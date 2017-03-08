DHA YURT BÜLTENİ-19

1)KOMUTANLARDAN SURİYE SINIRINDA İNCELEME

ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ile bazı komutanlar, helikopterle geldikleri Kilis'te, Yavuzlu Köyü'ndeki Öncü Hudut Karakolu’nu ziyaret etti. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, Elbeyli İlçesi'ne geçip Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğü’nde incelemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden komutanlar, sınırdaki gelişmelerle ilgili gün boyu bilgi aldı.

Görüntü Dökümü



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- Helikopterlerin sınır hattına inmeleri



- Askeri araçların sınıra gitmeleri



- Komutanların sınır hattına gitmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU:283 MB

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(YENİDEN)

2)LİCE'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU; LİCE VE GENÇ'TE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında geçen pazar günü 7 bin asker, polis özel harekat ve korucunun katılımıyla başlatılan operasyonda, bugün çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Lice kırsalında operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Bingöl'ün Genç İlçesinde sürdürülen operasyonda ise bugün 5 terörist öldürüldü. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Lice operasyonu ile aynı gün başlattıkları operasyonda, Bingöl sınırında etkisiz hala getirilen terörist sayısının 11'e çıktığını söyledi.



Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ile Bingöl sınırları arasındaki bin kilometrekarelik alanda 5 Mart'ta 7 bin komando, polis özel harekat ve geçici köy korucusunun katılımı ile başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. Savaş uçakları ve helikopterlerin de zaman zaman havadan destek verdiği operesyonda, bugün PKK'lı teröristler ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı çatışmada 4 terörist ise güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirildi. Böylece Lice kırsalında çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 8'e çıkarken, operasyon devam ediyor.

BİNGÖL'DE 5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Lice operasyonu ile aynı gün Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında gerçekleştirilen 'Bayrak-41 Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 operasyonu'nda ise bugün 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç İlçesi Sağgöze Öksetepe bölgesinde bir sığınak içerisinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de olabileceğini değerlendirdikleri 5 teröristin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Vali Köşger, dün de aynı bölgede 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, son iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 11 olduğunu söyledi.

VALİLİK: 1'İ KADIN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan operasyonun başarı ile devam ettiği belirtilerek, "İcra edilen operasyon kapsamında, 7 Mart 2017 günü saat 19.00'dan, 08 Mart 2017 günü saat 17.00'ye kadar güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalarda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup BTÖ mensubuyla sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 1'i bayan 3'ü erkek olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Glock marka tabanca ele geçirilmiştir. BTÖ mensubu teröristlerce girilen silahlı çatışma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.



Valilik açıklamasında, hem Lice hem de Bingöl Genç ilçesinde devam eden operasyonda bugüne kadar 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 9 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 PKMS (Bixi) Makineli Tüfek, 4 M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 21 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 7 el bombası, 2 Glock marka tabanca, 1 Yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği de belirtildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Lice kırsalında devam eden operasyon kapsamında çıkan çatışmada şehit olan askerin jandarma uzman çavuş Ali Şirin olduğu açıklandı. Çorum'un Dodurga İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş Ali Şirin, 1.5 yıldır Diyarbakır Ergani Jandarma Komanda Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Şehit uzman çavuş Ali Şirin, evliydi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Köyü'nün Eskiköy Mezrası'nda bugün çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Ali Şirin'in, kaydırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------DİYARBAKIR



-Bölgedeki operasyondan görüntüler

--------------------BİNGÖL



-Vali Köşger'in makam odasında yaptığı konuşma



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-



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3)İZMİT'TE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.

İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Kadınlar, "Hayır" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, izin alınmaması nedeniyle kadınların yürüyüşüne izin vermedi. Polis, yürüyüş için belirlenen yerler olduğunu belirterek, Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. 35 kadın ile kadınlara destek olan 4 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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Kadınlardan görüntü



Polis ile kadınlar arasındaki diyaloglar



Polisin müdahalesi, gözaltına almaları

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN- İZMİT(Kocaeli), ()

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CİNAYET SONRASI OĞLUNU ARADI: ANNENİZİ VURDUM (EK)



4)YER GÖSTERME YAPTIRILDI

Manavgat'ta dün akşam, boşandığı eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya'ya olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Cuma Akkaya, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta, şapka ve çelik yelek giydirilmiş, elleri kelepçeli, soruşturma savcısına ifade verdi. İfade alınması sırasında ses ve görüntü kaydı da yapıldı. Sokak sakinleri de yer göstermeyi balkonlarından izledi.

'ANNEMİN KATİLİSİN'

Cuma Akaya, olay yerine getirildiğinde çocuklarının, "Katil, annemin katilisin, hangi yüzle geliyorsun buraya, annemi öldürmüşsün, anlat iyi anlat" şeklinde bağırıp küfür ettiği duyuldu.

Yer göstermenin ardından Cuma Akkaya, polis eşliğinde tekrar adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Yer gösterme için yapılan hazırlıklar



- Balkonlarda ve sokakta biriken vatandaşlar



- Şüphelinin araçtan çıkarılması



- Şüphelinin savcıya ifade vermesi



- Şüphelinin araca bindirilmesi



- Şüphelinin araçla olay yerinden götürülmesi

02.42ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Mehmet Şimşek: Almanya'ya yakışan bir tavır değil (EK)

5)BELEDİYEYE ZİYARET

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ı şehircilik hizmetleri dolayısıyla tebrik eden Şimşek, MHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin yapıcı politikasının takdire şayan olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra Ak Parti il başkanlığına geçti. Burada partililere anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çekti. Şimşek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyaçtan doğan anayasa değişikliğidir. Yani durup dururken gündeme gelmiş bir husus değildir. Mevcut parlamenter sistem maalesef Türkiye'de yönetimde istikrarı sağlayamamıştır. Bu sistem Türkiye'ye yetmiyor. Şunu söyleyeyim bu gömlek dar geliyor. Koşmak istiyoruz hızlanmak istiyoruz, sizlere daha güzel verimli hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Yönetimde istikrar olmazsa olmazdır. Rahmetli Menderes tek başına iktidara geldiğinde büyük başarılar sağlandı. Rahmetli Demirel de tek başına geldiğinde Türkiye'de önemli işler yapıldı. Rahmetli Özal da öyle. Şimdi cumhurbaşkanımızın önderliğinde en sıkıntılı dönemde bu ülke bütün iç ve dış şoklara rağmen kim ne derse desin en başarılı, en verimli 14 yılı geride bıraktı. ABD'de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, güçlü ülkelerde olduğu gibi 5 yılda bir siz birilerini seçin, o seçilmiş insanlar hızlı bir şeklide ekiplerini kursun, hükümet krizleri olmasın, ertesi gün işin başında millete hizmetkarlık yapsınlar. Anayasa değişikliğinin özü budur."

Başbakan Yardımcısı Şimşek daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak Ispartalılarla sohbet etti. Kadınlar Günü'nü de kutlayan Şimşek, kadınlara karanfil verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ak Parti'de konuşması

- Detaylar

HABER: Mehmet ERÇAKIR- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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BOZDAĞ: KILIÇDAROĞLU'NU DEĞİŞTİRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN ADI BİLE YETTİ (EK)

6)OSMANCIK'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİ AÇTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum'un Laçin İlçesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Osmancık İlçesi'ne geçti. Burada konuşan Bakan Bozdağ, "Atatürk gibi, Adnan Menderes gibi Turgut Özal gibi ve Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderler çıkınca istikrar oluyor. Bu liderler siyasetten çekilince istikrarsızlık geliyor. Tayyip Erdoğan'lı yıllar yol kazası öyle bakıyorlar. 'Nasıl olsa siyasetten çekilecek yeniden bir düzen kurulacak yine biz geçeceğiz. Bizim değimiz olacak.' Onun için aman sistem değişmesin. El birliğiyle bütün güçler bir araya gelmiş. Almanya'daydım. Sanırsınız ki referandum Türkiye'de değil de Almanya'da yapılıyor. Herkesin bir telaşı var. Size ne bizim ülkemizde ki hükümet sistemi değişikliğinden. Türk milleti nasıl olacağına kendisi karar verecek. Sen karar vermeyeceksin Sayın Merkel" dedi.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Ak Parti Osmancık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Bozdağ, esnaf ziyaretlerinin ardından karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

ÇORUM/



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Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayşen Gürcan: Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz (EK)



7)MAKÜ'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadının Toplumdaki Yeri' konulu söyleşiye katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlilerinin müzik dinletisinin ardından MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Gürcan, "Kadınların hangi topluma bakarsanız bakın, bulundukları konum hiçbir zaman erkeklerin önüne geçememiş ya da toplumun saygın kurumları tarafından takdir edilecek bir durumda değil. Bu batı toplumları için de geçerli" dedi.

'EN HUZURLU EV, EĞİTİMLİ ERKEĞİN EVİYDİ'

2006 yılında 12 bin 280 hanede, 18 yaş üstü 24 bin 647 kişiyle araştırma yapıldığını anlatan Gürcan, "Şöyle bir çalışma yaptık. Eğitim düzeyi yüksek ve düşük olmak üzere, hiç okula gitmemiş erkek ve kadınların haneleri, lise ve üniversite okumuş erkek ve kadınların hanelerinin dörtlü karşılaştırmasını yaptık. Hangisi sizce daha mutlu bir evlilik yapmıştır. Genellikle hep kadını eğitmekten bahsedilir. Benim araştırmamda çıkan sonuç; en huzurlu ev, eğitimli erkeğin eviydi. En sorunlu ev de eğitimsiz erkeğin eviydi. Yani huzuru getiren şahıs, cins varsa bu kadın değil, erkek. Bizim araştırmamızda bu çıktı" diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Burdurlu şehit ailelerine, Ayşen Gürcan ve protokol üyeleri tarafından çiçek verildi.

Görüntü Dökümü



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- Salondan detay



- Müzik dinletisi



- Ayşen Gürcan’ın konuşması



- Çiçek takdimi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()