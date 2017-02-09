DHA YURT BÜLTENİ - 19

Genç kızın bankın altında unuttuğu çanta, tedirginlik yarattı



SAMSUN'da bir genç kızın cadde üzerindeki bir bankın altında unuttuğu çanta, tedirginliğe neden oldu.

Merkez İlkadım İlçesi'nde kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde bir bankın altında kadın çantası gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekibi çağırdı. Bu sırada polisin yanına gelen bir genç kız, çantanın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımla beraber dinlenmek için bankta oturduk. Arkadaşım otobüse geç kalıyorum diyerek aceleyle kalkınca çantayı unuttu. Benim evim yakın olduğu için, cep telefonuyla arayıp çantasına bakmamı söyledi" dedi.

Genç kızla cep telefonu aracılığıyla konuşan polis, çantayı alıp inceledikten sonra arkadaşına teslim etti, ardından da ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin çantanın yanına gelmesi

-Polisin yolu yaya trafiğine kapatması

-Genç kızın polislerle görüşmesi

-Genç kızın çanta sahibini cep telefonuyla araması

-Genç kızın polis nezaretinde çantayı alması

-Polisin çantada arama yapması

-Genç kızın polis otosuna bindirilmesi

-Çantadan detay

-Diğer detaylar

Haber-kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Siverek'te evde çıkan yangında öğretmen hastanelik oldu

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan öğretmen 27 yaşındaki Hakan Kürkçü'nün evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Kürkçü, hastanede tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan öğretmen Hakan Kürkçü'nün uyuduğu yatak odasında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle itfaiyeden yardım istendi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yatak odasında dumandan etkilenen öğretmen Hakan Kürkçü, güçlükle dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan Kürkçü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangının meydana geldiği bina

- İtfaiye ekipleri

- Yanan dairenin içi

- İnceleme yapan itfaiye ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA, ()

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Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ŞANLIURFA'da 12 yaşındaki Ceren Nur Polat'ın parmağında sıkışan yüzük, itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Ceren Nur Polat parmağındaki metal yüzüğü çıkartamadığı için ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste de yüzük çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan Polat, itfaiye ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Spiralle yüzüğün kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

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Yaralıları taşıyan ambulansa saldırdılar

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, servis minibüsü şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıları taşıyan ambulansa saldırdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Servis minibüsü şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıların taşındığı ambulansa saldırdı. Ambulans hızla olay yerinden uzaklaşarak, yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulansta hasar oluştu. Polis, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öfkeli grubun saldırısı sonucu zarar gören ambulans

- Ambulansın kırılan camı

- Sağlık görevlileri polise olaya anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Bakan Tüfenkci: Bizleri dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor (2)

‘İŞADAMLARIMIZ TEREDDÜT YAŞAMIYOR’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konya Ticaret Borsası’nda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada Türkiye genelinde başlattıkları istihdam seferberliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Tüfenkci, Konya’nın da bu konuda Anadolu’daki öncü şehirlerinden olacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, "İstihdam seferberliği çalışmaları Konya’yı Anadolu’nun öncü sanayi kentlerinden birisi yapacaktır. Dolayısıyla Konya’daki istihdam seferberliğini çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyunları Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız deşifre etti. İş alemi de ibretle izliyor ve görüyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile ortaya konulan mili seferberlik ruhu içinde her iş adamımız Türkiye’nin geleceği noktasında elini taşın altına koymada hiç bir tereddüt yaşamamaktadır’’ dedi.

‘1,5 MİLYON HEDEFİNİ GEÇECEĞİZ’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ekonomi şurasında iş adamlarının başlatılan istihdam seferberliğine katkı vereceklerini açıkça ifade ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

"Odalar ve borsaların her bir üyesinin bir istihdam gerçekleştirdiğinde hedeflediğimiz 1 milyon ve artı 500 bin mesleki eğitim ile işbaşı olmak üzere 1,5 milyon hedefini rahatlıkta tutturacağımıza inanıyorum. Bu heyecanı başta Konya olmak üzere bütün şehirlerde gördüğümüzde 1,5 hedefinin de az olacağını söyleyebilirim. 2017 yılı bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak. İmalat sanayine verdiğimiz ciddi teşvikler, ihracata verdiğimiz teşvikilerle üretimi artığımız gibi yeni pazarlara açılmada önemli pazarlar elde edeceğiz.’’

‘2017 DIŞ TİCARETTE ATILIM YILI OLACAK’

İhracatta dünya üzerinde önemli pazarlarda azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, 2017 yılının dış ticarette atılım yılı olarak tarihe geçeceğini vurguladı. Tüfenkci, "2017 yılında önümüzdeki referandum sürecini kazasız ve belasız atlattığımızda 2018 ve 2019 siyasi istikrarla beraber Türkiye’nin hem yatırım, hem üretim, hem de ihracatında şaha kalkacağı yıllar olarak önümüzde duruyor. Özellikle istihdama yaptığımız olumlu katkılar ve ilave işçi desteği ile beraber akabinde de sanayicilerimizi ticaret erbabımızın ilave istihdamı gerçekleştirerek üretimi arttırması 2017 yılı için başarı hanesine yazılacak" dedi. Bakan Tüfenkci, istihdam seferberliğinde Konya’dan 30 bin kişi ilave istihdam beklediğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Tüfekçi'nin konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()