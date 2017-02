DHA YURT BÜLTENİ - 19

Motosiklet at ile sahibine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan at ile sahibine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Aycan öldü, yanındaki ablası Nurcan Aycan ile atın sahibi Yılmaz Akyol ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki Mustafa Aycan yönetimindeki 09 R 1977 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Akyol ile atına çarptı. Kazada, Mustafa Aycan öldü, arkasında oturan ablası 23 yaşındaki Nurcan Aycan ve 45 yaşındaki Yılmaz Akyol ise yaralandı, at da telef oldu.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aycan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Aycan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Yapılan çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cem ULUCAN/AYDIN,()

Ordu'nun 12 ilçesinde okullara kar tatili

ORDU'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilçede okullar tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde, yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Haber: Nedim KOVAN/ORDU,()

Göksu Deltası'nda yangın

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde deltadaki sazlık alanda başladı. Alevlerin yükseldiği bölgenin olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale edemedi. Taşucu Mahallesi Çavuşbaşı mevkiine yakın olan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 dönümlük sazlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, gün ağarmasıyla birlikte hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),()

Ateşe verdiği evde dumandan zehirlendi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, alkol alıp evini ateşe verdiği öne sürülen 33 yaşındaki Ali Yıldırım, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

13 Eylül Mahallesi Kurs Sokak'ta tek katlı evde annesi 68 yaşındaki Elmas Yıldırım ile birlikte yaşayan Ali Yıldırım, yalnız başınayken, evi ateşe verdi, polisi arayıp, "Evi yaktım, kendimi de yakacağım" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de Yıldırım'ı evden çıkardı. Gittiği komşusunda evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Elmas Yıldırım, fenalık geçirdi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Yıldırım, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan evden görüntü

- İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesinden görüntü

- Anne Elmas Yıldırım'dan görüntü

- Ambulans içinde tedavi altına alınan Ali Yıldırım'dan görüntü

- Evin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa),()

Murat Ünal cinayeti şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından cinayet, cinayete yardım ve yataklık suçlamalarıyla sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Sorguları yapılan Antalya Barosu avukatlarından Hicran C. ile Harun V., Derya V., Beytullah A., Süleyman C., Emre A. ve Tuğrul Ç. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Gece geç saatlere kadar devam eden sorgulamada, savcılığa ifade vermesi için adliyeye getirilen avukat Hicran C.'nin babası C.C.'nin işlemleri yarına kaldı. Emniyette ifadesi alınarak savcılığa sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ise serbest bırakıldı.

Tutukluların adliyeden cezaevine gönderilmesi sırasında polisler iki sıra halinde dizilerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bu sırada tutuklu yakınları arasından bir kadının, “Harun, Derya, siz iftiraya kurban gittiniz. Sizi kurtaracağımö dediği duyuldu.

Soruşturma kapsamında avukat Hicran C.'nin akrabalarının da bulunduğu 5 kişi halen polis tarafından gözaltında tutuluyor. Şüpheliler arasında Ş.C., C.C., F.C., A.O.C. ve öldürülen Murat Ünal'ın akrabası H.Ş. yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manavgat Adliyesinden genel görünüm

- Tutuklanan şüphelileri cezaevine götürecek ticari taksinin gelerek kapıya yanaşması

- Polislerin, basının görüntü almasını engellemek amacıyla iki sıra halinde dizilmesi

- Tutukluların bindiği ticari taksinin adliyeden çıkışı

- Tutuklular için 2 ayrı ticari taksinin hazırlanması

- Tutukluların ticari taksilere bindirilmesi

- Ticari taksilerin adliyeden ayrılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

Bakan Müezzinoğlu'ndan İnegöl'e çat kapı ziyaret

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumun, Ak Parti'nin girdiği 11 seçimden daha önemli olduğunu belirterek, "Referandum, bütün bu 11 seçimden çok daha önemli. Bu milletin gelecek 50 yılını, 100 yılını, medeniyet değerlerimizi, bu millete umut bağlayan mazlum ve mağdur milletleri artık güvenini artıracak, onların kaderine güç verecek, dolayısıyla bu seçimler 11 seçimin toplamından daha önemli" dedi.

Referandum ziyaretleri kapsamında Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir fırından aldığı simitleri vatandaşa ikram etti. Burada referandumun önemine değinen Müezzinoğlu, "Arada bir çat kapı ziyaretlerimiz oluyor. Bu akşam da İnegöl'e uğrayalım dedik, kimseye haber vermek istemedik. Vatandaşlarımızın hatırını sorduk, selam verdik" dedi.

AİLEYİ GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ

Büyükanne projesinden bahseden Müezzinoğlu, “Bursa'mızda da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Bin aileyi üstlendiler. İnşallah bu bin ailenin, dağılımını da önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Büyükanneler ile torunları, anneler ile aileyi güçlü bir yapıya kavuşması için böyle bir destek veriyoruz" dedi.

BAKANDAN YÜZDE 80 SÖZÜ

Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Müezzinoğlu, Kaymakam Ali Akça, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İnegöl Gençlik Kollarının toplantısına katılarak gençlere seslenen Müezzinoğlu, “İnegöl'de referandumda yüzde 80 oyu geçin ben sizi Ankara'da ağırlayayım. Oy oranında yüzde 1'lik düşüşü kabul ederim. Yüzde 79'u kabul ederim. CHP ile HDP'ye yüzde 20'den fazla oy bırakılır mı?ö diye konuştu.

GENÇLERİN HAKKINI CEBİNE KOYACAĞIZ

Referandumdan çıkan Evet ile gençler olarak ülkenin önünün açılacağını ifade eden Müezzinoğlu, “Güçlü bir siyasi istikrar ve güçlü bir icraat dönemi olacak. Gençlerle ilgili bakın biz seçilme yaşını 25'e indirdik. Seçme yaşı 18. Seçilme yaşını 18'e indirmek için kaç yıldır anayasa değişikliği yapalım dedik. Hep karşı çıktılar. Seçerken beni seç, bana inan bana güven, ama size gelince 'anlamaz onlar, çoluk çocuk mu oynatacağız' diye seçilme yaşını 18'e indirmeye karşı çıktılar. Hâlbuki bu yaş grubunda 8 milyon oy var. 8 Milyon oyun karşılığında diyorlar ki; bana o oyları ver, ama sen talip olma. Biz de diyoruz ki; talip olmak haklarıdır, haklarını verelim, kullanırlar kullanmazlar o ayrı mesele. Gençlere hayır dedirtmeye çalışıyorlar. Gençlerin hayır demesi kendi kendini inkâr olur. Sen milletvekilliği, belediye meclis üyeliği için aday olmayı düşünmezsin, seçilmekle ilgili bir derdin olmayabilir, ama kardeşim gençlerin hakkını cebine koy. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin genç oy kullanıyor. Örneğin, 22 yaş 1 milyon 200 bin. Bir milletvekili 100 bin oyla seçiliyor. 1 milyon 200 bin gencin içinde 22 yaşında bir veya iki tane milletvekili adayı olsa, bir veya iki tane mecliste temsilcisi olsa güzel olmaz mı? Atatürk elden gidecek korkutuyor, bilmem ne olacak korkutuyorlar. Çocuk mu kandırıyorsun. Bu ülkenin büyük hedefleri var. Milletin medeniyet değerleri var. Daha çok umut veren, daha çok güven duyan, onlara daha çok yetki ve sorumluluk veren bir sürece inşallah sizler sahip çıkın. Bu anlamda güçlü bir çalışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

REFERANDUM, BÜTÜN BU 11 SEÇİMDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

AK Partinin kurulduğu dönemde İl Başkanlığı görevi yaptığını söyleyen Müezzinoğlu, “Son girdiğimiz 11 seçimler de, seçimlerde çalışmaların önemli olduğunu söylemiştim. 11 seçim hep çok hep çok önemli dedik. 11 seçimi terazinin bir kefesine koyun, bu referandumu öbür kefeye koyun. Referandum, bütün bu 11 seçimden çok daha önemli. Bu milletin gelecek 50 yılını, 100 yılını, medeniyet değerlerimizi, bu millete umut bağlayan mazlum ve mağdur milletleri artık güvenini artıracak, onların kaderine güç verecek, dolayısıyla bu seçimler 11 seçimin toplamından daha önemli. Bu anlamda en hayati viraja giriyor bu milletin kaderi, demokrasisi, milli iradesi. Bu ülkede Menderes'i zorla idama götürdüler" dedi.

PAPATYA FALI GİBİ

Bakan Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimize kapatma davası açtılar. 11 Hakim 5 ay… Ülkenin gelişmesi, büyümesi lazım… Her gün bir telefon geliyordu bir oyla kurtuluyoruz, ertesi gün bir telefon geliyor; bir oyla kapatılıyoruz. 5 ay bir gün öyle bir öyle. Papatya falı gibi bir gün kurtulduk, bir gün kapatıldık. Bir gün sonra karar verselerdi muhtemelen bir oyla partimiz kapatılacaktı. Çünkü bir oyla kurtulduk. Kurtulan AK parti miydi? Hayır. Topyekûn millet kurtuldu. O 5 ayda ekonomi durmuştu. Bedelini millete ödettiler. Artık milletin ümüğünü sıkamayacaklar. Bu seçim diğerlerinin toplamından daha önemli bir referandum…"

Gençlik kollarından sonra Rumeli Derneğini de ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, ardından Bursa'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Bakanın esnaf ziyaretleri,

-Fırın ziyaretleri,

-AK parti gençlik kolları ziyareti,

-Röportaj,

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

Geyve'de büfeci cinayeti

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde tartıştığı büfe işletmecisi 39 yaşındaki Sadi Erdoğan, tartışığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde meydana geldi. Sadi Erdoğan, işlettiği büfeye gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Erdoğan, tabancayla vuruldu. Şüpheliler kaçarken, çevre esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sadi Erdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Zafer TOKUŞ/GEYVE(Sakarya),()

(ÖZEL) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL - Kamera: SAKARYA,()

Sakarya'da, bir telefoncu dükkânından çaldığı 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını İstanbul'da satmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı.

Sakaya Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkânı sahibi polise başvurarak, 31 Ocak 2017 tarihinde pasaj içindeki dükkânın çelik kepengini söken kişinin camı kırarak girdiği dükkândan 100 bin TL değerinde 35 cep telefonu çaldığını ve olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Erkan Ç. olduğu belirlenen şüphelinin, telefonları satmak için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek elde edilen bilgiler paylaşıldı. Telefonları satın alacak kişinin de tespitinin ardından polis, bu kişi ile birlikte hareket etti ve bir restoranda beklemeye başladı. Polisin beklediğinden habersiz restorana gelen Erkan Ç. ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin, otomobilinde yapılan aramada Sakarya'dan çalınan cep telefonları bulundu. Ele geçirilen telefonlar sahibine teslim edildi. Götürüldükleri Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Erkan Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelinin, telefoncunun kepenklerini açtıktan sonra camı kırarak cep telefonlarını çalma anı ve restoranda alıcıyla buluştuktan sonra kendisini bekleyen polisler tarafından yakalanma anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının kepengi sökmesi

-Camı kırması

-Restoranda şüpheli ile alıcının pazarlık yapması

-Müşteri gibi oturan polislerin harekete geçmesi

-Pazarlık yapılan masaya suçüstü yapmaları

-Diğer taraftan destek için gelen polisler

-İki zanlının polis aracına götürülmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Zeki GÜNAL İSTANBUL,() -Kamera: SAKARYA,()

33 polis adayı yemekten zehirlendi

KARAMAN Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 33 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da geçen yıl 8 Aralık'ta açılan Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, akşam yemeğinde tavuk çorbası ve nohut yemeği yedi. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleri görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 33 polis adayı, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve vali yardımcıları hastanelere giderek öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

- Polis adaylarının ambulanslarla hastaneye getirilişi

- Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,()

