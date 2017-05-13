DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adana ve Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu: 53 gözaltı (3)

ŞÜPHELİLER ADANA'YA GETİRİLDİ

İstanbul ve Hatay'da gözaltına alınan şüpheliler, akşam saatlerinde Adana'ya getirildi. Sabah Adana'da gözaltına alınanlar ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Yüzlerini saklamak için başlarına poşet geçiren kadın şüphelilerin

- Şüphelilerin adli tıp biriminden çıkartılması

- Şüphelilerin polis nezaretinde araçlara götürülmesi

- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi

Süre: 02'31" Boyut: 153 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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İşlettiği büfede öldürüldü

ADANA'da 46 yaşındaki Seydi Özacar, işlettiği büfede tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde büfe işleten Seydi Özacar ile işyerine gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancayla Özacar'a 4 el ateş edip, beyaz bir otomobille kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Özacar, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, gelen Seydi Özacar'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Büfenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı büfe ve ön tarafta bekleyen ambulans

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Büfenin olay yerini gören güvenlik kamerası

- Öldürülen Seydi Özacar'ın sinir krizi geçiren yakınları

- Olay yerine girmek isteyip, güvenlik şeridinin dışına çıkartılan Özacar'ın yakınları

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'18" Boyut: 202 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Çocuğa işkence yapan bakıcı Marmaris'te yakalandı

İSTANBUL'da, bir işadamının çocuğuna işkence yaptığı eve yerleştirilen gizli kameralarla tespit edilen ve olayın ardından kayıplara karışan 54 yaşındaki Ukraynalı bakıcı Nadia Shapoval, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yakalandı.

İstanbul'da yaşayan İşadamı S.E. (37) ve eşi yabancı uyruklu M.T.E. (Mariana Tarana Erincik), çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce Ukrayna uyruklu 54 yaşındaki bakıcı Nadia Shapoval'ı işe aldı. Bir süre sonra anne M.T.E., çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek durumu eşi S.E.'ye anlattı. Baba S.E., bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Anne M.T.E., davranışlarından rahatsız olduğu Ukraynalı bakıcıyı işten çıkardıktan sonra eve yerleştirilen gizli kamera kayıtlarını izlediğinde gördüklerine inanamadı. Bakıcının çocuğuna kötü davrandığını ve darp ettiğini kamera kayıtlarında gören anne M.T.E., durumu eşine anlattı. Çift gecen Çarşamba günü İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki Kıraç Polis Merkezi'ne giderek bakıcı Shapoval'dan şikayetçi oldu.

BABA DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

İşadamı S.E., çocuğuna kötü davranarak darp eden bakıcıyı bulmak için harekete geçti. Bakıcı Nadia Shapoval'ın kalabileceği tüm yerlere bakan S.E., tüm çabalarına rağmen Shapoval'ı bulamadı. Kamera kayıtlarını bakıcı Shapoval'ın sık sık misafirliğe gittiği alt komşusuna izlettiren baba S.E., Shapoval'ın Marmaris'te bir arkadaşının olduğunu ve oraya gitmiş olabileceğini öğrendi. Bugün (Cuma) sabah saatlerinde Marmaris'e gelen baba S.E., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, bugün (Cuma) saat 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi 61 Sokak da tek başına yürüyen Ukraynalı bakıcı Nadia Shapoval'ı yakaladı. Karşısında S.E.'yi gören kadın ağlayarak sinir krizi geçirdi. İsminin gizli kalmasını isteyen işadamı S.E.'nin şikayetçi olduğu Shapoval, Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilerek yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Shapoval'ın ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenilirken, bakıcının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gizli kamera görüntüleri

- Bakıcının çocuğa yaptığı darp ve kötü muameleden görüntü

- Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden görüntü

- Bakıcı Nadia Shapoval'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı



HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin 15 metre yükseklikten aşağı yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya Karayolu Çabala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 27 yaşındaki Ahmet Çetin'in kullandığı 31 H 0011 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 15 metre yükselikten aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Çetin ile yolcu konumundaki 18 yaşındaki Yahya Bartan'ın öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Bartan, İrem Bartan ve Ahmet Bartan ise ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinin yukarıdan görüntüsü

- Kaza yapan otomobil ve ambulanstan görüntü

- Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryat etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'28" Boyut: 90,2 MB

Haber: Emek ÇAKILI - Kamera: YAYLADAĞI(Hatay), ()

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ZİÇEV Korosu büyüledi

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali Korolar Şenliği kapsamında sahne alan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Korosu, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Kültür Merkezi'nde sahne alan ve 25 zihinsel engelli çocuktan oluşan koro, seslendirdiği parçalarla büyük beğeni topladı. 3 ay boyunca şef Zahide Yalçınkaya önderliğinde konsere hazırlanan koristler, ritim performansları ile göz doldurdu. Daha sonra koristler, 'Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar' isimli parçayı seslendirdi. Koristlerden Ali Kemal Polat, solo olarak seslendirdiği 'Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor' ile alkış topladı.

6 yıldır çalışmalarını sürdüren ve ünü Türkiye'ye yayılan koro, final parçası olarak ise 'Çanakkale Türküsü'nü lirik dans eşliğinde seslendirdi. Herkesi duygulandıran performans sonrası çocuklar, alkış yağmuruna tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan görüntü

- ZİÇEV Ritm Grubunun gösterisi

- ZİÇEV Korosu'nun performansı

- Engelli gençlerin şarkı söylemesi

- Engelli gençlerin solo performansıdan görüntü

- Lirik danstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 07'13" BOYUT: 229.72 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN,()

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Cipin çarptığı üniversiteli yaralandı, mahalleli yolu kapattı

ADIYAMAN'da, cipin çarptığı üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Muhammet Sağır yaralandı. Aynı yerde sürekli kaza yaşandığı gerekçesiyle gencin yakınları ve mahalleli, yolu trafiğe kapatıp oturma eylemi yaptı.

Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yusuf Demir yönetimindeki 19 DR 693 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Muhammet Sağır'a çarptı. Kazada Sağır yaralandı. Yaralı Muhammet Sağır, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖĞRENCİLER VE MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza sonrası bir araya gelen gencin arkadaşları ve mahalle sakinlerinden oluşan 50 kişilik grup, aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Kalabalığın geçişine izin vermediği araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu da olay yerine gelerek oturma eylemine destek verdi. Tohumcu, defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen yolun trafiğe uygun hale getirilmediğini savunarak, şunları söyledi:

"Yolu kapatmamızın sebebi, biz bu yolu yaptıramadık. Her gün kaza oluyor. Ben bunu anlatamadım. Vatandaş haklı olarak yolu kapatıyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak, bir yetkili mülki amiri olarak katılıyorum. Bunun başka çaresi yok. Buraya yetkililerden bir çözüm bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz."

Polis ekiplerinin ikna ettiği kalabalık, eyleme son verip dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Yaralı öğrenci

- Sağlık görevlilerin yaralıya müdahalesi

- Toplanan kalabalık

- Ambulansın ayrılması

- Polislerin çalışması

- Mahallelinin yolu trafiğe kapatması

- Muhtarı Yaşar Tohumcu'nun konuşması

- Yolun açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

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Adıyaman'da park halindeki otomobilde yangın

ADIYAMAN'da park halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi'nde Enver Akdağ'a ait park halindeki 02 BG 350 plakalı otomobilin motor kısmı, gece saatlerinde alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden çevre sakinleri, yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak müdahale yetersiz kalınca, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, gaz kaçırdığı saptanan aracın LPG sistemi devre dışı bıraktı, küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Otomobilin alev alması

- Alev çıkması

- Polis ve vatandaşların söndürmesi

- Dumanlar yükselmesi

- İtfaiye ekiplerin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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İzmir'de suya yüzde 5 zam yapıldı



İZMİR'de içme suyunun metreküpü 1 Temmuz 2017'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5 zamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nun oyçokluğuyla onayladığı yeni tarifeye göre konutlarda 3.96 TL olan 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 4.16 TL oldu. Tarifedeki 21 metreküp ve üzeri harcama ücretine ise zam yapılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu içme suyu tarifesine yüzde 5 zam yapılmasını, İZSU 2016 faaliyet raporu ve kesin hesabını oy çokluğuyla kabul etti. AK Parti Grubu kararlarda ret oyu kullandı. İZSU'nun 2016 yılı Ocak ayından itibaren geçerli yaptığı yüzde 10 su zammından sonra bu kez de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yüzde 5 zam kararı alındı. Yeni tarifeye göre konutlarda 3.96 TL olan 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 4.16 TL oldu. Tarifede metreküp fiyatı 9.28 TL olan 21 metreküp ve üzeri harcama tarifesine ise zam yapılmadı. Konut dışı kademesiz tarife ise 9.11 TL'den 9.57 TL'ye yükseldi. Zam öncesi İZSU 2016 Faaliyet Raporu görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZSU faaliyetlerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Doğan, tadilat, tamirat dere temizliği gibi rutin işler dışında kayda değer büyük projelere başlanılamadığını söyledi. İzin almasına karşın yüzülebilir Körfez Projesi'nin de başlamadığını belirtmen Doğan "Bırakın Körfez'i, buraya akan dereler bile temizlenemedi. Meles hala kokuyor. Baraj projeleri başlayamadı. Cek cak belediyeciliği yapılıyor. İZSU yerinde sayıyor. Bütçesinde açıkları nedeniyle İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yük olmuştur. Başkan Kocaoğlu, İzmirlilerin çeşmeden akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerini söylerken, İZSU damacana su satın alıyor. İZSU çeşmeden su içmezken biz nasıl güvenerek su içebileceğiz" dedi. Faaliyet raporunun İzmir'in gerçeklerini yansıtmadığını, İzmirlinin yağmur yağmasın diye dua ettiğini belirten Doğan, zam kararının da eleştirdi. Doğan, "Yılbaşında yüzde 10 zam yapmıştınız. Şimdi de yüzde 5 zamla geldiniz. Gerekçesi nedir? Artan cari harcamalar, 30 yıl etkinlikleri masrafları, gereksiz harcamalar İzmirlilere fatura ediliyor. Zararı zamla kapatmaya çalışan bir belediye görüyoruz" dedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÇAKAR'DAN İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ

AK Parti Grubu'nda geçmişte grup başkan vekilliği yapan daha sonra CHP'ye geçen meclis üyesi Yusuf Kenan Çakar, Doğan'ın su baskınları eleştirilerine adını vermeden İstanbul ve Ankara'dan su baskınları fotoğrafları göstererek yanıt verdi. Ankara'da tavanına kadar suyla dolan altgeçitler, İstanbul'da denizin yol seviyesine çıktığı fotoğrafları gösteren Çakar "Bunları niye söylüyorum. Bir kentte afet denilen ani yağmurlarla suların gelmesi halinde bazı yerlerde su baskınları olabilir. Hiçbir zaman en şiddetli yağmura göre altyapı yapma şansı yoktur. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri yağmurlarda gerçekleşen olumsuzlukları yaşamak istemez. İğne çuvaldızı iyi hatırlamamız gerekir. Buna göre davranmakta fayda var" dedi.

KOCAOĞLU'NDAN REFERANDUM HARCAMASI KARŞILAŞTIRMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Partili Doğan'ın İZSU'nun 30'uncu yılı kutlama etkinlerinde harcanan parayı eleştirmesine tepki gösterdi. Kocaoğlu "Bütçesi 1 milyar TL olan kurumun 200 bin TL kutlama parası harcamasını faaliyet raporunda söz edilmesine anlayamadım. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın. Referandum kampanyasında hükümet üyelerinin devlet bütçesinden bir haftada harcadığı para İZSU'nun kutlama harcamalarının tamamını karşılıyor. Düşünün yılda 52 hafta var. Kutlamalar eleştirilir mi? Müfettişe de söyleyin zimmet çıkarsın, cebimizden ödeyelim" dedi.

İZSU'nun 1 milyon 600 bin aboneye 24 saat içilebilir su akıttığını belirten Başkan Kocaoğlu "İZSU Bornova'daki Homeros suyunu da, başındaki problemler çözülünce Şaşal suyunu da, Yamanlar suyunu da Bademli suyunu da üretecek ve millete verecek. Su ve ekmekte yaptığı fiyat politikasıyla aşırı kar hırsını frenleyecek. Çikolata satmıyorum. Fakir ve fukaraya su ve ekmek üretiyoruz. Alsancak, Karşıyaka Bornova merkezde değil, dar gelirli vatandaşların yaşadığı yerde yapıyorum. Yapacağım da! Kimse engelleyemez. Benim hizmet anlayışım, hayat felsefem bu" dedi.

KOCAOĞLU "20 METREKÜP HESABINDA ÜÇ BÜYÜK KENT ARASINDA EN UCUZ İZMİR"

İZSU'nun sistemin çalışması için zaman zaman tadilat ve tamir yaptığını belirten Kocaoğlu, yatırım yapılmasının ayrı; bakım, onarımın ayrı olduğunu söyledi. Bunlar yapılmazsa sistemin kilitleneceğini belirten Kocaoğlu "Koskoca fabrikalar yılın bir ayı bakım için çalıştırılmaz. Ya bizim dünyadan haberimiz yok, ya sizin. Zam da yapılacak. Zammı otomatiğe bağlamadık. Üç büyük kentte 20 ton su hesabına göre en ucuz su İzmir'dedir. Zam da yatırım da yapılacak. Enflasyon oranının kaç olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Evet bu sene önce yüzde 10 zam yaptık. Şimdi de yüzde 5 zam yapıyoruz. Ama daha önce 1,5 sene zam yapmadığımız, enflasyonun yüzde 8-9 olduğu dönemlerde yüzde 5 artış yaptığımız oldu" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin seçim yatırımı yapmadığını ancak kimin yerel, genel seçimlerde ve referandumda seçim yatırımı yaptığını İzmirlilerin bildiğini söyleyen Kocaoğlu, Çamlı Barajı'nın ÇED raporunun alınmamasını eleştiren Doğan'a "Siz nerde yaşıyorsunuz. Ben altın madenine 5 yıl ruhsat vermedim. Yetki Valilik'e verince ruhsat verildi. Altın madeni bölgesinde baraj yapmadın diye eleştiriyorsun" dedi.

Körfez Projesi'ne ÇED onayı çıkmasına karşın başlamamasını eleştiren AK Partili Doğan'a yanıt veren Kocaoğlu, "Sekiz senede ÇED raporu çıktı. Sen üç günde Körfez'i temizle diyorsun. Elimizde sihirli değnek mi var. Eskiden Semanta burnunu oynatıp sihir yapıyordu. Siz de varsa bu yetenek burnunuzu oynatıp yaparsınız. İZSU tarihinde çevre yatırımları yaptı. Bunu teslim eder muhalefetini de yaparsın. Ama İZSU'yu alıp yerin debine vuruyorsun. Böyle bir şey var mı? Yakışık almıyor" dedi. Faaliyet raporu, kesin hesap ve yeni su tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber: Utku BOLULU / İZMİR,()

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