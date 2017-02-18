DHA YURT BÜLTENİ - 19

Viranşehir'de hakim, savcı ve polis lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 17 yaralı (3)

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ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristler, hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda, zabıt kâtibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde PKK'lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan, kulakları sağır eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda 18 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi ise sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı.

ZABIT KÂTİBİNİN OĞLU, YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırının hemen ardından ilçedeki izinli sağlık personelleri, göreve çağrıldı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt kâtibi olduğu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Patlama nedeniyle işitme kaybı yaşayan kişilere ise sağlık merkezlerinde ayakta müdahale edildi.

VALİ TUNA: TERÖRİST 18-20 YAŞLARINDA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla saldırı düzenlenen Viranşehir İlçesi'ne geldi. Kaymakam Ömer Çimşit ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tuna, güvenlik güçlerinden saldırıyla ilgili bilgi aldı. Vali Tuna, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne geçip acil serviste tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna, saldırıyla ilgili olarak, 18- 20 yaşlarındaki teröristin aracı park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı.

VALİLİK: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

Şanlıurfa Valiliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İlimiz Viranşehir ilçesinde bulunan adliye ile emniyet personelinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokak içinde muhtemel bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda, saat 21.45 itibariyle Viranşehir Devlet Hastanesi'ne 18 yaralı vatandaşımız intikal etmiş, bunlardan bir çocuk hayatını kaybetmiş ve durumu ağır olan bir vatandaşımız ise il merkezindeki hastaneye sevk edilmiştir."

CUMHURBAŞKANI, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK'lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bölgede önlem alan özel hareket polisleri

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Camları kırılan evler

- Yaralılar hastaneye getirilmesi

- Vali Güngör Azim Tuna yaralıları ziyaret etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Mustafa MERT-Ömer PINAR/VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),()

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Bakan Soylu: 5 aydır peşinde olduğumuz terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin son 5 aydır peşinde olduğu, son zamanlarda birçok olayın faili olduğu belirtilen teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda partililerle buluşan Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısında bir çocuğun şehit olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Bakan Soylu, ayrıca, güvenlik güçlerinin 5 aydır peşinde olduğu bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen birçok olayın faili... Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz, onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin, bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden, yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin, söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Soylu'nun konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,()

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Dışarı çağırıp, ağzından vurdu (3)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Kadir K.'nın Söke'de görüldüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturan polis, 34 KV 7798 plakalı otomobili Cezaevi Kavşağı'nda durdurdu. Aracı kullandığı belirlenen Kadir K., otomobilden inerek kaçmaya başladı. Havaya ateş açan ekipler, Kadir K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Didim'e götürüleceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: SÖKE-AYDIN,()

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Konya'da sobadan zehirlenen karı- koca öldü

KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmet ve Sadık Duha çifti hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan 4 çocuk sahibi 82 yaşındaki Sadık Duha ve eşi 80 yaşındaki İsmet Duha'dan 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, kapıyı açan olmayınca, evden de koku kokular gelince balkon kapısından içeri girdiğinde çiftin cesetleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Duha çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Duha çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

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Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü; 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÇARPIP, YAYA OLARAK KAÇTILAR

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile ağır yaralanan Sevinç Albayrak çiftinin, misafirliğe gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kaza sonrası kaçan 3 kişinin içerisinde bulunduğu 59 ZV 989 plakalı otomobilin, Albayrak çiftinin bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücü ve 2 yolcunun kimliğini belirlemek için başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

KOMŞU MİLLETVEKİLİ AKGÜN OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kazada hayatını kaybeden Ender Albayrak ile Ergene İlçesi'ne bağlı Yulaflı Mahallesi'nden komşu olduklarını söyledi. Kazaya neden olan şüphelilerin kaçmasına tepki gösteren Akgün, "Ya arkadaş kaçacağına gelip çıkarsana. Öyle şey var mı? Kaza bu olur" dedi.

Ender Albayrak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri ekibinin inceleme yapması

-Ak parti Milletvekili Metin Akgün olay yerine gelmesi

-Cumhuriyet Savcısının incelemesi

-Cesedin çıkartılması cenaze aracına konması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()

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CHP'li İnce'den milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine eleştiri

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni anayasa değişikli paketinde seçilme yaşının 18'e düşürülmesiyle ilgili olarak, "Garibanın çocuğu Cudi'de, Gabar'da, El Bab'da şehit olacak. Genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları 18 yaşında mebus olacak, 18 bin TL de maaş alacak" dedi.

CHP İznik İlçe Teşkilatı'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın, parti binasında anayasa paketini anlatarak referandum sürecini değerlendirdi. İnce, yaptığı konuşmasında, 12 Eylül 2010'da yapılan referandumla ilgili olarak, "Neden 12 Eylül tarihinde yaptılar, dediler ki; bu ülkenin solcularını kandıralım. Yani Kenan Evren'den hesap soracağız diye yollara düştüler, ne yazık ki bazı arkadaşlarımız da bunlara kandı. O günlerde biz hayır diyorduk. MHP hayır diyordu. FETÖ evet diyordu. FETÖ'nün açıklaması var o günlerde 'Mezardakiler çıksın, oy kullansın' yani o zaman FETÖ, Ak Parti'nin ortağıydı. 2010'daki referandumda hayır diyenlere darbeci diyorlardı. CHP sen darbecisin diyordu. Asıl darbeci kimmiş Recep Tayyip Erdoğan'mış. Darbecilerin önünü açmış. Yargıyı, Anayasa Mahkemesi'ni, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu, ne zaman teslim ettiler. FETÖ'ye 2010 referandumunda teslim ettiler. FETÖ de geldi 15 Temmuz'da darbe yapmak istedi. CHP darbeci değil, demokrasiden yanadır. Şimdi çıkmışlar meydana 'PKK, HDP, FETÖ ve CHP hayır diyor' diyorlar. Hadi oradan. Bizim PKK, PYD ve FETÖ ile ne işimiz var. Siz Oslo'da PKK ile pazarlık yaparak CHP'yi şikâyet ettiniz. Habur'da çadır mahkemesi kurdun. Teröristlerin ayağına hakimi, savcıyı, kaymakamı getirdin. 210 dakikada 34 teröristi yargıladın. 80 milyona soruyorum, adliyeye gidip de 7 dakikada çıkan var mı? Sordular pişman mısın, değilim yaz kızım pişmanmış, Kendi rızanla mı geldin 'Hayır önder Apo gönderdi' yaz kızım kendi rızasıyla gelmiş. Ayıptır yahu" dedi.

'BİZİ FETÖ İLE YAN YANA KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR'

FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan 17 üniversiteden 16'sını Ak Parti'nin açtığını söyleyen İnce, "Memleketi sattılar, peşkeş çektiler FETÖ'ye, şimdi bizi FETÖ ile yan yana koymaya çalışıyorlar. Valilere talimat veren bunlar değil miydi? Hendekler o zaman kazılmadı mı? Bombalar o zaman döşenmedi mi? Bu memleketin üç 'Y' sorunu vardı. Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar. İki 'Y' daha geldi şimdi. Bir Yalan geldi. Birde Yüzsüzlük geldi" diye konuştu.

GAZİ PAŞAYA VERMEDİLER BU YETKİYİ

"Biz çocuklarımızın geleceğine oynuyoruz" diyen Muharrem İnce, "1924'de Atatürk'e Meclisi feshetme yetkisi vermek istiyorlar. Saruhan mebusu, Gazi Paşa'yı çok severiz. Çocuklarımızın geleceğini Gazi Paşa da olsa veremeyiz diyor. Meclisi feshedemezsin diyor. Meclis, milletin yüzde yüzü ile oluşuyor. Bir kişi gelecek, kapattım Meclisi diyecek. Böyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

'GENEL BAŞKANININ ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARI VEKİL OLACAK, GARİBANIN ÇOCU ŞEHİT OLACAK'

İnce, yeni anayasa paketinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, seçilme yaşının da 18'e düşürülmesini eleştirerek, "Bir kere bu sayıya 200 trilyon TL fazla para vereceğiz. Sadece bu gerekçe bile hayır demeye yeterli. 18 Yaşında milletvekili olacak. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Yetiştirdiğim çocuklar kaymakam, mühendis, doktor oldu. Ben isterim, onların genç yaşta vekil olmasını. Elinizi vicdanınıza koyun, 18 yaşındaki genç lise son sınıf öğrencisidir. Ağır vasıta kullanma, otobüs kullanma hakkı yok. Milletvekili olsun mu? Vallahi olsun Billahi olsun, itirazım yok. Ama İznik'teki Mehmet amcanın çocuğu mu olacak, yoksa genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları mı olacak milletvekili. Tabiki onlar olacak. Bir de askerlikten muaf olacak. Garibanın çocuğu Cudi'de, Gabar'da, El Bab'da şehit olacak. Genel başkanlarının arkadaşlarının çocukları 18 yaşında mebus olacak. 18 bin TL de maaş alacak. Ey aziz milletim ne ekersen onu biçersin."

'MİLLETVEKİLLERİ ESNAFI ZİYARET ETTİ'

Parti binasındaki konuşmasının ardından üç milletvekili, partililer ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce esnafa, "Referanduma Hayırlı cumalar, Hayırlı günler ve Hayırlı işler" göndermesinde bulundu. İnce, belediye binası önünde karşılaştığı Ak Partili Belediye Başkanı Osman Sargın ile bir süre sohbet etti.

Milletvekilleri daha sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muharrem İnce'nin konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil ATAŞ/İZNİK(BURSA),()

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MİT destekli operasyonda yakalananlar adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 18'inci yıldönümünü bahane ederek, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR, ()

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Terör örgütü DAEŞ üyesi tutuklandı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan C.A., tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında C.A.'yı takibe aldı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen C.A., dün Kadifekale Semti'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. C.A.'nın evinde yapılan aramada, kalem görünümlü suikast tabancalarında kullanılan mermilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda mermi, otomatik silahlarda kullanılan dürbün, üzerinde mermi delikleri olan 3 çelik yelek, pala, komando bıçağı, miğfer, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçti.

Daha önce poliste hırsızlık suçundan kaydı bulunan, DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkan C.A., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR,()

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Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Tarsus'un Gökçeler Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla fabrikanın üretim yapan bölümüne sıçramadan söndürüldü.

Depodaki malzemelerin kül olduğu yangında, zararın büyük olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/TARSUS(Mersin),()

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Kuzeninin evlenmek için talip olduğu genç kız kendini astı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde kuzenin evlenmek için kendisine talip olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Merve A., kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde, Çiftlik Mahallesi 4160 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Merve A., TIR şoförü olan babası H.A.'nın bir yakınına, kızını, Şanlıurfa'da yaşayan kardeşinin oğluna istediğini söylerken kulak misafiri oldu. Merve A., iddiaya göre bunun üzerine binanın çatısına çıkarak kendini elektrik kablosu ile astı. H.A. kızını evde göremeyince oğlu ile birlikte aramaya çıktı. Baba ve oğlu, Merve A'yı çatıda asılı halde buldu. Asılı bulunduğu yerden indirildikten sonra özel bir hastaneye götürülen Merve A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, Merve A'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),()

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Tren, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, hemzemin geçitte Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı otomobile çarptı. Trenin 150 metre sürüklediği otomobilin sürücü Özal Çetin öldü, yanındaki Aysel, Nevin, Ali (18) ve Deniz Zengin (6) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özal Çetin'in cesedi otopsi için Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,()

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ÇDSO'dan sevgililer günü konseri

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) Sevgililer Günü konserinde sahneye çıkan oyuncu ve manken Hande Subaşı, birbirinden güzel aşk şarkılarını Adanalılar için seslendirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ÇDSO'ya sanatçı Metin Ersoy'un oğlu piyanist Emir Ersoy ve Cubana Project grubu da eşlik etti. Şef Erol Erdinç'in yönettiği konserde oyuncu Hande Subaşı'nın yanı sıra Kalipso Kralı olarak bilinen usta şarkıcı Metin Ersoy ve Kübalı sanatçı Aleixia Rivera Contreras da sahne aldı. Konser sırasında yaptığı konuşmada tüm sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutlayan Hande Subaşı, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Emir Ersoy ile tanışıp, konser teklifi aldığı için sevindiğini belirten Subaşı, "Son yıllarda amatör olarak şarkılar söylüyorum. Geleceğe dönük profesyonel planlarım da var. Fakat bu gece ÇDSO ile Erol Erdinç hocamızın eşliğinde, Emir Ersoy ile birlikte sizlerin karşısında olmak benim için çok heyecan verici. İnşallah keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Benim için çok özel bir gece oldu" dedi.

Aşkın rengi olarak bilinen kırmızı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Subaşı, seslendirdiği şarkılar ve sempatik tavırlarıyla izleyenleri büyüledi. Gecede, babası Metin Ersoy ile aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy da izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda sanatçılar, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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