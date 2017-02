DHA YURT BÜLTENİ - 19

*Adana'da PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

ADANA Valiliği'nde 2 sivil personelin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 'Dilber' kod adlı PKK'lı kadın teröristin, bombalı aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiği anlar, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ilk anında kadın teröristin korktuğu da görülüyor.

Adana Valiliği personel otoparkında geçen 24 Kasım günü, Vali Mahmut Demirtaş'ın makamına gelmesinden kısa süre önce PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil personel şehit oldu, 33 kişi de yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 7 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde polis tarafından etkisiz hale getirildi, araçta yapılan aramada 3 banyo sobasının içine yerleştirilmiş 150 kilogram fabrikasyon bomba el geçirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, saldırıyı PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in planladığını, 'Dilber' kod isimli kadın teröristin de eylemi gerçekleştirdiğini saptadı. Dilber kod adlı teröristin bomba yüklü aracı Adana Valiliği'nin personel otoparkına bıraktıktan sonra, Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışından çıkıp, taksiye bindiği tespit edildi. Kadın teröristin, Eyüp Çelik aracılığıyla önce Mardin'e, buradan da yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, taksiye ulaşıp güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Görüntülerde, uzaktan kumandayla bombayı patlatan teröristin, patlamanın şiddetiyle korktuğu görülüyor.

*Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

KAYSERİ-Malatya karayolunun 75'nci kilometresi Pınarbaşı Bahçecik mevkiinde meydana gelen kazada, Şırnak'a giden yolcu otobüsü sisli ve buzlu havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Bahçecik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Şırnak Cizre'ye giden otobüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma kazayla soruşturma başlattı.

*Samsun'da hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası

SAMSUN'daki bir devlet hastanesinde, hasta olan yakınına refakat eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Hamile olduğu anlaşılan genç kızın şikayetçi olduğu ve gözaltına alınan hasta bakıcı M.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğun babasının DNA testi ile belirleneceği belirtildi.

Kentteki bir devlet hastanesinde bir yakınının yanında refakatçı olarak kalan, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı olarak görev yapan M.Y., tarafından çamaşırhanede tecavüze uğradığını öne sürdü. Olay, olaydan bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın, gittiği hastanede hamile olduğunun belirlenmesiyle ortaya çıktı. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan polis, bugün M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y.'nin çocuğun babası olup olmadığının, yapılacak DNA testi ile ortaya çıkacağı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

*Sazlık yangınında 12 dönüm seralık alan zarar gördü

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seralarının yakında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, sera sahiplerine ve çevredeki evlerde oturan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 12 dönüm muz ve çilek serasının zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Mahallesi Antalya-Mersin Karayolu üzerindeki muz ve çilek seralarının yakınında bulunan 15 dönümlük sazlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek verdi. Yangın alanının yakınındaki evler tahliye edilirken, sera sahipleri ve mahalle sakinleri de korkulu gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonunda söndürülen yangında, 15 dönümlük sazlık alan kül olduğu, yaklaşık 12 dönüm muz ve çilek serasında ise zarar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştıran ekipler, zarar gören alanın gün ağarmasıyla birlikte kesin tespitinin yapacağını belirttiler.

*Ordu'da kar nedeniyle 6 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gölköy, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 15 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

*Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

AYDIN'da, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan emlakçı 28 yaşındaki Ferhat Yetik ile Mehmet Kerim, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Kerim, yanında taşıdığı tabancayla Yetik ve yanındaki arkadaşı 35 yaşındaki Ergün Bozer'i bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Ferhat Yetik, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Ergün Bozer ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan Mehmet Kerim'i yakalamak için çalışma başlattı.

