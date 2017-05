DHA YURT BÜLTENİ-19

PKK'nın Tendürek Dağı kuzeyi Diyadin Bölge sorumlusu öldürüldü'



AĞRI' Valiliği'nden yapılan açıklamada geçen 11 Mayıs'ta Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen hava oqerasyonunda öle ele geçirilen 9 PKK'lıdan birinin Tendürek dağı Kuzeyi, Diyadin Sorumlusu Ersin Seven olduğu bildirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarındaki Tendürek Dağı'nda 11 Mayıs günü gerçekletirilen hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 9 PKK'lılardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler ile ilgili gri listede yer alan Ersin Seven olduğu belirlendi. Konuşla ilgili Valilik açıklamasında hava harekatı sırasında Tendürek dağı Kuzeyi, Diyadin Sorumlusu Ersin Seven olduğu belirtilerek şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca 11 Mayıs 2017 günü ilimiz Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen noktaya yönelik atak taarruz helikopter kolu ile eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarına ilişkin yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde. Kimliği tespit edilen BTÖ mensuplarından A. Argeş kod adlı Ersin Seven isimli BTÖ mensubunun,

1)- Tendürek dağı kuzeyi Diyadin bölge sorumluluğunu yürüttüğü,

2)- Diyadin-Yukarıtütek köyü Şehittepe bölgesinde 11 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen 5 personelin yaralandığı ve 5 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışma olayına katıldığı.

3)- Doğubayazıt- Çaldıran ilçeleri arasındaki Somkaya köyü mevkiinde 7 ağustos 2015 tarihinde meydana gelen 4 sivil vatandaşa ait aracın yakıldığı, İran vatandaşı bir şahsın hayatını kaybettiği ve olaya müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen birlikte görevli J.Uzm.Onb. Muhammet Oruç’un şehit olduğu eyleme iştirak ettiği,

4)- 12 Ağustos 2015 tarihinde saat 19.00 sıralarında Tendürek dağı kırsalından gelerek Diyadin ilçe merkezinde eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığına BTÖ mensupları tarafından yapılan ve 3 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği saldırı eylemini yönettiği,

5)- 2016 yaz aylarında Van İli Erciş ilçe merkezinde PKK/KCK terör örgütünün YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü,

6)- Erciş Belediyesi önüne 26 Eylül 2016 tarihinde bombalı araç bırakılması eylemini planladığı söz konusu araç güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi üzerine araç atkısız hale getirilmiş, maddi ve can kaybı yaşanmamıştır.

7)- Erciş merkez Latifice Mahallesi muhtarı ve Erciş belediye meclis üyeliğine kayyum olarak atanan Şefik Doğu isimli vatandaşın 16 Ekim 2016 tarihinde hayatını kaybettiği suikast eylemini planladığı ve yönettiği bilgisi elde edilmiştir."



Bakan Çelik: Masada müttefik, sahada münafık (2)



BAKAN ÇELİK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ GECEKONDU DEVLETİ DEĞİLDİR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Bakan Faruk Çelik burada yaptığı konuşmada ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kritik bir süreçten geçtiğimizi unutmayalım. Devlet çeşitli kesimler tarafından, gördüğünüz, görmediğiniz kesimler tarafından kuşatılmak istediği bir sürecin içinden geçtiğimizi, terör örgütlerinin Türkiye’ye saldırmak için vardiya usulü birbirlerini kullandığını unutmayalım. Bu süreçlerden çıkış ancak ve ancak ahilikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla ve birbirimize sahip çıkmakla aşacağımızı unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecekondu devleti değildir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını söyleyen Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"TOPRAĞIMIZI NE SELE, NE YELE NE DEDÖZ DİKEN ELE VERECEĞİZ"

"Kimse duyduk duymadık demesin. Herkes bilsin ki bu devlet 2000 yıllık devlet geleneği olan bir devlettir. Bu devlette 900 yıllık esnaf geleneği var. Bu devlette 700 yıllık imparatorluk geleneği var. Bu devlette 94 yıllık cumhuriyet deneyimi var. Bu sıradan bir devlet değil. Onun için 3-5 çapulcunun bizi yıldıramayacağını dosta, düşmana ve herkese anlatmamız, herkesin de bilmesi gerekiyor. Güzel bir coğrafyadayız. ‘Öyle güzel ki coğrafya ki verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, namus gibi, Kars gibi, Ardahan gibi’ diyor şair. Bizden toprak isteyenlere karşı böyle haykırıyorlar. Şan, şeref, namus verilir mi? Verilmez, Bu aziz şehit kanlarıyla ıslanmış olan topraklar da kimseye verilmez. Böyle kutsal bir topraklarda yaşıyoruz. Onun için toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Birileri fason devlet kurma ve Türkiye’yi rahatsız etme derdindeler. Bunda da başarılı olmaları mümkün değil. Başkalarının bu ülkeye başka bir elbise biçme imkanı hiçbir zaman olmayacaktır."

Bakan Faruk Çelik konuşmasının ardından açılış kurdelesin keserek binayı gezdi. Ardından Samsun İli Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı'na katılan Bakan Faruk Çelik'in burada yaptığı selamlama konuşasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Karşı şeride geçen TIR, öğretmenleri taşıyan minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

KONYA'da hafriyat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip içerisinde özel bir dernekte görevli öğretmenlerin bulunduğu minibüsle çarpıştı. Kazada 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan bir yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Ereğli Karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat yüklü 42 ABK 46 plakalı Hasan Ali Avcı idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada gezi için Konya'ya gelen Niğde Kır Bağları Eğitim ve Öğretim Derneği'nde görevli 10 öğretmenin içinde bulunduğu Recep Akış'ın yönetimindeki 51 EU 742 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 10'u öğretmen 11 kişi yaralandı. Minibüsün ön koltuğunda sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyadan PKK propagandasına şartlı tahliye

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki Ş.Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen Ş.Y.'yi, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir mağazada tezgahtar olduğu öğrenilen Ş.Y., bugün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ş.Y.'nin dayısı Hasan C.'nin Kobani'de PKK'ya bağlı terör örgütü MLKP'ye ait kamplarda eğitim aldığı ve çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Samsun'da ekstrem sporlar festivali devam ediyor

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda yapılan ekstrem spor festivali Falcon Fest ikinci gününde de nefes kesen gösterilerle devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali olan Falcon Fest'de dünya rekoru denemeleri devam ediyor.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, daha önce 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefleyen İngiliz Jediah Doohan’ın 100 saat sürecek olan 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesini sürdürüyor. Organizasyon hakkında bilgi veren base jumping sporcusu ve organizatörlerden Cengiz Koçak, "Sporcular ip üstünde yürüdü. Atlayışlar yapıldı. Festivalimizi yarın tamamlayacağız" dedi. Festival yarın gerçekleşecek çeşitli etkinliklerin ardından sonra sona sona erecek.



