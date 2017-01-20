DHA YURT BÜLTENİ - 19

Çöpe dökülen soba közü çöp arabasını yakıyordu

ADANA'da kent merkezinde seyir halindeki Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonundaki çöpler tutuştu. Çöpe dökülen soba közünden çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu kullanan Mustafa Avşar, Kurtuluş Caddesi'nde ilerlediği sırada çöplerin bulunduğu bölümden dumanların çıktığını fark edip, aracı sağa çekti. Avşar, durumu itfaiyeye bildirirken, bölgede asayiş kontrolü yapan polisler de dumanları fark edip, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu bölüme tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, araçta ufak çaplı maddi hasara neden oldu. Yapılan kontrolde yangının, çöpe atılan soba közünden çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- İtfaiye erlerinin çöp kamyonuna su sıkması

- Çöp kamyonundan yola boşaltılan çöpler

- İtfaiye aracından görüntü

- Kamyonun şoförü Mustafa Avşar ile röp.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

===============================

Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

NİĞDE merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 40 eski polis gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Niğde merkezli, Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önce Kanun Hükmündeki Kararnameler doğrultusunda ihraç edilen 2'si komiser, 11'i komiser yardımcısı olmak üzere 40 polis gözaltına alındı.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Niğde'ye getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Polis araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

========================

Eşiyle tartıştı, su kemerlerine çıktı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, boşanmak üzere olduğu eşiyle tartışan 60 yaşındaki Mevlüt Tavşancık, tarihi su kemerlerine çıkarak intihar temek istedi. Tavşancık'ı polis ikna ederek kemerlerden indirdi.

Olay, bugün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemerlerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Mevlüt Tavşancık, su kemerlerine çıkarak intihar etmek istedi. Kemerlerin üstünde Tavşancık'ı gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Eşiyle tartıştığını ve eşinin gelmesini isteyen Tavşancık'ı polisler ikna etmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığını açtığı sırada polisler Tavşancık'ı ikna etti. Su kemerlerinden inen Tavşancık, "Eşimle maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden su kemerlerine çıktım" dedi. Gözaltına alınan Tavşancık, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Su kemerlerindeki Mevlüt Tavşancık'tan görüntü

- Tavşancık'ın kemerden inmesi

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

=============================