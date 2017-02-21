DHA YURT BÜLTENİ - 19

O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu (Yeniden)

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde hurdacılık yapan Himmet Aktürk'ün tecavüz edip öldürdükten sonra gömdüğü üzüm bağında günler süren aramaların ardından cesedi bulunan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı bıçaklayıp öldürdü. Cinnet getiren Bilal Kupal daha sonra kendisini göğüs ve karnından bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bilal Kupal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolan ve hurdacılık yapan Himmet Aktürk'ün katıldığı televizyon programında tecavüz edip öldürdükten sonra üzüm bağına gömdüğünü söylediği 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal henüz bilinmeyen nedenle eşi Suriye Kupal'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Bilal Kupal önce eşini daha sonra da diğer kızı Ayşe Kupal'ı bıçakla yaraladı. Bilal Kupal daha sonra bıçağı kendi göğsü ve karnına sapladı. Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde Kupal ailesini yerde kanlar içerisinde buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ın öldüğünü belirlendi. Ağır yaralı olan Bilal Kupal, sağyık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kupal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

OLAYI UNUTSUNLAR DİYE EV HEDİYE EDİLMİŞTİ

Olayın ardından evde incelemeler devam ederken, olay yerine gelen Kupal ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Suriye Kupal ve kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan olayın gerçekleştiği ev kısa bir süre önce Manisalı bir işadamı tarafından ailenin Irmak bebeğin acısını unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Ailenin yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()

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İzmir Adliyesi şehitleri anısına konser

İZMİR'de, PKK'lı teröristler tarafından İzmir Adliyesi önünde düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can anısına Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser düzenledi.

Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından bugün saat 20.00'da Karşıyaka İlçesi'ndeki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, İzmir Adliyesi önünde geçen 5 Ocak'ta PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can anısına konser verildi. Gökçe Eriş'in şefliğini yaptığı koroda, İzmir Adliyesi'nde görevli savcılar, hakimler ve adliye memurlarının yanı sıra Esra Dilekli Demirok ile Hakkı Demirok da geceye konuk sanatçılar olarak katıldı. İzleyiciler koronun söylediği eserler sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Konserin biletlerinin satışından elde edilen gelir şehitlerin ailelerine verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Korodan görüntü

- Dinleyicilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Dün usturayla, bugün de bıçakla intihara kalkıştı

KÜTAHYA'da işsiz olduğunu söyleyerek dün Valilik binası girişinde boğazına ustura dayayıp intihara kalkışan 40 yaşındaki İbrahim Toy, bugün de Valilik karşısındaki vazo heykelinin olduğu içerisinde su bulunmayan süs havuzuna girerek bıçakla intihara kalkıştı. Kendini boynundan hafif şekilde yaralayan 3 çocuk babası Toy'u polisler etkisiz hale getirdi.

Olay akşam saatlerinde Kütahya Valiliği karşısındaki Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda bulunan vazo heykelinin olduğu içerisinde su bulunmayan süs havuzuna giren İbrahim Toy üst kısımdaki giysileri çıkartıp bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşsiz olduğunu, bu yüzden de bunalıma girdiğini söyleyen İbrahim Toy elindeki bıçakla boynunu hafif şekilde kesti. Polisler, İbrahim Toy'un bir anlık dalgınlığından yaralanarak elindeki bıçağı aldı. Polislerin etkisiz hale getirdiği Toy'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekibi ambulansta yaptı. İbrahim Toy daha sonra tedavisi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İbrahim Toy, dün akşam da Valilik önünde ustura ile intihara kalkışmıştı. Kendini boynundan hafif şekilde yaralayan Toy, polisler tarafından etkisiz haline getirilmiş, götürüldüğü hastanede gerekli tedavisi yapıldıktan sonra da evine gönderilmişti.

Görüntü dökümü:

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-İbrahim Toy'un elinde bıçakla,

-Polislerin ikna çabaları,

-Toy'un etkisiz hale getirilip ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()