DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kilis'te zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

KİLİS'te, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağa devrilen zıhlı araçtaki 3 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Elbeyli Karayolu'nun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen zırhlı askeri araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada araçtaki 3 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen araçtan görüntüler

-Hastane önünden görüntüler

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()-

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Bursaspor otobüsüne saldıran 6 kişi gözaltına alındı (3) (Görüntülü Haber)

6 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Kasımpaşa maçı sonrası Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarma tarafından sevk edildikleri Adliye’de Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Haber: BURSA, ()

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Zonguldak'ta yoğun sis

ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde sis etkili oldu. Denizden gelen sis bulutları kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Limandaki gemiler ve balıkçı tekneleri sis bulutlarının arasında kaldı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentin üzerine çöken sis bulutları 'drone' ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerindeki sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile çekilmiş sis görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Cezaevi çocuklarına Sivas Valisi'nden oyuncak

SİVAS Valisi Davut Gül, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Gül, mahkum çocuklarının eğitim gördüğü kreşte bulunanlara oyuncak dağıttı.

Sivas Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Gül burada ilk olarak açık cezaevinde içerisinde yer alan mahkum çocuklarının bakımlarının üstlenildiği kreşi ziyaret etti. Vali Gül'e ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve cezaevi yetkilileri eşlik etti. Kreşte, oyun oynayıp eğlenceli etkinlikler düzenleyen çocuklarla yakından ilgilenen Gül, onlara beraberinde getirdiği oyuncakları hediye etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Gül mahkum anneleriyle de bir süre sohbet etti. Vali Gül ve eşi Gülden Gül, daha sonra açık cezaevi binasını gezdi. Cezaevi içerisinde bulunan halı dokuma atölyesini gezen Gül, kadın mahkumlar tarafından yapılan el dokuması Sivas halısını inceledi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali ve eşinin cezaevi ziyareti

-Mahkum çocuklarının kreşini ziyaret

-Çocuklara oyuncak dağıtılması

-Halı dokuma tezgahlarının gezilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: SİVAS, ()-

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Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Rum asıllı Türk vatandaşı, Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Banago, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen dün (pazar) yaşamını yitirdi. Banago'nun cenazesi bugün Gökçeada'ya getirildi. Kore gazisi olan Rum asıllı Türk vatandaşı Banago'nun cenazesi için Zeytinliköy'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde askeri tören düzenlendi.

Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından gazi Banago'nun bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, adadaki mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kilisediki cenaze töreninden görüntü

-Kore gazisi Ilya Banago'nun naaşının askerlerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vural BOZOK / GÖKÇEADA (Çanakkale), ()