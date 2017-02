DHA YURT BÜLTENİ - 19

Genç kızı darp edip, çantasını kapkaç yaptılar

KONYA'da kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, genç kızın verdiği eşkâl doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

Komşu ailelerin kavgasında 8 gözaltı

ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında ev alma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Kavga, gece geç saatlerde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce ev alma nedeniyle husumet bulunan komşu iki aileye mensup kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, bazı araçların camları kırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber: ADIYAMAN,()

İtfaiyeci eşe Sevgililer Günü hediyesi yangın tüpü

ADANA'da yaşayan 31 yaşındaki Gül Güleç, 15 yıllık itfaiyeci eşi 37 yaşındaki Halil Güleç'e 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak yangın tüpü hediye etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye amiri Halil Güleç, eşi Gül Güleç'in Sevgililer Günü sürpriziyle duygulu anlar yaşadı. Eşinin iş arkadaşlarıyla konuşup bir restoranda yemek organize eden Gül Güleç, yıllardır yangınlarla boğuşan eşine Sevgililer Günü'nde yangın tüpü hediye etti. İtfaiyeci eşi olmanın zor olduğu ve eşinin işte olduğu her gün aklının onda kaldığı belirten Gül Güleç, "Eve geldiğinde bayrammış gibi her zaman bunu yaşıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi itfaiyecilerinde zor anları var. İtfaiyeci eşi olduğum için, eşime en uygun hediyeyi yangın tüpü olarak düşündüm ve hediye ettim" dedi.

Eşinin hediyesi karşısında duygulanan Halil Güleç, "İtfaiyecinin hediyesi demek ki yangın tüpü olurmuş. Sevgililer günü aslında, yılda bir var olan bazen anılarımızı paylaştığımız, bir hediye verdiğimiz, romantizm yaşadığımız, evlilikleri renklendiren bir gün olarak görüyorum" diyerek duygularını anlattı.

Haber: ADANA,()

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

KAYSERİ'de dün gece üç Suriyelinin, yan bakma meselesinden dolayı 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun'u öldürüldüğü mahallede akşam saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. Olayın gerçekleştiği Çorakçılar Mahallesinde toplanan bir grup, bölgede Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırdı, sokakta karşılaştığı Suriyeli sığınmacıları da kovaladı.

Dün gece Merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi Çorakçılar Parkı'nda iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, kavga ettiği Suriyeli 3 genç tarafından bıçaklandı. Akkoyun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kavgayı ayırmaya çalışan Şerif G. ise yaralandı. Kaçan Suriyeli şüpheliler M.M., İ.E.M. ve S.O. ise iddiaya göre ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındılar.

Olayın meydana geldiği parkın da bulunduğu mahallede bu gece gerginlik yaşandı. Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyelilere ait işyerlerine zarar verip camlarını kırdılar. Ayrıca yolda karşılaştıkları Suriyelilere de saldırmak istediler. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığa müdahale ederek olayların büyümesi önledi.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()

