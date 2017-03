DHA YURT BÜLTENİ - 19

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez (3)

'GAZİANTEP MEDENİYET BULUŞMALARI'NA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep'te düzenlenen 'Gaziantep Medeniyet Buluşmaları: Din ve Medeniyet' toplantısına katıldı. Burada konuşan Görmez, toplantının farklı başlıklar adı altında geleneksel hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Toplumların ve medeniyetlerin zor zamanları olabileceğini ifade eden Görmez, farklı dini söylemler üzerinden gruplaşmalar yaşandığını anlatırken şunları söyledi:

"İnsanı bütün olarak gören, ötekiyle doğru ilişkiler kurmuş bir geleneğimiz ve medeniyetimiz var. Bunu kaybetmemeliyiz ve bu medeniyeti ilimle, bilimle beslemeliyiz. Bugün Türkiye'de de, bölgemizde de pek çok yeni yeni dini söylemler duymaya başladık. Farklı dini söylemler, televizyonlardan, sosyal medyadan veya çeşitli mecralardan inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun üzerinden gruplar oluşturuluyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekir. Bunun üstesinden ilimle ve irfanla gelebiliriz. Dinin tabiatında da gösterir ki, insanlar farklı inanışlar taşıyabilir. Rabbimizin de böyle bir emri olmamıştır. Rabbimiz hepimizi farklı yaratmıştır ama önemli olan bu farklılıkları tefrikaya dönüştürmemektir. İnsanın tabiatı farklıdır. İnsanın mayasında hava, su, ateş ve toprak vardır. Bazılarının toprak bazılarının ateş yönü ağır basar. Ateşle su bir araya geldiğinde ne güzel olur, ateş yakmaz."

"SİZİN İMAMLARINIZ CASUSLUK YAPIYOR' DEDİLER"

Batı ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen imamların casuslukla suçlandığını kaydeden Görmez, şöyle konuştu:

"Elimizdeki pek çok şey, batı medeniyetinin ürünü. Ancak geçmişte 2 büyük dünya savaşı yaşandı. Sömürgeleri de unutmamak lazım. Sömürgelerin getirdiği insanlık dramlarını da unutmamak lazım. Mümkün olduğunca dine mesafe koyarak bilgi ve teknoloji üretmeye çalıştılar. O yüzden medeniyet ruhunu kaybetti. Böyle olursa insanı makineleştirirsiniz, o zaman da çok daha büyük problemler başlar. Tüm bunları akıllı tüm bilim adamları söylüyor, batılı bilim adaları da bunlardan bazıları. Hepsi 'Biz çöküyoruz' diyorlar. Ancak kurdukları sistem, bunları bir süre daha ayakta tuttu. Ama şimdi gelinen nokta islamifobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı son dönemde her geçen gün duyuyoruz. Gelişmeleri her gün hepimiz takip ediyoruz. Sadece Almanya'da Türklerin yaptırdığı 4 bin cami bulunuyor. Bu camilerdeki hizmetler, Diyanet İşleri Başkanlığınca görevliler verilerek götürüldü. Bugüne kadar da hiç bir sorun çıkmadı. Sadece kendi vatandaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, Müslüman kimliklerini koruması ve komşularıyla da barış içerisinde yaşamaları için çok büyük katkılar sağlanmıştır. Son hadiseleri maalesef ibretle izliyoruz; 'Sizin imamlarınız casusluk yapıyor' dediler. Sonra başka bahaneler ve gittikçe bu ilişkiler tırmanmaya bozulmaya başladı. Bunlar tesadüfi değil. Her geçen gün islamafobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık artmaya başladı. Peki sadece onları suçlamak doğru mu, hayır. Bizlerde de hatalar var. Bizden kaynaklanan sebepleri de ihmal etmemeliyiz. Bu ihmallerin üzerinde de hep birlikte durmamız gerekir."

Rıfat Hisarcıklıoğlu: Girişimci doğulmaz, girişimci olunur

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu'nun düzenlediği "Girişimcilikö konferansına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmacı olarak katılarak, üniversiteli gençler ile deneyimlerini paylaştı.

Konferansın açılış konuşmasını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Rektör Özdemir; "Bugün burada girişimcilik konusunu konuşmak üzere toplandık. Sevgili öğrencilerimiz çok şanslıyız. Bu konu ile ilgili ilk kaynaktan değerli bilgiler alacağız. Bir kez daha Sayın TOBB Başkanımıza ve kendisinin buraya gelmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu girişimcilik ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşsizlik sorunun girişimcilik ile çözüleceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu; "Bizim hayalimiz kadın girişimcilerin, erkek girişimcileri geçmesidir. Böyle genç bir üniversite de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim en mutlu olduğum anlardan biri gençlerle bir arada bulunmaktır. Bu daveti yapan İşletme ve Ekonomi Topluluğu'na da çok teşekkür ederim. Gençlerle bir araya gelince en çok anlattığım girişimcilik konusudur. Ben ne bürokratım, ne de siyasetçiyim. Ben iş insanıyım. Girişimciliğin ana konusu ve amacı şudur, zengin olmak. Toplum olarak zengin olmak istiyoruz. Zengin olmanın yolu da girişimcilikten geçiyor. Milletlerin gücü artık silah gücü ile ölçülmüyor, girişimcilik ile ölçülüyor. Dünyada zenginlik, dünya liderliği yarışı ölçümü artık girişimciliktir. Bir ülkenin girişimcisi ne kadar çok ise o ülke o kadar zengindir. Evlerimizde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak girişimciliğe önem vermeliyiz. Bugün işsizlik girişimcilik ile çözülecektir. En çok sorulan soru şu: Girişimci doğuştan mı, yoksa sonradan mı olunur? Bence girişimci doğulmaz, girişimci olunur. Eğitim sisteminin girişimciliğe yol göstermesi gerekiyor. Bu anlamda Rektör Hocamız Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e de teşekkür ediyorum. Girişimciliğin öneminin farkında ve bu alanda çalışmalara büyük önem veriyor" dedi.

Girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan altın kuralları öğrencilere anlatan Hisarcıklıoğlu,"Girişimciliğin ilk şartı, hayal. Girişimci bir insan muhakkak hayal etmeli. İkincisi ise hedef koyman gerekiyor. Ama bunlar yeterli olmuyor. Başarı için muhakkak çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan hedefinize ulaşamazsınız. Diğer altın kural ise cesur olmak gerekiyor. Girişimcilikte başarılı olmak için kaybetmekten korkmamanız gerekiyor. Girişimci olmak istiyorsanız, başarının yanında başarısızlığın da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayrıca kazanmak istiyorsanız dürüst olmanız gerekiyor. Gençler olarak sizden ümitliyiz. " diye konuştu.

Av tüfeğiyle öldürülen kadının oğlu şüpheli olarak aranıyor

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde 59 yaşındaki Zekiye Toğluk, evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, katil zanlısı olarak olayın ardından evden koşarak uzaklaşan oğlu 33 yaşındaki Özgür Toğluk'u aramaya başladı.

Hamidiye Mahallesi Şehit Mehmet Güngör Sokak sakinleri, akşam saatlerinde arka arkaya duyulan silah sesleri üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada silah seslerinin Zekiye Toğluk'a ait evden geldiğini belirledi. İçeri giren ekipler, Zekiye Toğluk'u kanlar içerisinde ölü olarak buldu.

Av tüfeğiyle vurulduğu saptanan Zekiye Toğluk'un cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından Muammer Ağım Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silah seslerinin ardından evden koşarak uzaklaşan Zekiye Toğluk'un oğlu Özgür Toğluk'u şüpheli olarak aramaya başladı. Olayla ilgili soruşkurma sürdürülüyor.

