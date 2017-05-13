DHA YURT BÜLTENİ - 19

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (8)

BAKAN KAYA'DAN YARALILARA ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla- Marmaris karayolundaki kazada yaralananları ziyaret etti. İlk olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen Kaya, Vali Amir Çiçek ve beraberindeki kent protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kaya, çocuk servisinde tedavi gören ve annesi kaza yerinde ölen 9 yaşındaki Beyzanur Hano'yu ziyaret etti. Ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kazazede 50 yaşındaki Cahide Güler'i de ziyaret etti. Bakan Kaya, önlük giyerek tek başına yoğun bakıma girdi. Daha sonra 10 kilometre mesafedeki Özel Yücelen Hastanesi'ne hareket etti. Buradada kazazedelerden 17 yaşındaki Simge Sinur'un ameliyatta olduğunu öğrenen Bakan Kaya, hastanenin başhekiminden operasyon hakkında bilgi aldı. Hastaneden ayrılan Bakan Kaya, basın mensuplarına açıklama yapmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanın hastane ziyaretleri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Bakanı Yılmaz'dan KPSS'ye girecek öğretmen adaylarına uyarı



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi öğretmen adaylarını uyararak, "Sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Tarihi Kentler Birliği programına katıldı. Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesi öğretmen adaylarına uyarılarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) hukuk kurallarına bağlı ve kimsenin bu kuralları ihlal etmeden sağlıklı bir sınav sistemini hayata geçirmek istediğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Öğrencilerimiz sınavın başlamasından belli bir süre önce gelsin, gerekli kontrolleri yapılsın ve sınav başladığı anda da sınav başlasın. Yani sınava girsin, bir arada girip de diğer insanların dikkatini dağıtmasın zamanını çalmasın' diye bir kural koydu. Dolayısıyla ben bütün kardeşlerime hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalarını öneriyorum. Eğer ÖSYM '15 dakika önce gelin' diye açıklama yapmışsa, ÖSYM'nin çağırdığı saatten de önce gitmeleri halinde hiçbir kardeşim mağdur olmaz."

'ÖĞRENCİLER ÖSYM'NİN KURALLARINA UYSUN'

Daha önce yaşanan mağduriyetlerin toplum vicdanını sızlattığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Ancak ÖSYM de diyor ki 'sağlıklı bir sınav yapmak için bu kuralları uygulamak zorundaydım' diyor. Dolayısıyla sınava girecek kardeşlerimizin, vatandaşlarımız kurallara uymayı, hem de ÖSYM'nin bu kuralları vatandaşın kabul edeceği şekilde gerekli duyurusunu yapmasını istiyoruz. Şimdi benim çağrım bu sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Programa katılması

-KPSS Açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () -

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Kılıçdaroğlu: O insanları insan olarak değerlendirmek mümkün değil (3)

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bursa'da partisince düzenlenen çalıştaya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'ne gitti. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin sıkça ziyaret ettiği bir kafeteryaya giren Kılıçdaroğlu, burada gençlerle sohbet etti, çay içti. Gençlerin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti

Görüntü dökümü

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-Kılıçdaroğlu gençlerle konuşurken

-Çay içerken

-Detaylar

Haber: FARUK KAHRAMAN / BURSA, ()

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Adıyaman'da türbede yangın

ADIYAMAN'da, Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Musalla Mahallesi'ndeki Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle yangın kontrol altına alınıp, söndürdü.

Mahallede paniğe neden olan yangın nedeniyle depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Dumanlar yükselmesi

- Polislerin önlem alması

- İtfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Türbe

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)