biz gazeteciler olarak, bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz yıllar yılı bu haberlerin hakikatlerini yazdık. Biz yıllar yılı bu haberleri yapıyorduk. İnsanlar haklarında çıkan kararları yapılan haberlerden öğreniyordu" dedi. Yaklaşık iki saat apatmanın önünde duran Gökmen Ulu, daha sonra kendisine ulaşan "Gözaltı kararı yok" haberinin ardından evine çıktı.CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri, Türkiye Gazeteciler Sendikasi İzmir şubesi yöneticileri eve gelerek Ulu'ya destek verdi. CHP'li Sındır, "Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği tayıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.

TESLİM OLMAK İSTEDİ POLİS GÖNDERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltı listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da yaptığı açıklamada kendisinin gözaltına alınmadığını, haberleri ihbar kabul ederek teslim olmak üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi ve Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte arabayla yola çıktıktan kısa bir süre sonra polisler tarafından duruduldu. İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendilerinin de Savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez evde arama ya da gözaltı işlemi yapacaklarını vurgulayarak, Gökmen Ulu'dan eve geri dönmesini istedi. Ulu, avukatı ile birlikte döndü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan gelen talimat doğrultusunda Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 18.00'da Gökmen Ulu'nun evini aramaya başladı.

Haber: İZMİR,()

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Çukurca'da fırtına düğün çadırını uçurdu

HAKKARİ'nin Çukurca'da İlçesi'nde, bugün 10 dakika yağan dolu yağışının ardından etkili olan fırtına, düğün çadırının uçmasına neden oldu. Çadır altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. Olayda yaralanan olmadı.

Çukurca İlçesi'nde öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Dolu yağışının ardından da fırtına etkili oldu. Bu sırada Lise Mahallesi'ndeki boş alanda düğün için kurulan çadır uçtu. O sırada çadırın altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. O anlar cep telefon kamerasıyla da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Dolu yağışından dolayı uçan çadır

-Çadırı tutmaya çalın vatandaşlar

-Çadırın altından kaçan kadın ve çocuklar

-Detaylar

SÜRE:1 DK 40 SN

BOYUT:14 MB

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

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Bakan Özlü: Ekonomiye odaklanma zamanı

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan eşiğini başarıyla geçtik. Artık önümüze bakma ve özellikle de ekonomiye odaklanma zamanıdır" dedi.

Bakan Özlü, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karedeniz'den kentin sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özlü, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından Eligüzel Camii'nde Cuma namazını kılan Bakan Faruk Özlü, 7'incisi düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özlü, 16 Nisan eşiğini başarıyla geçtiklerini söyleyerek şöyle dedi:

"Artık önümüze bakma ve özellikle de ekonomiye odaklanma zamanıdır. Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, tekonoljiyi geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşma zamanı. Hükümet olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız. Biliyorsunuz Pazar günü partimizin büyük kongresini yapacağız. Ve inşaallah sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Genel Başkan olması ile birlikte taşlar daha bir yerine oturacak. Türkiye yeniden bir şahlanış dönemine girecek. Bu dönem reform dönemi olacak. Bu dönem sanayicinin ve yatırımcının önündeki engellerin de tamamen kaldırılma dönemi olacak. Bir çok bakanlık bu açıdan farklı reform paketleri üzerinde çalışıyor. Bizde üretim reform paketini TBMM'ye sevk ettik."

Bakan Özlü, konuşması ardından kurdeleyi keserek keserek fuarı gezdi. Bakan Özlü, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Valilik makamı

-Ahşap fuarı açılış

-Folklor gösterisi

-Stihl Timbersports Series odun kesme gösterisi

-Bakan Faruk Özlü konuşması

-Fuar açılış

-Fuar gezintisi

Süre: (02:45) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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CHP'li Özel'den yürüyüş güzergahı tepkisi

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptıkları yürüyüşte Valiliğin kendilerine tenha bir güzergah belirlediğini öne süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilileri şehrin en işlek caddesine doğru yönlendirerek polislere "Vali Beye benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın" dedi.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda CHP tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Gençler ellerinde Atatürk resimli ve Türk bayraklı pankartlar taşıdı. Grup kendilerine Manisa Valiliği tarafından gösterilen Sultan Cami'nden başlayıp Çarşı Bulvarı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na yürümek yerine Cumhuriyet Caddesi, Merkez Kavşağı ve Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Yürüyüşe eşlik edecek parti aracının güzergahının değişmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile polisler arasında küçük bir tartışma yaşandı. CHP'li Özel, polislerin ‘güzergah dışına çıkıyorsunuz' uyarısı üzerine, "Vali Beye benden selam söyleyin. Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Bütün sorumluluk bende. Ben il başkanına diyorum ki 'buradan yürüyeceğiz'"dedi.

"HODRİ MEYDAN"

Ana yola çıkıp marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen CHP'lilere bazı vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte vatandaşlara seslenen Özel, kendilerine Bit Pazarı ismi verilen caddenin layık görüldüğünü ve burada insanların bulunmadığını söyleyerek, "Burası Manisa'nın en işlek caddesi. Atatürk'ü anmak için güzergah istediğimizde gençlere Bit Pazarı güzergahını verenlere sesleniyoruz. Manisa'da Mesir Festivali yapılırken hangi caddeyi veriyorsanız, sünnet şölenlerine hangi caddeyi veriyorsanız Atatürk'ü anma yürüyüşüne de o caddeyi vereceksiniz. Bundan sonra güzergahımız budur. Hodri meydan" diye konuştu. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan partililer girişte polis tarafından aranarak meydana alındı. Burada CHP İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, gençler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

"ADAM GİBİ CUMHURİYETİ SAVUNACAKSINIZ"

Meydandaki törende konuşma yapan CHP'li Özel, "Bu ülkenin kurucusuna çelengimizi sunmak istediğimizde bize güzergah olarak arkadan köhne mahallelerden güzergah verenler şunu bilin: Sizin ayıbınızı örtmeye biz devam edeceğiz. Her birisi insan olarak çok kıymetli şahsiyetler olabilir. İyi olmak yetmez, efendi olmaz yetmez, cesur olacaksınız, adam gibi cumhuriyeti savunacaksınız. Atatürkçülerle polisi karşı karşıya getirmeye kimse kalkmasın" diye konuştu.

POLİS KAMERASINA KONUŞTU

Konuşması sırasında polis kamerasına dönen Özel, "Bundan sonra güzergah tartışmasını yaparken iki kere düşünün. Geçen sene güzergahtan çıktık, diye bey efendiler fezleke yollamışlar. Bir tane değil, on tane değil, bin tane de yollasınız, güzergahımız bu caddedir. Polis canımız, jandarma canımız. Ama Süleyman Soylu, Başbakan, Cumhurbaşkanı, canımıza tak etti. Bundan sonra yol bu yoldur" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren CHP'li Özel, "İster 2019'un kasımında, cesaretleri varsa hemen bu kasımda. Sandığa gidilecek. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tek adam rejimi başlayacak. Hep beraber hayır diyeceğiz. Senin tek adam rejimine asla geçit yok" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmaların ardından partililer meydandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalabalıktan genel görüntü,

-Polisle CHP'li Özgür Özel'in tartışmasından görüntü,

-Güzergahın değişmesinden görüntü,

-Kalabalığın marşlar eşliğinde yürüyüşünden görüntü,

-Yürüyüş sırasında CHP'li Özgür Özel'in Manisalılara seslenişinden görüntü,

-Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumundan görüntü,

-Meydanda CHP'li Özgür Özel'in konuşması.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU- Ersan ERDOĞAN/MANİSA,()

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2 kız öğrenci ele ele tutuşup ölüme atladı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Muğla'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki sınıf arkadaşı Melek Basalak, son yolculuklarına uğurlandı. Basalak'ın cenazesi; Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Kurşunlu Camii'nde, Kurt'un ise cenazesi Yatağan İlçesi Zeykinköy Mahalle Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Melek Basalak cenazenin taşınması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Vagon üstündeki tellerden akıma kapılan çocuk yaralandı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki TCDD İstasyonu'nda arkadaşıyla oynayan Vahitcan Bulut, bir trenin üstüne çıkıp kollarını yukarı kaldırınca, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Petrokimya İlköğretim Okulu Öğrencisi 14 yaşındaki Vahitcan Bulut, bugün öğle saatlerinde, bir arkadaşıyla birlikte Aliağa'daki TCDD İstasyonu yakınlarında raylarda oynamaya başladı. Bu sırada civarda bulunan TCDD'ye ait trenin üstüne çıkan Vahitcan Bulut, kollarını kaldırıp yürümeye başladı. Kolu, yukarıdan geçen elektrik kablolarına değen Bulut, akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Bulut'u ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Vahitcan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bulut'un olaydan sonra korkup kaçan arkadaşının ise ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

- Yaralı çocuğun kimlik fotoğrafı

- Olaydan hemen sonra cep telefonuyla çekilmiş görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA (İzmir), ()

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Kanalizasyon çuçkuruna düşen köpeği liseli gençlerin dikkati kurtardı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde tarladaki kanalizasyon çukuruna düşen köpek liseli gençlerin dikkati, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İnegöl'de Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören üç genç, Huzur Mahallesi'ndeki evlerine tarladan yürüyürek gitmek isterken, duydukları köpek sesinin nereden geldiğini araştırmaya başladılar. Gençler, kanalizasyon çukuruna düşen köpeği görünece kurtaramayacaklarını anlayıp İnegöl İtfaiye ekiplerinden yardım istediler. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpeği kurtardılar. Köpeğin mahsur kaldığını tesadüfen öğrendiklerini söyleyen 17 yaşındaki Ferdi Bozkurt, "biz normal şartlarda evimize, tarladan geçerek gitmiyoruz. Tesadüfen geçtik mahsur kalan köpeği gördük. Biz fark etmeseydik hayvan aclıktan telef olabilirdi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeğin kurtarılma anı

-Köpeği gören genç ile röportaj

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Marşlar söyleyerek yürüdüler

İZMİT'te, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda marşlar söyleyerek yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Yolu'nda toplanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir ve yaklaşık 200 kişi Sabri yalım Parkı'na doğru marşlar söyleyerek yürüdü. Gençler yürüyüş sırasında meşaleler yaktı. Sabri Yalım Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından şarkılar söylendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Meşaleler yakılması,

- marşlar söylenmesi



Haber: İZMİT(Kocaeli), ()

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Gömeç'te uçurtma şenliği

BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğine çocuklarla birlikte ebeveynleri de eğlenceli anlar yaşadı.

Gömeç Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. Gömeç Stadı'ndan gerçekleştirilen şenliğe, çocukların yanı sıra ebeveynleri de yoğun ilgi gösterdi. Gömeç Kaymakam Vekili ve Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Gömeç Belediye Başkanı AK Partili Kazım Arslan ve ilçe protokolü katıldı. Şenliğe çocuklarını getiren anne ve babalarda çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Her zaman uçurtma uçurmak için fırsat bulamadıklarını belirten ebeveynler, şenlik sayesinde kendilerinin de çok eğlendiklerini belirterek, Gömeç Belediyesine teşekkür etti. Bazı ebeveynlerin çocuklarından daha çok eğlendiği de gözlenirken, bir çocuk ise babasının daha çok uçurtma uçurmasına sinirlenerek ağladı. Gömeç Belediyesi tarafından 1500 uçurtma dağıtıldı. Stada yalnız başına gelen ve uçurtmalarını bağlamayı beceremeyen bazı çocukların üzgün şekilde kalması üzerine ise alanda görevli polis memurları uçurtmaların çıtalarını takıp, kuyruklarını bağladı. Etkinlik akşam saatlerine kadar sürdü.

Bayramın önemine dair konuşma yapan Kaymakam Nazlı, Gömeç Meydanı'nda coşkuyla genç ve çocuklarla birlikte kutlamalar yaptıklarını söyledi.

Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ise "Gömeç'te 3 yıldır uçurtma şenliğimizi düzenleyerek geleneksel hale getirdik. Uçurtma şenliği ile sosyal ve kültürel etkinlikler olsun, çocuklarımızın birbiriyle kaynaşmasına vesile olsun istiyoruz. Ülkemizin en birlik, beraberlik, dayanışma, birbirini anlama, tanımaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda görevimizi yamaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikte çocuklar uçurtmalarını en yükseğe çıkararak uzun süre hava da tutmaya çalıştı. Başarılı olan 4 çocuğa protokol üyeleri tarafında hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenlikten detaylar

- Vatandaşlar ile röp

- Polisin uçurtma başlaması

- Kaymakam Nazlı röp

- Başkan Arslan röp

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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Şarkıcı Edis Görgülü, Samsun'da hayranlarıyla buluştu

POP müzik şarkıcısı Edis Görgülü, Samsun'da hayranlarıyla buluştu. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluşan Edis Görgülü, onlara mini bir konser verdi. Edis hayranlarına 'Dudak', 'Olmamış mı?' ve 'Benim Ol' adlı şarkılarını seslendirdi. Edis Görgülü, "Samsun'a ilk kez geldim. Özellikle 19 Mayıs'ta burada olmak çok heyecan verici. Albüm çalışmaları yakında başlayacak. Haziran ayında single ardında da albüm gelecek" dedi.

Görüntü Dökümü :

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- Edis ile röportaj

- Hayranlarına imza vermesi

- Detaylar

- Şarkı söylemesi

(SÜRE : 1.46 - BOYUT : 56.1 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()