DHA YURT BÜLTENİ - 19

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 66 yaşındaki Mustafa Çolak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Fahrünnisa Mahallesi Levri Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Mustaf Çolak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları ile birlikte eve giren polis, Çolak'ı yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çolak'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Çolak'ın burada yapılan otopsisinde karbonmonoksit gazından zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber: Tolga YANIK/KONYA,()

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Ayrılmak isteyen eşi ile iki çocuğunu bıçakla rehin aldı

BURSA'da 43 yaşındaki Erdal K., geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi Gülay K. ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı. Eşinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp bolkona kaçan ve kapıyı kilitleyen Gülay K. ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erdal K ise bir süre direndikten sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle Gülay K.'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Erdal K., eline aldığı bıçakla eşi ie çocukları Okan K. ve Pelin K.'yı evinde rehin aldı. Erdal K., bağırışları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayınca olay yerine sepetli itfaiye aracı çağrıldı. Eşinin polislerle görüştüğü bir sırada fırsattan yararlanan Gülay K. çocukları ile beraber balkona çıkıp kapıyı kilitledi. Bunun üzerine anne ile iki çocuğu sepetli itfaiye aracı ile kurtarıldı.

TESLİM OLMADI

Eşinin ve çocuklarının kurtarıldığını gören Erdal K., polislerin teslem olması konusundaki çağrılarına rağmen direndi. Yaklaşık olarak 3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Erdal K., eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Erdal K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-itfaiye sepeti ile rehinelerin kurtarılması

-Zanlının polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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