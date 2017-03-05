DHA YURT BÜLTENİ - 19

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HALEP'E YARDIM TIR'I UĞURLAMA PROGRAMINA KATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Gençlik Kolları tarafından yardım kampanyasıyla toplan, içinde makarna, un ve insani yardım malzemesi olan 1 TIR’ı Halep’e uğurlama programına katıldı. Fatsa İlçesi Kültür Sarayı yanında Halep’e yola çıkmak için hazır bekletilen yardım TIR’ının yanında bir konuşma yapan Bakan Recep Akdağ, "TIR’da Ordu Gençlik Kolları’nın Halep’e nasıl bir yardım eli uzattığı var. Bütün kardeşlerimize bu TIR’ın dolması için verdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin Suriye’ye, Halep’e, bütün mazlum milletlere uzattığı yardım eli Türk Milleti'nin asaletini göstermektedir. Bu TIR’da paketler halinde 10 ton makarna, 100 ton un ve giyim, insani yardım malzemeleri var. İnşallah Halep’teki, Suriye’deki kardeşlerimiz bu zulümden bir an önce kurtulsunlar. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan duaların ardından yardım TIR’ı Halep’e gitmek için yola çıktı. Bakan Recep Akdağ, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı’na giderek uçakla ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Recep Akdağ'ın konuşması

-Programda dua edilmesi

-TIR'ın uğurlanması

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(ORDU)-

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SİT alanında define arayan 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve SİT alanının olduğu bölgede detektörlerle izinsiz kazı yaparak define arayan 5 kişi yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kermeyan Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Çevrede piknik yapan vatandaşların jeneratörün sesli şekilde çalışmasından rahatsız olmaları ve ellerinde kazma küreklerle sit alanında 5 kişinin gelişi güzel çevreyi kazıp define aradıklarını görüp

durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonda kale mevkine giderek ellerinde kazma kürekler ve detektörlerle sit alanında izinsiz define arayan H. K., M.Y., N.İ., N.İ. ve M.A.yı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 1 adet jeneratör, 2 adet beton ve toprak delmekte kullanılan ilti takımı, 2 adet dedektör ve çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin soruşturması sürerken, M.A.'nın iki ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-El konulan malzemeler

-Malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()