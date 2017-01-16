DHA YURT BÜLTENİ - 19

TOPRAKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.

Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLE

Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), ()-

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ŞEHİT ACISI TRABZON'A ULAŞTI



DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.

Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır’da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın bir süre önce kaybettiği babası Ali Özcan’ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Acı haber sonrası fenalaşan şehidin annesi Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi yarın Diyarbakır’daki törenin ardından Trabzon’da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ev önünden görüntüler

-Detaylar

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, ()-

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KOCASİNAN BELEDİYESİ'NİN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Belediyesi'nde akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 20'ye yakın itfaiye aracı gönderildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin hizmet binasında yangın çıktı. Çatı katında çıkan bir yangın. Çatıda bir tadilat vardı. Yangının bu nednele çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir şekilde katlara inmiş bir yangın yok. Tedbir alınıp yangın tamamen söndürülecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından genel görüntü

-İtfaiye araçları

-Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar açıklaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()