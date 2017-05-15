DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bitlis'teki çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu



BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Bitlis kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Çetin Karabulut şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürerken, şehit güvenlik korucusu Karabulut için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Şehit Karabulut merkez Kurubulak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ARŞİV)

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

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TEM'de yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu



BOLU'da TEM Otoyolu'nun Batı kavşağı ile Abant kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolunun Abant Kavşağı ile Batı Kavşağı arası İstanbul istikametinin belirli bölümleri derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. 27 Nisan'da başlayan çalışmalar nedeniyle yolun belirli bölgelerinde uluşımın tek şerite düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Dağkent viyadüğü mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yolun kapalı olan bölümlerinde de trafik Ankara yönünden çift yönlü olarak veriliyor. Hafta sonu İstanbul istikametine araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri trafiği belirli aralıklarla D-100 Karayolu'na yönlendirerek araç yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Yol yapım çalışmalarının 17 Mayıs'ta son bulması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları

-Araç içinden seyir halindeyken çekilen görüntü

SÜRE: (01.50 DK) BOYUT: (205 MB)

Haber-Kamera: Mutlu YUCA / BOLU,()

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TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı



TEM Otoylu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki 38 DP 777 plakalı otomobile 34 EZV 49 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: KOCAELİ,()

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Osmangazi Köprüsü'nde kamyonun kasası yandı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde Osmangazi Köprüsü'nde üzüm yaprağı yüklü kamyonun kasası alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay saat 00.00 sıralarında, Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde meydana geldi. Manisa'dan yüklediği üzüm yaprağını İstanbul'da hale götüren Adem Çelik idaresindeki 45 LV 838 plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı. Adem Çelik aracı sağ şeritte durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonun kasasında bulunan üzüm yaprağı dolu kasalar aşağı indirildi. Alevler aracı sarmadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale edildiği sırada İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangının balataların tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangına müdahale edilmesi

Araçtan görüntü

Yoldan görüntü

Aşağıya indirilmiş kasalar

Zonguldak'ta silahlı kavga 1 ölü

Haber-Kamera: Haluk TURGUT / DİLOVASI(Kocaeli),()

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Alkollü kişi su kuşuyuna düştü

ADANA'da narenciye bahçesindeki su kuyusuna düşen alkollü 50 yaşındaki Hüseyin Abike'yi itfaiye erleri kurtardı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, narenciye bahçesinde bekçilik yapan arkadaşının yanına akşam yemeğine gelen Hüseyin Abike, birlikte alkol aldı. Yemekten sonra tuvalet ihtiyacını karşılamak için ağaçların bulunduğu yere gitmek isteyen Abike, karanlıkta sulama içi yapılan 4 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Abike'yi düştüğü yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Alkolün etkisi ve yaşadığı olay karşısında şoka giren Abike, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erlerine defalarca Ben neredeyim diye sordu. İtfaiye erleri tarafından sandalye sedyeye oturtulan ve iple yukarı çekilerek çıkartılan Abike, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Abike, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abike ile birlikte alkol alan bahçe bekçisi, arkadaşının tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada düştüğünü söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Abike'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye aracının siren çalarak olay yerine gidişi

- İtfaiye erlerinin ellerninde halatla koşarak kuyuya gidişi

- Kuyunun başındaki itfaiye erlerinden görüntü

- Kuyuda hareketsiz yatan Hüseyin Abike'den görüntü

- İtfaiye erlerinin Abike'yi kurtarmak için çalışması

- Abike'nin kendisini kurturmaya çalışan itfaiye erlerine "Bana ne oldu"

diye sorması

- Abike'nin sandalye sedyeye oturtulması

- İtfaiye erlerinin Abike'yi yukarı çekerek kurtarması

- Sağlık ekiplerinin Abike'ye müdahale etmesi

- Abike'nin ambulansa taşınması

- Abike'nin birlikte alkol aldığı arkadaşının açıklaması

- Ambulansın olay yerinden gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Süre 06'06 Boyut 372 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Diyanet İşleri Başkanı: 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun(3)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN İŞADAMLARINA UYARI: PARAYI KALBE KOYMAYIN

Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, akşam bir düğün salonunda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe katılıp işadamlarıyla biraraya geldi.

İşadamlarını uyaran Görmez, şunları söyledi:

"Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Cenabı hak bereketini versin. Çok çalışın ve çok zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin, servetinizin size hükmetmesinden korkun. Servetin sizi Allah'tan alıkoymasından korkun. Servetin, size eşinizden, çocuklarınızdan alıkoymasından çok ama çok korkun. Bu korkuyu yok edin ve ondan sonra zengin olun. Yeterki parayı kalbe koymayın. Çünkü kalp cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. Oraya başka bir şey girmemeli. Bütün mazlum dünyanın size ihtiyacı var, bize ihtiyacı var. Onları düşünerek zengin olun. Sadece Karabağ'daki kardeşimizi değil, Balkanlar'daki kardeşimizi değil. Afrika'nın en ücra köşesinde 2 asırdır sömürgeler altında inim inim inleyen Müslüman kardeşimizi de düşünerek üretin. Bizim dinimiz dünyayı zennetmez, dünyayı dünya olduğu için zennetmez, dünyayı dünya olduğu için kötüleyen bir ayet ve hadis olmaz."

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRDIĞINIZ İŞÇİLERİ UNUTMAYIN

Zekat ve hayır verenler işadamlarının Diyanet İşleri'yle bağlantıya geçmesi tavsiyesinde bulunan Görmez, "Kendi yakınlarınızı unutmayın. İster diyanet, ister falan vakıf istesin, onların çalışmalarına katkıda bulunacağız diye kendi fakirinizi, şehrinin fakirini sakın unutmayın. Asgari ücretle çalıştırdığınız işçileri unutmayın. Belki her ilimizde müftülerimizle, işadamlarımız birlikte oturup zekat ve hayır müessesini bütün dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kendi yakınımızdan başlayarak, Allah'ın muradına uygun daha nasıl müesseseleştiririz bunun üzerinde birlikte durmamız gerekir."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Görmez'den detay

- Salondan detay

- Görmez'in konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

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Şehit annesi: Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonlar sırasında geçen 21 Aralık'ta şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Antalya'daki kabri başında hüzün ve gözyaşı vardı. Oğlu Ali Yılmaz ile Anneler Günü'nde ilk kez ayrı düştüğünü söyleyen Aynur Akgün, "Ali'yi dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü.Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi" dedi.

Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kayseri'deki birliğinden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gittiği El Bab'da, DEAŞ'ın saldırılarında yaralanan arkadaşını kurtarmak isterken 21 Aralık'ta şehit oldu. Ali Yılmaz, annesinin ikamet ettiği Antalya'da, Uncalı'daki garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Kepez'deki Kütükçü İlkokulu'na, şehidin doğum günü olan 12 Mayıs'ta Ali Yılmaz'ın adı verildi. Annesi Aynur Akgün, Anneler Günü'nde oğlunun doğum gününü kutlamak için şehitlikteydi.

Oğlunun 10 aylık Uzman Onbaşı olduğunu anlatan Aynur Akgün, ?İlk evliliğimden olan oğlum Ali'yi 12 Mayıs'ta dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü. Her yıl Anneler Günü'nde oğlumun doğum gününü de kutluyorduk. Kendisi bana Anneler Günü hediyesiydi. Pırlanta gibi bir insandı. Bu yıl kendisiyle bir araya gelemedik. Ali lk görev yerinde savaşarak şehit oldu. Şehit olmadan önce abdestini almış, 'Bayramlıklarımı giydim' diyerek çıkmış. Yaralanan komutanını kurtarmak isterken sırtından vurulup şehit oldu. Arkadaşı da oğlumun kucağında şehit olmuş. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.



Oğlunun adının artık okulda yaşatılacağını belirten Aynur Akgün, "Onun adını taşıyan okulda geleceğimiz olan çocuklar yetişecek. Allah Alimi daha çok seviyormuş, onu rabbim yanına aldı. Şu anda çok güzel bir yerde. Şu dünyanın pisliğinden kurtuldu. İnsanların nankörlüğünden kurtuldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Uncalı Mezarlığı?nın girişinden genel görüntü

- Garnizon şehitliğinden genel görüntü

- Şehitliği ziyaret edenlerden görüntü

- Aynur Akgün?ün konuşması

171 MB 05.22'

Haber-Kamera: Mustafa KOZAK / ANTALYA,()

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Mersin'de Fatih Erkoç rüzgarı

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında tarihin gölgesinde sahne alan Fatih Erkoç Mersinlilieri büyüledi.

Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde hayranları ile buluşan Fatih Erkoç, açık havada müzik ziyafeti sundu. 10'un üzerinde enstrümanı profesyonelce çalabilen ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada duyuran Erkoç, eski ve yeni parçalarından oluşan repertuvarı ile izleyici karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Güneş Kenti olarak bilinen antik kentte notalarını yankılattı. Türkçe ve yabancı eserleri konserinde okuyan Erkoç'a, 'Ellerim Bomboş' şarkısında hayranları da eşlik etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Erkoç, piyano ve yan flüt performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erkoç ve orkestrası, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanından görüntü

- Fatih Erkoç ve orkestrasının performansından görüntü

- Fatih Erkoç'un konserde piyano çalması

- İzleyenlerin Erkoç'un şarkılarıne eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:52 BOYUT: 387 MB

Haber: İbrahim MAŞE - Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN,()

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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü



ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde 50 yaşındaki Önder Artum, restoranda çıkan kavgada sırtından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.D. ile Önder Artum restoranda karşılaşınca tartışmaya başladı. Çıkan kavgada E.D, yanında bulunan tabancayla Artum'a ateş etti. Sırtından vurulan Artum, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kavga sırasında bıçakla yaralanan E.D. ise otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra polise teslim olan E.D., tedavisi için başka bir hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / KİLİMLİ(Zonguldak),()

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Siber saldırı, Oyak Renault Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu (2)

OYAK RENAULT'TA ÜRETİM BAŞLAYAMADI

Dünya genelinde etkili olan zararlı yazılım 'WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' sonucu Cuma gününden beri üretimi duran Oyak Renault'un Bursa fabrikasındaki teknik bakımlar devam ettiği için üretim başlayamadı. Üretimin bu gece yarısı 24.00 vardiyada başlaması bekleniyordu, ancak teknik bakımların devam ettiği fabrikada gece vardiyası ve sabah 08.00 -16.00 vardiyalarına gelecek personele işe gelmemeleri bildirildi. 16.00-24.00 vardiyasında çalışanların ise işe gelip gelmeyeceklerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

Haber: Hüseyin TÜCCAR / NİLÜFER(Bursa),()

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Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (9)

MİDİBÜS SAHİBİ TUTUKLANDI

Muğla-Marmaris Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç., Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA,()

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