DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Ömer Çelik'ten Almanya'ya tepki (2)



"AVRUPALILARA İKRAM EDELİM"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Valilik ziyaretinin ardından Kemeraltı Çarşısını gezdi. Esnafla selamlaşan, çocukları seven Çelik, Kızlarağası Hanı'nda kahve içti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çelik daha sonra, tanınmış İlyas Gönen Kahvecisi'ni ziyaret etti. Çelik, o sırada kavrulan kahve çekirdeklerini görünce İlyas Gönen'den kahveleri hakkında bilgi aldı. Çelik, kahve çekirdeklerinin tadına da baktı. İlyas Gönen'in 'Kahve gelir Yemen'den, içeceksin İlyas Gönen'den' esprisi üzerine, "O zaman bu kahveden alıp Avrupalılara ikram edelim" dedi. İlyas Gönen ile birlikte kahve içen Bakan Çelik, cuma namazını kılmak üzere Hisarönü Camisi'ne geçti.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Çelik, cuma namazının ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatında partililerle bir araya geldi. İzmir'de havalimanından itibaren AK Parti kadın kolları üyelerinin faaliyetlerine geniş bir katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, bunun da bir kalite göstergesi olduğunu söyledi.

"CHP'LİLER PATİLERİNİ YENİLESİN"

Parti binasında anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuşan Çelik, "Hayır diyenlerin cephesine bakın. Ana muhalefet partisi başkanı kendi bekası için 'hayır' diyor. CHP'lilere fırsat veriyoruz. Partilerini yenilesinler. Artık ben değil biz diyen partiler olacak. HDP niye karşı çıkıyor, çünkü terör biterse onlar da bitecekler. 'Hayır' diyenler, Allah aşkına 18 maddeyi okusunlar. Ben okuduklarını düşünmüyorum. Hani neden 'hayır' dedikleri için 30 maddeyle sıralıyorlar ya, buruşturup çöpe atsınlar" dedi. Anayasa değişikliği ile ilgili "Niye bu kadar acele ediyorlar" denildiğini belirten Çelik, "200 yıldır bu topraklarda bunu tartışıyoruz. Bizim ciddi bir sivilleşme ve anayasa problemimiz var" diye konuştu.

15 YILDIR AK PARTİ SAYESİNDE KOALİSYON OLMADI

Yeni sistemin farklı hayat tarzlarını, farklı kimlikleri uzlaştırmayı sağladığı için toplumsal kapsayıcılığı olduğunu anlatan Çelik, "16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de koalisyon ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. 15 yıldır AK Parti'nin varlığı sayesinde koalisyon olmadı. Türkiye'de parlamenter sistem tam anlamıyla hiç hayata geçmedi. Geçmeye fırsat bulamadı. Her zaman koalisyonlar, parçalı yapılar ortaya çıktı" dedi.

"OTOKRASİ EŞİTTİR CHP"

"Ekonomik krizin olmadığı, kimliklerin kavga ettirilmediği, koalisyon ihtimali olmadığı bir sisteme geçmek durumundayız" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık meclis hükümeti sisteminden millet hükümeti sistemine geçeceğiz. Biz çeşitli tartışmalar izliyoruz. CHP süreli tek adam rejiminden bahsediyor. CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır. Türkiye'de demokratik perspektife göre kavramların anlamlandırıldığı bir Google yapılsa 'otokrasi' yazıldığında eşittir 'CHP' yazması lazım. Bu şekilde suçlamalarının tarihsel geçerliliği yok." Referanduma evet denilmesi halinde rejimin değişeceği söylemlerine de değinen Bakan Çelik, "Bu rejim değişikliği lafı büyük bir yalandır. Rejim demek, egemenliğin millete ait olması demektir. CHP'nin desteklediği 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat rejim değişikliğidir. AK Parti'ye kapatma davası rejim değişikliği teşebbüsüdür. Rejimi, doğru anlamak lazım. Rejime sahip çıkmak istiyorsan, cumhura sahip çıkmak istiyorsan cumhurun yetkisinin her şeyin üzerinde olduğunu ayakta selamlamak gerek. Bu yoksa asıl rejim değişikliği o demektir" diye konuştu. Bakan Ömer Çelik sözlerini, "İzmir'de gördüğüm tablo, İzmir'in güçlü kuvvetli anlamlı şekilde destek vereceğidir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, 16 Nisan'da 'Evet'ler açacak" diyerek bitirdi.

Haber: Timur TARLIĞ / İZMİR

CHP'li Köse: Bütün yetkiler bir kişiye verilemez

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Anayasa referandumuyla ilgili olarak, "Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Çünkü gerçekten bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yaptı. Köse, Türkiye'nin Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün güçleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Bu Anayasının demokratik meşruiyeti yok. Hiçbir anayasal kurumun ve halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği, halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Türk toplumu bu süreç içerisinde daha fazla kutuplaştırılmaktadır. Böyle bir metnin teklif edilmesi bile bizim aklımızın, vicdanımızın yok sayılmasıdır. Bu sistem doğru bir sistem değil. Sistemin kendisi sakattır. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Çünkü gerçekten bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Hep bir ağızdan haykırma zamanı. Her şeye 'dur' diyebilmenin en güzel, en çağdaş anlatımı aslında sandığa gidip gereğini yapma zamanı. Cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın onuru ve en doğal hakkımız olan direnme hakkımız için 'hayır' dememiz gerekiyor. Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi ‘sen, ben kavgası’na çekmeden yapacağımız bir 'hayır' kampanyası ile bu gidişatı tersine çevireceğiz. Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir Anayasa yazabiliriz. Ülkesini seven, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın, hangi partiyi tutarsa tutsun, hiç ayrım yapmadan, hep birlikte ‘bir yürek’ olarak mücadele edeceğiz."

Culha: Tarımsal sit alanı, Arsuz’un gelişimine darbedir



Hatay'ın Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha, turizm kimliği ile gelişmeye çalışan ilçedeki 45 bin dönüm arazinin Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal sit alanı ilan edilmesine tepki gösterdi.

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Culha, Bakanlar Kurulu kararı ile 49 ilde Tarım Ovası (Tarımsal Sit Alanı) uygulandığını, Arsuz’un da 45 bin dönümünün bu kapsama girdiğini söyledi. Alınan kararın ilçenin turizm hedeflerini 'sıkıntıya sokacağını' savunan Culha, şöyle devam etti: "Madenli Mahallesi Tekel depolarından başlayıp, kesintisiz olarak Arpagedik-Höyük sınırlarına kadar devam eden 45 bin dönümlük alan tarımsal sit alanı kapsamına alındı. Bu karar Resmi Gazete'de 2017 yılı Ocak ayında yayınlandı. Bu konuda hiç bizlere bilgi verilmedi görüş alışverişinde bulunulmadı." Başkan Culha, konuyla ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kural tanımayan hafriyat kamyonu şoförü böyle görüntülendi

Kocaeli Gebze'de bir hafriyat kamyonu şoförünün kural tanımadan ana yolda ilerleyişi ve diğer araçları tehlikeye atması cep telefonuyla görüntülendi.

Gebze'den İstanbul istikamatine gitmekte olan hafriyat kamyonu şoförü, hızlı bir şekilde emniyet şeritinden bir süre ilerledi. Bir süre sonra yolun en soluna geçen şoför öndeki aracı takip mesafesine uymayarak takip etti. hafriyat kamyonu şoförünün ana yolda tehlikeli ilerleyişi arkadan cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Ayçekirdeği torbalarından kaçak sigara çıktı

UŞAK'ta polisin durdurduğu ayçekirdeği yüklü TIR'da yapılan aramada, torbalara gizlenmiş 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, peşpeşe İzmir'e giden Eskişehir ve İzmir plakalı iki TIR'ı durdurdu. TIR'lara bağlı yarı römork dorselerde arama yapan polis, Eskişehir plakalı olanda yüklü olan ayçekirdeği torbalarına gizlenmiş halde 42 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el koyan polis, birlikte hareket ettiklerinden şüphelenilen TIR'larda bulunan A.T (47), M.A.G (37), İ.U (41), A.R.A.'yı (36) gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Palandöken'de 'Koç Spor Fest' heyecanı

KOÇ Holding'in, üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest Kış Oyunları finali bugün Palandöken'de başladı.

Koç Holding'in 2006'da başlattığı Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonunun ilk etabı Kayseri Erciyes'te gerçekleşti. Polat Rosert ve Sway Hotellere ait pistlerde yapılacak Kış Oyunları'nın Palandöken'deki finalinde, 40 üniversiteden yaklaşık 400 üniversiteli sporcu yarışıyor. Üç gün sürecek müsabakalarda gençler şampiyon olmak için mücadele verecek. Kayak ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları ile Snowboard Cross ve Ski Cross müsabakalarına ev sahipliği yapacak Palandöken’de eş zamanlı olarak kayak ve snowboard tutkunu tüm üniversitelilerin katılabileceği ‘Açık yarışlar’ da düzenleniyor. Bugüne kadar 34 şehirde 35 üniversiteyi ziyaret eden Koç Spor Fest’in Kış Oyunları müsabakaları için Palandöken’de bulunmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel, "'Palandöken, yılın 6 ayı kayak için elverişli ortamıyla sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın sayılı kış sporları merkezleri arasında gösteriliyor. Bu sene yarış programımıza eklediğimiz Snowboard Cross ve Ski Cross mücadeleleri için uygun modern pistleri ve gelişmiş teknik alt yapısıyla, sporcular için en üst seviyede bir yarış ve etkinlik deneyimi sunuyor. Bu yıl Palandöken’de bir ilki gerçekleştirmenin de heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl takvime eklenen Kış Oyunları kapsamında, bu yıl ilk kez gece yarışları düzenliyoruz. Kayak ve Snowboard Paralel Slalom yarışları, Palandöken’in bize sunduğu teknik imkanlar sayesinde ışıklandırılmış pistlerde gerçekleşecek. Bu yıl 12’nci kez gerçekleşen Koç Spor Fest’in Kış Oyunları için Palandöken’de bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Sigarayı bırakmak için sıraya girdiler



Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, yılın ilk iki ayında 562 kişinin sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu söyledi. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, '1-7 Mart Yeşilay Haftası' dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Haftanın önemine dikkati çeken Op. Dr. Yücel Kurt, Yeşilay'ın amacının, insan sağlığına zararlı olan alkol, uyuşturucu, sigara gibi maddeler hakkında toplumu bilinçlendirmek ve bu maddelerin kullanımını önlemek için çalışmalar yaptığını kaydetti. Finike Devlet Hastanesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Op. Dr. Kurt; "Bu kapsamda hastanemizde 'Sigara Bırakma Polikliniği' yoğun şekilde hasta ve hasta yakınlarımıza hizmet vermektedir. 2017 Ocak ayından itibaren 562 hasta Finike Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu" dedi. Koruyucu önlemler kapsamında; Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje yürüttüklerini söyleyen Op. Dr. Kurt, "Proje kapsamında hastanenin Sosyal Hizmetler Uzmanı Refik Akten ve Psikolog Merve Yıldız eşliğinde yüzlerce lise öğrencisine 'Bağımlı olma özgür ol' eğitimleri verildi. En büyük arzumuz devletimizin sağlıklı, özgür ve mutlu bir toplum oluşturma çabalarına destek olmaktır dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Kılıçarslan da "Uyuşturucu denildiğinde kişiyi uyuşturma özelliği olan maddeler akla gelmekte ve yapılan araştırmalara göre; alkollü içecekler, sigara ve uyuşturucu maddeler insanda zamanla alışkanlık yapmaktadır. Alkol, tütün ürünleri ve bağımlılık yapıcı maddeler kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir" dedi. Madde bağımlılığı olan yetişkinlerin ve gençlerin bağımlılıklarından kurtularak sağlık kalitesi yüksek bireyler olabilmeleri için bağımlılıkla yoğun mücadele etmeleri gerektiğini belirten Dr. Kılıçarslan, “Sigara da belirttiğimiz gibi bağımlılık yapan maddeler sınıfındandır. Sigarayı bırakmak isteyen ve bu konuda tıbbi yardım almak isteyen tüm hastalarımızı Finike Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne bekleriz" dedi.



Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE

Yörükler'den Başkan Çoban'a ziyaret





Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bağlı Ahmetli Köyü Yörük Kültürünü Geliştirme ve Yaşatma Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Ali Şurgun, bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldiklerini ifade ederek bu temaslarda Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini ve şehitliklerini görme fırsatı bulduklarını söyledi. Cumhuriyetin kazanıldığı toprakları, şehitler diyarı Afyonkarahisar'da Kocatepe ve Dumlupınar şehitliklerini de ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Şurgun, Başkan Burhanettin Çoban'a, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, kent hakkında bilgi verdi.

Haber: AFYONKARAHİSAR

Engelli gencin bisiklet sevinci



Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Finike Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile bisikleti kırılan engelli Yasin Sayar'a bisiklet hediye edildi. Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında, bisikleti kırılan engelli Yasin Sayar'a bisiklet hediye etti. Yeniden bisiklet sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan engelli genç, sevincini bisiklete binerek Halk Sağlığı personeli ile paylaştı.

Engelli Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Murat Özdemir, "Spor yapmak hareketli hayata sahip olmak bedensel ve ruhsal sağlığımız açısından çok önemli. Toplumumuza ve gençlerimize hareketli hayatı teşvik etmek için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ancak toplumumuz da engelli vatandaşlarımız da var. Onların engelli olması sağlıklı olmayacakları anlamına gelmez. Bedensel ve ruhsal sağlık için gerekli olan sağlıklı beslenme ve hareketli hayat onlar için de olması gerekir" diye konuştu. Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Özdemir, "Burada ki engelli gencimiz Yasin Sayar bedensel engelli değil. Anne babası gözetiminde evlerinin önünde bisikletine binip hayata tutunan mutlu bir çocuk. Bisikletinin kırılması onu çok üzmüş. Bisikleti olmayınca dışarı çıkamamış, eve kapanmış. Biz de Yasin'e bir sürpriz yapmak istedik. Bu konuda Finike Toplum Sağlığı Başkanı Siyami Kotan'a ve ekip arkadaşlarına da ilçesindeki tüm sorunlarla yakından ilgilenip duyarlı oldukları için teşekkür ederim" dedi.

Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE



Hayırsever işadamı 60 yıl sonra emekli oldu



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 60 yıldır ticaretle uğraşan ve 41 yıldır vergi rekortmenleri arasında gösterilen 81 yaşındaki hayırsever işadamı Hüseyin Gümüşlü, jübilesini yaparak emekliliğe adım attı.

Sarıgöl'de bir akaryakıt istasyonu işleten ve tarım ilaçları firmasının bayiliğini yürüten işadamı Hüseyin Gümüşlü, 60 yıllık iş yaşamını noktaladı ve yerini gençlere bıraktı. İlçe Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı'yı ziyaret ederek vedalaşan Gümüşlü, "60 yıl önce çobanlık yapıyordum. Okuyamadım ve kendi kendime söz verdim. 'Zengin olursam bu meraya okul yaptıracağım' dedim. İşlerim iyileşti. Ben okuyamadım, köyümün çocukları okusun diye Tırazlar Mahallesi'ne okul yaptırdım. İlçenin merkez ve mahallelerindeki camilere yardımlarda bulundum. Çeşitli yerlere Kur'an kursları açılmasına sebep oldum. Evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerin düğünlerine, sünnet olacak çocuklara yardımcı oldum. Vergilerimi zamanında ödedim rekortmen oldum. Vergilerimi ödeyince huzurlu oluyordum" dedi. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl'ün hayırseveri olan Hüseyin Gümüşlü'nün gelecek kuşaklara örnek olmasını temenni etti. Kılınç, "Sarıgöl'de fakirlerin babası Hüseyin Gümüşlü'nün yerini doldurmak gerçekten zor. Ancak gelecek kuşaklara örnek olması bizleri sevindiriyor. Emekli hayatında mutluluklar dilerim" dedi.



Haber: Vehbi SARIHAN/SARIGÖL,(Manisa)

Tarihi Subaşı İlkokulu restore edildi

Kayseri merkez Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilen Subaşı İlkokulu törenle açıldı.

Subaşı İlkokulu açılış törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti Melikgazi İlçe yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Subaşı Mahallesi'nde bulunan Subaşı İlkokulu binasının belediyeleri tarafından yapılan düzenleme ile kültürel miras olarak günümüze kazandırıldığını söyledi.



Haber: KAYSERİ

