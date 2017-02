DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kovalamaca sırasında jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

AKSARAY'da 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, kovalamaca sırasında jandarma ekiplerine ateş açan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gülağaç İlçesine bağlı Gülpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 EF 905 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin üzerine ateş açtı. Ekipler Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde ateş açarak otomobili durdurdu. Sürücü 19 yaşındaki Alparslan Y. ile arkadaşı 18 yaşındaki Can D. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Alparslan Y., ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()

Bursa'da 11 müftülük eski çalışanına FETÖ gözaltısı

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan Bursa İl Müftülüğünde görevli 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Bursa İl Müftülüğünde görevliyken açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.K., H.A., M.A.S., M.D., H.K., A.D., H.A., İ.Y., İ.N., O.K. ve Y.I.'yı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,()

Mersin'de FETÖ davasında 6 tahliye

MERSİN'de FETÖ/PDY'nin, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 32 kişinin yargılandığı davada, 6 kişiye tahliye kararı çıktı.

Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 32 sanığın, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci celsesine sanıklar ve avukatları katıldı. Yaklaşık 10 saat süren duruşma basın mensupları ve izleyicilere kapalı görüldü. Mahkemenin bulunduğu katta güvenlik önlemi alan polisler, adı listede bulunanlar dışında koridora kimseyi almadı. Duruşmada yapılan savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile Zabıta Daire eski Başkanı Yaşar Aksoy hakkında ev hapsi şartı ile Aşkın Günay, Tevfik Dinçer, Fuat Kurt, Danyel Yalçın hakkında ise şehir dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Erkan Karaaslan, Mustafa Şahin ve Mehmet Türkmen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

Kocasakal: Bu metni önümüze getirenler Türk milletini aptal yerine koymanın bedelini ödeyecekler

MERSİN'de, CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Değişikliği sunarak Türk milletini aptal yerine koyanlar, bedelini ödeyecekler" dedi.

Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, anayasa değişikliğini sert sözlerle eleştirdi. Milli refleksin devreye girdiğini belirten Kocasakal, “Bu değişiklikle beraber, eğer geçerse ki; geçeceğinin hiç şansı olmadığını düşünüyorum. Ben hafta sonu Beşikdüzü, Trabzon, Rize ve Çayeli'ndeydim. Rize'de salon vermediler, sendikanın 500 kişilik salonunda toplantı yaptık. Salona 900 kişi doldu, bin 500 kişi de salon dolu diye geri döndü. Rize'de yaşandı bu. Bütün Türkiye'de bir milli refleks, milli şuur, vicdan haykırması devreye girmiş durumda ve bunun önünde kimse duramaz. Bu metni önümüze getirenler Türk milletini aptal yerine koymanın bedelini ödeyecekler. Çünkü ulu önderin dediği gibi Türk milleti çalışkandır, zekidir" diye konuştu.

ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ

Başlatılan 'evet' propagandasının başarısız olduğunu ifade eden Kocasakal, şunları söyledi:

“İnsanlara hiçbir şey anlatamıyorlar. Bir teklif getiriyorsunuz. Kural olarak benim buna hayır demek için bir argüman bile getirmeme gerek yok. Sizi bana bu konuda gerekeni getirmeniz lazım. Bugüne kadar Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da destek olanların bununla ilgili getirdikleri tek bir somut argüman, gerekçe var mı, yok. 'Cek', cak' ancak bu. İktidarın hazırladığı bir propaganda videosu var. Hakikatten hazin ve içler acısı. Çaresizliğin göstergesi. Ben hiçbir şey bilmesem ve bunu okusam, hiçbir riski almadan hayır derim."

REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR

Rejim değişikliği ile karşı karşıya kalındığını iddia eden Kocasakal, sözlerine şöyle devam etti:

“AKP'ye oy vermiş yurttaşlarımız dahi 'Biz sizi 15 yıl boyunca tek başına iktidar yaptık. Her türlü güç elinizdeydi. Hangi kanunu geçirmek istediniz de geçirmediniz? Ama şimdi sen artık saltanat istiyorsun. O kadar da değil' diyorlar. Bu değişiklikle beraber kayıtsız şartsız Türk milletine ait olan egemenlik Türk milletinden gasp edilerek bir kişiye devredilecek. İkinci önermem, bu bir sistem değişikliği değil, apaçık rejim değişikliğidir. Bu değişiklikle beraber egemenlik tek bir kişiye denetimsiz halde devredilmiş olacağı için anayasamızın değiştirilemez olan ilk 3 maddesi değişmiş olacak. Anayasamızın ilk maddesi, Türkiye Devleti bir cumhuriyet diyor. Fakat bu değişiklikle birlikte Türkiye Devleti bunların kafasına göre cumhuriyet olmayacak, Türkiye Devleti bir saltanattır olacak. Demokratik devlet değişmiş olacak, hukuk devleti ortadan kalkacak. Böylelikle değiştirilemez ikinci madde de değişmiş oluyor Türkiye'nin eyaletlere bölünmesinin temelleri atılmış olacak."

Haber: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

