DHA YURT BÜLTENİ-19



Kızını tüfekle kaçırıp rehin aldı



KONYA'da Ahmet G., kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Çok sayıda polisin peşinden takip ettiği Ahmet G., kent merkezi çıkışında kırsal bir alanda durup, ayrıldığı eşinin gelmesini istedi. Polis, Ahmet G.'yi ikna etmeye çalışıyor.

Ahmet G., bugün saat 17.50 sıralarında merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki bir evden kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Yakınlarının ve çevredekilerin polise haber vermesi üzerine polis, Ahmet G.'nin kaçtığı aracı takibe aldı. Ahmet G., Konya-Akören Yolu Bayat Köyü yakınlarındaki kırsal bir alanda durup, ayrıldığı eşinin gelmesini istedi. Özel Harekat ekiplerinin eşlik ettiği polis Ahmet G.'yi ikna etmeye çalışıyor. Bölgeye psikolog çağrıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA, ()



===============================================



Liseli Ramazan denizde boğuldu

Mersin'in Silifke İlçesi'nde, iskeleden serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Ramazan Gezer, dalgalara kapılarak boğuldu.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana gelen olayda İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Ramazan Gezer, arkadaşlarıyla birlikte denize girmek istedi. Denizin dalgalı oluşundan endişe eden bazı arkadaşları denize girmezken, Gezer önce iskeleden suya girdi. Burada dalgalara kapılan Gezer, çırpınarak gözden kayboldu. Vatandaşların yaptığı arama sonucunda bulunan Gezer'e çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak liseli genç hayatını kaybetti.

Görüntü dökümü

-----------------------

- Savcının olay yerinde inceleme yapması

- Vatandaşların olay yerine gelmesi

- Gencin boğulduğu yerin genel görüntüsü

- Boğulan gencin ambulansa koyulması

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01.36 BOYUT: 125 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/ SİLİFKE, (MERSİN), ()



============================================

Gazeteci Sandıkçı'dan 'Kırmızı-beyaz kadraj' sergisi

DOĞAN Haber Ajansı () Samsun Bölge Temsilcisi Murat Sandıkçı'nın Samsunspor'un maçlarında çektiği fotoğraflardan oluşan 'Kırmızı-beyaz kadraj' adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine açıldı. Murat Sandıkçı'nın 2016-2017 futbol sezonunda TFF 1'nci Liginde mücadele eden Samsunspor'un bu sezonki resmi karşılaşmalarında çektiği fotoğraflardan 55'ini, 'Kırmızı-beyaz kadraj' adıyla Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Düzenlenen sergiye İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor Kulübü 2'inci Başkanı Ruştu Araboğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Temsilcisi Avni Demir, Samsunspor eski teknik direktörü Ercüment Coşkundere, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, gazeteciler ve davetliler katıldı. Düzenlenen serginin açılışında konuşan Murat Sandıkçı, "Bazen sayfalar dolusu yazıyla vermek istediğiniz mesajı tek bir kare fotoğrafla verebiliyoruz. Söz uçuyor tek bir fotoğraf karesi hafızalara kazınıyor. Artık gazeteler uzun yazılar değil, büyük fotoğraflarla okuyucularına ulaşıyor" diye konuştu. Sergiyi gezen Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu da, "Murat Sandıkçı'nın harcadığı bu emeğe teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir sergi. Çok güzel ve harika fotoğraflar yer alıyor" dedi. 55 fotoğrafın yer aldığı 'Kırmızı-beyaz kadraj' sergisi yarın akşama kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sergide yer alanf otoğraflardan detay

-Açılış yapılması

-Serginin gezilmesi

-Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu ili röportaj

-Detaylar

(SÜRE:5.42 Dk) (BOYUT:181 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()