DHA YURT BÜLTENİ - 19

Antalya’da maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde yoğun metan sıkışması sonucu mahsur kalan işçilerin, daha önce hastanede tedaviye alındığı açıklanan Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş (35) olduğu belirtildi. İşçilerin yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldıkları kaydedildi. Gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19) ve Feyzettin Bayramoğlu'nun (26) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Özgür Arık (44), Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden'in (28) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında gazdan etkilenen 7 işçiye ise ambulanslarda müdahele edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Mezardibi mevkisindeki kömür ocağına gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, maden ocağı çalışanlarının olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı işçilerden görüntü

- Madencilerden görüntü

- Kurtarma ekipler

- Vali Karaloğlu ve beraberindekilerden görüntü

- Maden ocağıdan görüntü

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN-Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

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Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde emekli polis memuru 68 yaşındaki Amhet Güler, evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Arabacılar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli polis memuru Ahmet Güler'den 20 günden haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelince, şüphelenip içeri girdi. Güler'i merdivenlerde hareketsiz bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çürümeye başladığı belirlenen Ahmet Güler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Cenazenin evden çıkartılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),()

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Eşine mesaj gönderip, Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etti

ADANA'da eşine telefonla intihar edeceği yönünde mesaj gönderip Seyhan Nehri'ne atlayan 34 yaşındaki Arif Tunç, boğularak can verdi.

Olay, saat 22.15 sıralarında Seyhan Nehri üzerinde merkez Çukurova ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen muhasebeci Arif Tunç, çıktığı köprüde, eşi Meltem Tunç'a nehre atlayıp intihar edeceği yönünde mesaj atıp, kendisini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Bu sırada nehirde kayıkla balık tutan bir kişi, olayı görüp, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Tunç'a ulaşılamayınca, sualtı polisinden destek istendi.

Gelen sualtı ekipleri hem botla nehir üzerinden hem de su altında arama yaptı. Bir süre sonra ekipler, Tunç'un cesedini, atladığı yere yakın bir noktada bularak kıyıya çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen Meltem Tunç, eşinin cesedinin çıkarılması sırasında gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Arif Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gençlik Köprüsü'nun tabelası ve Seyhan Nehri'nden görüntü

- Tepe lambaları yanan CANKUR araçlarından görüntü

- Polis ve Cankur ekihlerinin köprü üserinden ışık tutarak nehrin üzerini kontrol etmesi

- Meltem Tunç'un polise bilgi vermesi, maddi sıkıntı yaşadıklarını söylemesi

- Görgü tanığı balıkçının polise bilgi vermesi

- Sualtı polislerin bot ile nehire açılması

- Sualtı dalgıç polislerin bottan nehire atlamaları

- Arif Tunç'un torba içindeki ceseti

- Meltem Tunç'un ağlaması ve feryat etmesi

- Sağlık ekiplerinin ceset üzerinde EKG alması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04'27" Boyut: 272 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Usta sanatçılar büyüledi

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 'Ustalara Saygı Konseri'nde klasik müziğin dünyaca ünlü duayenleri Devlet Sanatçısı keman virtüözü Ayla Erduran ile piyanist Ayşegül Sarıca sahne alarak performansları ile büyüledi.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen etkiliğine Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinliğin başında bu 7'nci düzenlenen Beste Yarışması Ödülü'nü kazanan Soner Özer ile Genç Yetenekler Ödülü, Aylin Çelik'e verildi. Törende konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Yağcı, vatandaşları çok sesli müzikle buluşturmayı ve aydınlık Cumhuriyetçi kızların yetiştirilmesi için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, Aylin Çelik'in ödülünü verdi. Çelik ise ödüle layık görülmesi nedeni ile teşekkür etti.

Daha sonra ise Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Gökmen yönetimindeki orkestra D. Shostakovich'in Oda Senfisi'ni seslendirdi. Ardından ise Devlet Sanatçıları Ayla Erduran ile Ayşegül Sarıca sahneye gelerek E. Chausson'un keman, piyano ve yaylılar için konçertosunu seslendirerek salonu dolduranları büyüledi. Konserin sonunda Festival Sanat Ödülü Gökmen ile Cihat Aşkın tarafından Ayle Erduran ile Ayşegül Sarıca'ya verildi. Ödülünü alan her iki sanatçı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu sırada sahneyi terk etmeye hazırlanan Ayla Erduran talihsiz bir kaza geçirerek düşerken, yanında bulunan orkestra sanatçıları tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak kulise götürüldü.

Etkinliğin 2'nci bölümünde ise Ayla Erduran yeniden sahneye Cihat Aşkın ile birlikte gelerek J. S Bach ile Bela Bartok eserlerinin seslendirerek, sanatseverler unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kültür Merkezi girişindeki kalabalık

- Salondan görüntü

- Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Rengim Gökmen ile birlik sahneye gelmesi

- Sanatçılar'ın izleyenleri selamlaması

- Orkestra sanatçılarından görüntü

- Ayla Erduran keman çalarken

- Sanatçılar ödülüllerinin verilmesi

- Ayla Erduran sahneyi terk ettiği sırada sanatçıların arasında düşmesi

- Sanatçıların sahneden ayrılırması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 405,39 MB SÜRE: 05'06"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAR / MERSİN ()

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 30 yaşındaki Serdar B. arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Lale Mahallesi 3575/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Arkadaşı 45 yaşındaki T.T.'nin evine giden Serdar B., çatıda sohbet ettikleri sırada tuvalete gideceğini söyleyerek içeriye girdi. Serdar B.'den bir süre haber alamayan T.T., kontrol etmek aşağı indiğinde kapının kilitli olduğunu fark ederek evine camdan girdi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Serhat B.'yi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören T.T., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Serhat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat B.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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