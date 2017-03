DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bakan Soylu: Operasyonlarımız yeni başladı (3)

İLÇELERDE VATANDAŞA HİTAP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra ve Arsin ilçelerini ziyaret ederek Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu istedi.

“PKK, KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSINö

Yomra ilçe meydanında otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa seslenen Bakan Soylu, PKK terör örgütünün kaçacak delik bulamayacağını belirterek şunları söyledi:

“PKK bak bir şey söyleyeyim; kaçacak delik bulamayacaksın. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Kaçacak delik bulamayacaksınız. ‘Hayır’ diyenler hep bir safta şimdi. PKK bir safta, Kılıçdaroğlu da bir safta. CHP demekten edep ediyorum. Bakın Kılıçdaroğlu da aynı safta. Öte taraftan FETÖ aynı safta, yurt dışındaki müttefikler de aynı safta di mi? Ha onlar bizi düşünüyorlar, biz bizi düşünmüyoruz. Peki onlar mı 3 bin doları 11 bin dolar yaptı? Onlar mı havaalanları yaptı. Nefes aldırmadılar; ikidebir, ‘yok şöyle yaparsanız size vize serbestisini veririz’. İstedikleri bu değil, ülkenin terörle karşı karşıya kalmasını sağlamak. Biz o yolları artık geçtik.ö

KILIÇDAROĞLU’NA 'YİĞİT OL' ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yönelten Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Çok önemli bir tarih dilimindeyiz. Etrafımız ateş çemberi. Avrupa’da büyükler küçükleri boğmaya başladı. İşte şimdi tam zamanıdır. Şimdi ikinci büyük adım zamanıdır. Şimdi Kılıçdaroğlu efendi bize vaaz ediyor, diyor ki;: ‘buna devam edelim.’ Sen üç tane koyun güttünde mi bize akıl veriyorsun? Biz ülkede her yere gittik, hep Türk bayrağı vardı. Kılıçdaroğlu güya adamlık yaptı da Sivas’ın ötesine geçmeye çalıştı. Kimin vizesiyle gitmeye çalıştı? PKK’ya dedi ki; ‘Ben geliyorum, bana adam toplayın’. Ona ‘Sen alana Türk bayrağı koyamazsın’ dediler. Şimdi bu adam oldu Türkiye’yi düşünen, biz olduk Türkiye’nin karşısında öyle mi? Sen ilk önce yiğit ol yiğit.ö

Konuşması sonrası kalabalığa karanfil atan Bakan Soylu, daha sonra Arsin ilçesine geçerek burada da Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, destek istedi.

Bakan Soylu akşam saatlerinde özel uçakla Ankara’ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Bakan Soylu’nun konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON, ()

=============================================

Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ndeki 7 katlı otelin 4'üncü katındaki odada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Oteli'ndeki yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. 7 katlı otelin 4'üncü katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede bir üst kata sıçradı. Olay yeri gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın sondörüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine çağrılan ambulansala Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-İtfaiye araçlarının gelişi

-Yanan Otel

-Yangın söndürme çalışmaları

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

============================================

CHP'li Başkan Çerçioğlu: "14 yılda 5 bin 734 kadın katledildi"

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli'de ziyaret ettiği CHP İl Başkanlığı'nda, kadın cinayetlerine değindi. Kadınların can güvenliğinin olmadığını söyleyerek hükümeti eleştiren CHP'li Çerçioğlu, geçen şubat ayında 30 kadının öldürüldüğünü, 2002 ila 2016 yılları arasında ise 5 bin 734 kadının katledildiğini belirtti.

'Topuklu Efe' olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Denizli'ye gelerek CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yönetim ve partililerle bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Çerçioğlu, yarın (çarşamba) kutlanacak Dünya Kadınlar Günün öncesi, kadın cinayetlerine değindi. Çerçioğlu, geçen şubat ayında Türkiye'de 30 kadının öldürüldüğü belirterek, "Dikkatinizi çekiyorum, 28 günde 30 kadın öldürüldü, 14 çocuk istismara uğradı, 19 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2002-2016 yılları arasında tam 5 bin 734 kadınımız cinayete kurban gitti. Bu bildiklerimiz, bu rakamın 7 bin olduğu iddia ediliyor. Hayatını kaybeden kadınlar ya eşi ya sevgilisi ya da aile fertleri erkekler tarafından katledildi. Öldürülen kadınlarımız, daha hayatlarının baharındaydı. Yüzde 21'i, 18-24 yaş arasında; yüzde 31'i, 25 ile 35 yaş arasında, yüzde 39'u ise 36 yaş ve üzerindeydiler. Hepsi gencecik, hayatlarının baharında ve hayatlarını kaybettiler" dedi.

Dünya Kadınlar Gününün bu şartlar altında kutlandığını ifade eden Çerçioğlu, "OECD ülkeleri içinde kadın cinayetlerinde birinciyiz. Ülkenin durumu bu halde, 14 yıl içinde 5 bin 734 kadınımız cinayete kurban gitmiş, bu şartlar altında kadınlar gününü nasıl kutlayayım. Adet yerini bulsun, kadınlar gününüz kutlu olsun. Bu ülkeyi yönetenlerin, ne duruma getirdiğini bir kere daha gözler önüne serilmesi gerekiyordu. Bunun çözümü parlamentodur. Siyasi parti ayrımı yapmadan kadın vekillerin bir araya gelerek, yeni kanunlar ve tasarılar çıkartmaları gerekiyor ki, bu kadın cinayetleri önlensin. Bir ülkede en önemli şey, yurttaşların can güvenliğini sağlamaktır. Maalesef bu rakamlardan anlaşıldığı gibi kadınların can güvenliği yok, bu sorun referandum dan önce bir sorundur" dedi.

"KAVŞAK VAR, KAVŞAKÇIK VAR"

AK Partili Belediye Başkanları tarafından Denizli'de köprülü kavşakların 90 günde bitirilmesi ve Aydın'daki köprülü kavşakların geç bitirilmesi nedeniyle eleştirilen Çerçioğlu, "Aydın'ın böyle güzel çalışmasını AK Partililerin göstermesi beni mutlu etti. Örnek gösterilecek köprülü kavşak yaptık. Atatürk 1 ve Atatürk 2 ismini verdiğimiz, birbiriyle ardışık Kuşadası'nda köprülü kavşak yaptık. 2 tane köprülü kavşağın girişinden çıkışına 1250 metre, 140 günde tamamladık. Köprülü kavşak var, kavşakçık var. Bizimkisi gerçekten köprülü kavşak arkadaşlar yani. Eğer istiyorsanız 30 günde de yaparız, sorun değil. Genişliği, uzunluğu, zemini, jeolojik etüdüne göre 300 günde de bitirilen var, 150 günde de 60 günde de. İnsanlar kendi başarısızlığını örtmek için bizim yaptığım kavşakları kullanmasınlar. AK Parti 15 yıldır 7 kilometrelik çevreyolunu tamamlayamadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Özlem Çerçioğlu'dan görüntü

- Partililerden görüntü

- Çerçioğlu'nun açıklamaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

=============================================

Bilal Erdoğan, Tekirdağ'da TÜGVA şubesinin açılışını yaptı (2)

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Tekirdağ'ın ardından geçtiği Ergene İlçesi'nde de Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) şubesinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, gençlerin çok değerli olduğunu ve geleceğin onların elinde yükseleceğini belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye'ye 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra, 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra biçilen rol, batının bir parçası olan, batıdan hiçbir farkı olmayan sadece görünüşte değil, içiyle de bütün geçmişinden koparılmış soyutlanmış bir ülke olmaktı. Bunda bir nebze başarılı oldular. Ezanımızı yasakladılar, dinimizi öğrenmemizi yasakladılar, giyimimizi kuşamımızı müdahale ettiler. İşte hafızlık kurslarını kapattılar. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Bundan 15- 20 yıl önce neler yaşadık, neler yaşandı bu ülkede. İnsanlar üniversite kapılarında çekiştirildi. Bunlar geride kaldı. Millet kendi iradesinin, ülkenin kaderini, kendi kaderini yansıması için sandıkta söz de karar da milletin dedi. Çocuklarımıza, gençlerimize nasıl bir gelecek kuracağız? Türkiye bizim üzerimizde planlar kuran batılıların egemen güçlerin düşündüğü gibi Avrupa ülkelerinden bir ülke olmaktan ibaret olacak. Kendi tarihinden, kendi kimliğinden koparılmış kimliksiz bir ülke mi olacak? Yoksa Türkiye ecdadına, yadigarına sahip çıkan, kendi değerlerini koruyan, yaşatan, yücelten, inanç sistemine, maneviyatına bağlı bir ülkemi olacak? Bağımsız bir ülke mi olacak? İşte bunun kararını vermenin önemli bir arifesindeyiz,"

Bilal Erdoğan, önümüzde bir referandumun olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu referandumda aslında şuan ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü bir yönetici olabilmesinin veya güçlü bir Cumhurbaşkanı olabilmesinin kararını vermeyeceğiz. Çünkü Tayyip Erdoğan güçlü bir Cumhurbaşkanı. Kendisinin de söylediği gibi ben bir faniyim dedi. Yarını göreceğimin garantisi yok dedi. Peki Tayyip Erdoğan'dan sonra bu ülkede yine biz koalisyon hükümetlerine mi mahkum olacağız ? Yine biz bu ülkede darbelere, ara dönemlere egemen güçlerin kurguladığı vesayet rejimlerin düzenlerine mi mahkum olacağız? Yine Türkiye'de kaderimiz üzerinde sermaye sahipleri, medyaları mı egemen olacak? Bizim oy verip seçtiğimiz insanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bizim kaderimiz üzerinde bizim oy verdiğimiz insanlar hesaba çektiğimiz insanlar söz sahibi olacak. İşte bunun kararını vermenin arifesindeyiz. Bakın ne derlerse desinler, işte parlamenter sistem var. Türkiye'de parlamenter sistem değişiyor diyorlar. Türkiye'de parlamenter sistem var mıydı? Türkiye'de parlamenter sistemi olsaydı yasaları parlamento yapardı. Ama bir gerçeği kabul edelim, Türkiye'de yasaları bürokratlar hazırlar. Bugün meclisteki milletvekillerine iki tane danışman veriyor devlet. Bir tanesi sekretaryalık vazifesini görüyor, bir tanesi danışmanı oluyor. Yüzlerce konuda mecliste yasama faaliyeti yapılıyor. Bir milletvekilinin bu konularda yasamayı yapması mümkün mü sizce? Hangi birini ortaya koysun çalışsın. Bürokratlar getirip koyuyor önlerine ondan sonra bir şey yakalarsan müdahale edebiliyorsun. Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı. Başarılı olamazsa, halkına verdiği sözleri yerine getiremezse geliriz 5 yıl sonra o Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz. Darbecilerin yaptığı anayasa kabul, milletin meclisi anayasa yapmak istediği zaman olmaz. Yani milletine düşman bir zihniyetin bizim kaderimizi belirlemesine izin vermeyeceğiz. Milletten korkuyorlar."

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bilal Erdoğan'ın gelişi

-Mehter takımından detaylar

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Açılıştan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ() -

=============================================

Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 7 ölü, 39 yaralı (5)

ÖLMEDEN ÖNCE, 'SEN ÖLÜNCE KİM AĞLAR' KİTABINI OKUYORDU

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada, Ankara’daki Kadın İşçileri 22. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara’ya giden kadın işçilerden 7'si öldü, 39’u da yaralandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi meydana gelen bu kaza Bursa’yı yasa boğdu.

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, yaşamını yitiren işçilerden Güleydan Sezer’in cesedinin yanında kapağı açık halde duran kitaba kimse dokunamadı. Kitabın adı da görenlerin dikkatini çekti. Robin Sharma’nın 'Sen ölünce kim ağlar' adlı kitabından satırlar okurken kazada can veren Güleydan Sezer’in cansız bedeni morga götürülürken, kitabı kaza yerinde kaldı.

'ARKADANIZDA BIRAKACAĞINIZ İMZA NE OLACAK'

Robin Sharma’nın 2006 yılında yayınladığı ve ikinci baskısı yeni yapılan kitabı, 'kişisel gelişim' kategorisinde yer alıyor. Sunumunda ise Sharma kitabın içeriğini şu cümlelerle anlatılıyor:

"Gençlik yıllarımda, babam bana asla unutmayacağım bir şey söylemişti; 'Oğlum, doğduğunda bütün dünya sevinirken sen ağlıyordun. Öyle bir yaşam sür ki öldüğünde sen sevinirken bütün dünya ağlasın.' Hayatın anlamını unuttuğumuz bir çağda yaşıyoruz. Bir insanı kolaylıkla Ay'a gönderebiliyoruz, ancak karşı dairemize yeni taşınan komşumuzu ziyaret etmekte güçlük çekiyoruz. George Bernard Shaw'a ölüm döşeğinde, 'Hayatınızı yeni baştan yaşama fırsatınız olsaydı, ne yapardınız?7 diye sorulmuş. Shaw biraz düşünmüş ve sonra derin bir iç çekişle, 'Olabileceğim, ama asla olmadığım kişi olmak isterdim' demiş. Aynı şeyin sizin başınıza da gelmemesi için bu kitabı yazdım. O halde siz bu kitaba başlarken, size soruyorum; Siz öldüğünüzde ardınızdan kim ağlayacak? Bu gezegenden gitme ayrıcalığına ulaştığınız zaman kaç yaşamı etkileyeceksiniz? Sizi takip eden nesiller üzerinde nasıl bir etki bırakacaksınız?

Son nefesinizi vermeden önce arkanızda bırakacağınız imza ne olacak?"

Görüntü dökümü

------------------------

-Olay yeri görüntüsü

-Kitaptan görüntüler

Haber: BURSA / İNEGÖL, ()

============================================

Liseli Aslı'ın öldüğü yolda keşif yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lise öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen'e bir otomobilin çarparak ölümen neden olduğu Turgutreis- Bodrum Karayolu'nda keşif yapıldı. Kazanın meydana geldiği yerde tutuklu otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat ve görgü tanığı Ömer Turan ile Değirmen'in babası Mehmet Değirmen dinlendi. Baba Değirmen, sanık Yeşilkanat'ın gösterdiği kaza yeri ile beyan ettiği kaza saatinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Aslı Değirmen, geçen 5 Aralık'ta, okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Değirmen'e bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak başını kaldırımın kenarına çarpan Değirmen, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Değirmen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tepkilerden korktuğu için aracı olay yerinde bırakıp ayrılan ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan otomobil sürücüsü peyzaj mimarı 34 yaşındaki Emrah Yeşilkanat tutuklandı. Yeşilkanat hakkında, Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen 28 Şubat'ta yapıldı. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

kinci duruşması 30 Mart'ta görülecek dava öncesinde bugün kazanın meydana geldiği yerde keşif yapıldı. Sanık Yeşilkanat'ın Bodrum Cezaevi'nden getirildiği keşifte, avukatı Zeki Çakıroğlu, kazada yaşamını yitiren Aslı Değirmen'in babası Mehmet Değirmen, avukatı İzzet Barış Duruş ve kazanın tanığı Ömer Turan ile Değirmen'in yakınları hazır bulundu. Bilirkişi heyeti tarafından, kaza sonrasında trafik ışıklarının yerleştirildiği Turgutreis-Bodrum Karayolu'nun Cumhuriyet Bulvarı'nda tespitler yapıldı.

Olay anını anlatan tutuklu sanık Emrah Yeşilkanat, "Olay günü sabah 07.15 sıralarında olay mahalline geldiğimde hava halen aydınlanmamıştı. Turgutreis'ten Bodrum yönüne sol şeritte ilerlerken, refüjden aniden yola inen yayayı son anda fark ettim. Yolun biraz daha soluna doğru direksiyonu kırmama rağmen kurtaramayıp, çarptım. Ardından, durup gereken müdahaleyi yaptım. Daha önceki beyanlarım aynen geçerlidir. Bilirkişi raporunu sunduktan sonra beyanda bulunmak istiyorum" dedi. Hakim, keşif sırasında sanık Emrah Yeşilkanat'a olay günü nerede çarptığını, nerede durduğunu göstermesini istedi. Yeşilkanat olay anını anlatırken, gösterdiği yerlerde, bilirkişi tarafından fotoğraflar çekilerek, ölçümler yapıldı.

SANIĞIN GÖSTERDİĞİ KAZA YERİNE İTİRAZ

Yeşilkanat'ın ardından hakim, baba Mehmet Değirmen'e söz verdi. Baba Değirmen, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın beyanları ve göstermiş olduğu noktaları kabul etmiyorum. Kızımın çarpma noktası, düştüğü yer, kan izlerinden zaten belliydi. Ayrıca çarpma noktası da bizim öğrendiğimize göre daha geride bulunmaktaydı. Ayrıca sanığın belirttiği gibi kazanın meydana geldiği saat 07.15 de değil. Servis alış saati olan 07.40'tan birkaç dakika önce, yani 07.35-07.40 arasında geçiş yaptığı sırada meydana gelmiştir. Sanık yalan söylemektedir. Çarpma noktası da gösterdiği yer kesinlikle değildir" dedi.

TANIK MAHKEMEDEKİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ardından olay günü işe gitmek için yol kenarında araç bekleyen tanık Ömer Turan'dan kazayı anlatması istendi. Turan, 28 Şubat'ta görülen ilk celsede kaza anını anlatırken Değirmen'in refüjden karşıya geçtiğini söylerken bu defa Turgutreis-Bodrum Karayolu'nun İslamhaneleri'ne dönüş için ayrılan bölümden karşıya geçmeye çalıştığını söyledi. Turan, "Mahkemedeki ilk ifademde refüj olarak belirtirken, İslamhaneleri'ne dönüş için ayrılan bölümü kastetmiştim. Saat 07.30 ile 07.40 arası olduğunu düşünüyorum. Hava tam olarak aydınlanmamış ise de çok da karanlık değildi. Yoldaki insanlar ve araçlar seçiliyordu. Ancak yol üzerinde bulunan aydınlatma lambaları ise olaydan biraz önce sönmüştü" dedi. Turan daha sonra hakimin sorması üzerine kaza yerini ve çarpma noktasını gösterdi.

Sanık Yeşilkanat ise, tanık Turan'ın ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Yeşilkanat'ın Avukatı Zeki Çakıroğlu da tanık Turan'ın göstermiş olduğu çarpma noktasıda hem soruşturma hem de yargılama esnasındaki beyanlarıyla çeliştiğini söyledi. Avukat Çakıroğlu, "Önceki beyanlarında açıkça refüjden bahsetmektedir. Şimdi ise refüjün bittiği alanı yol geçiş noktası olarak göstermektedir. Bu beyanlarının dikkate alınmamasını isteriz. Ayrıca yine tanığın beyanları hem trafik kaza tespit tutanağını tutan hem de olay yeri inceleme tutanağını düzenleyen kolluk görevlilerinin tespiti ile uyuşmamaktadır" dedi.

İncelemelerin ve ifadelerin ardından keşif tamamlandı. Bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşma gününe kadar süre verildi. Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan diğer bir görgü tanığı Mehmet Korkmaz'ın da müzekkere yazılarak duruşmaya getirilmesi de kararlaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazada ölen Aslı Değirmen'in fotoğrafı

-Keşiften görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

==============================================

Validen müdürlere: Göbekli müdür istemiyoruz

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, öğrenciler ve kamu kurumları müdürlerine bisiklet dağıtım töreninde, "Göbekli müdür istemiyoruz, zayıf personel istemiyoruz. Hepsi fit olsun" dedi.

Burdur'da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 180'i anasınıfı öğrencilerine, 53'ü de 27 kamu kurumunun evrak işlerinde kullanılmak üzere toplam 233 bisiklet dağıtımı dolayısıyla tören yapıldı. Gazi Atatürk Stadı'ndaki törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile öğrenciler ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, "Bundan sonra kamuda evrak getirip götürülmesinde, bir yazının bir yere ulaştırılmasında özel araç tahsisini kaldırıyoruz. Tüm kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bisiklet kullanması hem şehir içi trafiğini azaltacak hem de kamuda israfı azaltmış olacağız. Bu vesileyle de spora teşvik etmiş olacağız. Hareketli yaşama alışmış olacağız. Göbekli müdür istemiyoruz, zayıf personel istemiyoruz. Hepsi fit olsun" dedi.

Dağıtım kapsamında Burdur Gazeteciler Cemiyeti'ne de 5 bisiklet verildiğini kaydeden Vali Yılmaz, "Aracımız yok mazereti ortadan kalktı. Habere en kısa sürede ulaşma imkanına kavuştunuz" diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de Kemer, Yeşilova ve Altınyayla'daki anasınıfı öğrencilerine bisiklet dağıttıklarını belirterek, "7 yaşında böyle başlayan çocuklarımız 70 yaşında da bisiklet üzerinde işe, çarşıya gitmelerini temenni ediyoruz. Sayın valimizin talimatıyla kamu kurumlarındaki evrak dağıtımının bisikletle yapılması amacıyla her kamu kurumumuza bisiklet veriyoruz. Bundan sonra valiliğimizin bahçesinde araçları değil park edilmiş bisikletleri görmek istiyoruz" dedi. Konuşmalar sonrası bisikletler teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Bisikletlerden detay,

- Sevinç Sütlü'nün konuşması,

- Vali Yılmaz'ın konuşması,

- Bisiklet dağıtımı,

- Binen çocuklar

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=================================================

Türkiye Bilardo Şampiyonası tamamlandı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen ve 14 gün boyunca 1859 sporcunun 3 bant, pool ve artistik kategorilerinde yarıştığı Türkiye Bilardo Şampiyonası, 3 bant büyükler kategorisi müsabakalarıyla tamamlandı. 3 bant büyükler final maçında Savaş Güngör'e üstünlük sağlayan Murat Çelik ile Semih Saygıner'i mağlup eden Savaş Bulut karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 20-7 önde kapatan Murat Çelik, maçı da 40-24 kazanarak şampiyon oldu. Savaş Bulut ikinci olurken, Semih Saygıner ve Savaş Güngör ise üçüncülüğü paylaştı.

Murat Çelik, "Turnuva benim adıma genelde rahat geçti. Muammer Peker ile zorlu bir maç yaptım, kaybedebilirdim ama şansım da iyi gitti. Filan maçında Savaş pozisyonlardan yana şanssızdı. Kazandığım için mutluyum. Şimdi daha çok çalışıp Avrupa ve dünyada başarı için çaba sarf edeceğim" dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kupalarını verdiği sporcuları kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Final maçından detay

-Şampiyon Murat Çelik ile röp

-Başkan Ersan Ercan açıklama

-Kupa töreni

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()