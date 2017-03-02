DHA YURT BÜLTENİ-19

Metin Feyzioğlu: "Yazdıkları Anayasa değişikliğini bilmiyorlar"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 18 maddelik Anayasa değişiklik paketini hazırlayanların, yazdıkları maddeleri bilmediklerini ileri sürdü. Feyzioğlu, "Bu Anayasa değişikliğinin imza sahiplerini bile suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Benim onları sorumlu tuttuğum yok. Kendi yazmadıkları, kendi bilmedikleri bir şeyden kimseyi sorumlu tutamam" dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Konya'da Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği ve Eğitim- İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 'Başkanlık Sistemi' konulu programa katıldı.

"HER TOPLANTIMIZA SUÇ İŞLERLER Mİ DİYE KAMERALAR GELİYOR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hiç bir makam ve mevkide gözünün olmadığını belirterek, " 'Hayır' diyoruz diye, bize hiç kimse Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği vermez. Tam aksine her toplantımıza acaba suç işlerler mi diye kameralar geliyor. Elektrikler kesiliyor. Yolumuza bir engel çıkarılıyor. Biz yollara düştüysek askerimiz, polisimiz şehit olmasın diye düştük. Biz yollara düştüysek, bu vatanın evlatları şahsi hırslar uğruna aldatıldık diyenler yüzünden sürekli heba olmasın diye düştük. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin tapusunu vermemek içindir. Bu tapu verilmeyecektir. Cübbe ve sarık ile alim olunmaz, alimlik insanın zatında bulunur." diye konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KENDİLERİ YAZMADI

Anayasa değişikliğinin de imzası olanların maddeleri kendilerinin hazırlamadığını ileri süren Feyzioğlu, şöyle konuştu: " 'Evet' diyende bizden, 'Hayır' diyen de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'Hayır' çıktığında 17 Nisan'da biz 'Hayır' diyenler, 'Evet' diyenleri hain mi ilan edeceğiz? Olur mu öyle şey? Bu Anayasa değişikliğinin imza sahiplerini de ben suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Ben bunları sorumlu tutmuyorum, kendi yazmadıkları, anlamadıkları Anayasa değişikliğinin hangi tuzakları, hangi mayınları bu devletin altına yerleştirdiklerini bilmeden bu işe kalkışmaları. Yeter artık. Defalarca aldatıldınız. Bu aldatılmalarınız millete pahalıya mal oldu. Bu millet sizin aldatılmalarınıza alıştı. Ama dördüncü kez aldatılmaya bu millet 'Hayır' diyecek"

MHP'Lİ HALAÇOĞLU: " KENDİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEKLER"

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 16 Nİsan'da 'Hayır' çıkacak diye ödlerinin koptuğunu belirterek, "Bunlar napacaklarıın bilmiyorlar. Hayır çıkacak diye ödleri patlıyor. Çıkacak inşallah. Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Aslında bu Anayasa projesi uluslararası bir projedir. Toplum birbirini adeta düşman gibi görüyor. 'Hayır' diyenleri teröristle aynı anlama getiriyorlar. 'Hayır' diyen yada 'Evet' diyen birbirimizi kesmemiz mi, öldürmemiz mi gerekiyor? Evet çıkarsa bizi katledecekler mi? Nasıl oluyorda toplumu birbirine düşman ediyorlar. Siz insanları nasıl terörist ilan edersiniz? Ben 'Hayır' dediğim için terörist miyim? Ben 'Hayır' diyorum çünkü parlamenter hukuk sistemini savunuyorum." dedi.

KÜRDİSTAN BAYRAĞI

Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ziyareti sırasında asılan Kürdistan bayrağınada tepki gösteren Halaçoğlu, "Tutarsınız Barzani'nin, paçavrasını bayrak diye asarsınız. Onun oraya asılması demek, resmen ilan edilmesi demek. O devleti tanımak demektir. İkincisi yarın Irak devleti de PKK'nın paçavrasını göndere dikerse napacaksınız?" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Metin Feyzioğlu ve Yusuf Halaçoğlu'ndan detay

- Salondan detay

- Feyzioğlu'nun konuşması

- Halaçoğlu'nun konuşması

Haber- kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA ()

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FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı



Kütahya Tavşanlı İlçesi eski Emniyet Müdürü Ümit Yücel, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yücel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Yücel, 2015 yılında Ağrı'ya tayini çıktı. Alınan bilgilere 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Yücel, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile bir süre önce meslekten ihraç edildi. Tavşanlı İlçesine gelen Yücel önceki gün Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yücel yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber: KÜTAHYA, ()

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Fethiye'de kaza: 5 yaralı



Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Esenköy'den Çalıca Mahallesi yönüne giden 51 yaşındaki Ertuğrul Boyacı yönetimindeki 48 HM 631 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı solama yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki Rafet Avcı yönetimindeki 48 FR 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ile Yasin Sarıhan, Hasan Tahsin Boyacı ve Fatma Boyacı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Rafet Avcı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Haber: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), ()

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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Bitez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen H.B.Ö, S.D, H.T. ve G.K. ile 3'ü Kırgızistan ve 2'si Gürcistan uyruklu 5 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Muğla Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyette sorguları devam eden 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gözaltına alınanların hastaneye getirilişinden görüntü

- Hastaneden genel detay görüntüler.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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4 gündür kayıptı, cesedi bulundu



Kastamonu'da 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Turan Alioğlu'nun su kanalında cesedi bulundu.

Kastamonu- İnebolu İlçesi karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde yol kenarındaki su kanalında erkek cesediyle karşılaşan bir kişi jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, 4 gün önce kaybolan Turan Alioğlu'na ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Alioğlu'nun cesedi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()