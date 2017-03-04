DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bakan Çavuşoğlu: Seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok (2)

FİNİKE’DE PROGRAMA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike Yunuslu Park’ta düzenlenen programa katıldı. Burada kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, referandum çalışmalarına değindi. Çavuşoğlu, “İki başlılık nedeniyle birçok hadiseler yaşandı. ‘O haklıdır, bu haksızdır’ demiyorum. Ama artık bu sistemi değiştirmek elzem oldu. Cumhurbaşkanının çok yetkisi olacağı söyleniyor. Oysa ki şu anki yetkiler bizim getireceğimiz pakettekinden çok daha fazla. Cumhurbaşkanımızı halkımız seçecek. Şimdi milletimizin seçeceği bir kişi diktatör mü olacak? 'Cumhuriyet elden gidiyor' diyenlere sormak lazım; 100’üncü yıl için bir projeniz, hedefiniz var mı? Bunlar Atatürk’ün değerlerine bir şey katmadığı gibi, sadece geçinirler. Ama milletimiz, iftiralara cevabını 16 Nisan’da sandığa yansıtacaktırö dedi.

‘ARTIK O TÜRKİYE YOK’

Yurt dışında vatandaşla bir araya gelmelerine izin verilmediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Çünkü ‘evet’ denmesini istemiyorlar, ‘hayır’ için çalışıyorlar. Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini, bağımsız politikalar üretmesini istemiyorlar. Ama artık o Türkiye yok, ülkemiz kendi kararını kendisi alacaktırö diye konuştu.

VOLEYBOLCULARA HEDİYE VERDİ

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasından sonra voleybolda başarı elde eden öğrencileri sahneye davet etti. Çavuşoğlu, gençlik yıllarında voleybol oynadığını belirterek öğrencilere tüyolar verdi. Öğrencilere hediyeler de veren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

KUMLUCA’DA MOTOSİKLETLİ KARŞILAMA

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike’den sonra Kumluca’ya geçti. İlçeye gelişinde protokol üyelerinin yanı sıra ilçede düzenlenen yarışmaya katılan enduro motosiklet yarışçılarının karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, bir motosikletlinin verdiği kaskı takıp arkasına oturdu. Bakan Çavuşoğlu’nu taşıyan motosikletlinin en önde bulunduğu grup konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar geldi.

Bakan Çavuşoğlu burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Parlamenter sistemin yürümediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti tek bayrak, tek millet olarak ilelebet yaşamaya devam edecek. ‘Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor’ diyenler gelsin Kumlucalıların nasıl bayrağa, devlete sahip çıktığını görsünö dedi. Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında meydanda dev Türk bayrağı açıldı ve mehteran marşlar çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (FİNİKE)

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- Bakan Çavuşoğlu’nun gelişi

- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KUMLUCA)

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- Bakan Çavuşoğlu’nun karşılanması

- Motosiklete binmesi

- Motosikletle şehre gelmesi

- Platformda halkı selamlaması

- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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Sapanca'da kaza: 2 yaralı

SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Akgün Altuğ idaresindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Sapanca İzmit Caddesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu Sapanca gişelerinden İzmit Caddesi'ne çıkmak için manevra yapan Akgün Altuğ yönetimindeki 34 PH 5366 plakalı otomobil cadde üzerinde plakası bulunmayan Ozan Söylemez yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, Ozan Söylemez ve motosiklette bulunan Batuhan Polat yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Otomobilden görüntü

Haber: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya), () -