DHA YURT BÜLTENİ-19

Beraber alkol aldıkları yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdüler

KONYA'da 20 yaşındaki Murat Tosun ve 22 yaşındaki Bayram Kocabaş, birlikte içki içtikleri 64 yaşındaki Hasan Şengönül'ü çıkan tartışma sonucu darp edip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre boş evde alkol alan Murat Tosun, Bayram kocabaş ve Hasan Şengönül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü darp etmeye başladı. Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikleti ile olay yerinden kaçmaya başladı. Şengönül'ün peşinden giden şüpheliler yaşlı adamı cadde üzerinde yakaladı. Tosun ve Kocabaş, Hasan Şengönül'ü yaklaşık 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardıma gelmesini de engelleyen şüpheliler ellerindeki bıçaklarla uzun süre Şengönül'ün başında bekledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler Murat Tosun, suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde, Bayram Kocabaş ise kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Hasan Şengönül ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Tosun'un yapılan alkol testinde 3.50 promil, Bayram Koçabaş'ın ise 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Bayram Kocabaş kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek "İyi poz vereyim mi" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İki kız kardeş yangında can verdi

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 6 yaşındaki Fatma Soylu ve kardeşi 5 yaşındaki Emine yanarak can verdi. Anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre anne Raime Soylu, çocukları Ebubekir, Fatma ve Emine'yi evde bırakıp yakındaki bir komşusuna gitti. Raime Soylu'nun komşusunda olduğu sırada evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, evin kapısını kırıp yangına müdahale etmek istedi. Bağrışmaları fark edip dışarı çıkan Soylu, evinden alevlerin yükseldiğini fark etti. Çocuklarını kurtarmak için koşarak eve giren Soylu, bir anda alevlerin arasında kaldı. Anne ve 3 çocuğunun içeride olduğu o anlarda alevler tüm evi sardı.

ALEVLERİN ARASINDA DALIP ANNE İLE OĞLUNU KURTARDI

Bu sırada alevlere aldırmayan 30 yaşındaki Zeki Ülker, eve girip Soylu ile oğlunu kurtarmayı başardı. Ancak alevlerin her tarafı sarması nedeniyle diğer odada bulunan Fatma ve Emine'ye ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpünün patlaması, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında Fatma ve Emine Soylu kardeşler, yanarak can verdi.

FERYATLARI DUYUNCA KOŞTUM

Evin yandığını ve feryatları duyunca koşarak geldiğini belirten Zeki Ülker "Anne Raime Soylu, yangını fark edip alevlere aldırış etmeden evin içerisine girip çocuklarını kurtarmak istedi. Kadının içeri girmesiyle birlikte bende onunla içeri girdim. İlk odada küçük çocuğu alıp dışarı çıkardım. Alevler çok büyümüştü anne Soylu bayılınca, onu da dışarı çektim. Diğer odadaki iki kız kardeş için yapacak bir şey yoktu, ardından tüp patladı ve itfaiye gelip müdahale etti" dedi.

Yangında yaralanan Raime Soylu ve 2 yaşındaki oğlu Ebubekir, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan anne-oğul, daha sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden anne-oğulun hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi. iki kardeşin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, itfaiye yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kamyonun çarptığı kadın öldü

İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 72 yaşındaki Sosun Deliktaş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yelki Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden 46 yaşındaki İsmail Kırcı yönetimindeki 34 JC 6286 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Sosun Deliktaş'a çarptı. Kazada, Deliktaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sosun Deliktaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kırcı polis merkezine götürüldü.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

İnegöl'deki soğuk hava deposunda yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de destek verdi, alevlerin yayılmasını önledi.

İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce'ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesinde, 10 bin civarında meyve kasalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göğe yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

MAHALLE SAKİNLERİ DE KATILDI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yüzlerce mahalle sakini de destek verdi. Alevler arasında sağlam kasaları kurtaran mahalle sakinleri, kasaları yangın mahallinden uzaklaştırarak yangının büyümesinin önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle 50 bin liraya yakın zararın oluştuğu bildirildi.

Sivas merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

SİVAS merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen 19 eski polis gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli 13 ilde örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 22 polis için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 eski polis gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 16'sı Sivas'a getirilip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 3 kişinin ifadesinin de yakalandıkları şehirlerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınacağı öğrenildi. Operasyon kapsamında firari olan 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

Otomobilin çarptığı sağlık görevlisi hayatını kaybetti

KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki Sümeyra Korkmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Görevini devralmak için ilçeye giden acil tıp teknikeri Sümeyra Korkmaz, otobüsten inip yolun karşısında bekleyen ambulansa geçmek istedi. Ancak bu sırada 23 yaşındaki Yasin Gümüş yönetimindeki 75 BB 870 plakalı otomobil, Korkmaz'a çarptı. Yaralanan Korkmaz'a ilk müdahaleyi ambulanstaki arkadaşları yaptı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sümeyra Korkmaz'ın iki üniversite bitirdiği ve 6 ay önce göreve başladığı belirtilirken, kaza sonrası otomobil sürücüsü Yasin Gümüş gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya),()

Alt geçide atlayan kadın, ağır yaralandı

ADANA'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 6 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan 25 yaşındaki Selin Hakverdi, ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Turcan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Dörtyol Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçidin demir korkuluklarına tırmanan Selin Hakverdi, kendini 6 metre yükseklikten aşağı bıraktı. Asfalta çakılan genç kadını gören sürücüler, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakverdi'yi ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başına darbe alan, vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen genç kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

