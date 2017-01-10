DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gaziantep'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı; 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor - (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde polislerin 'dur' ihtarına rağmen durmayan ve kaza sonucu duran çalıntı otomobil ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın asayiş olarak değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Nizip ilçemizden bugün çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi’nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde, araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir."

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Kulüp başkanına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde Yeni Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Bilici’ye dün silahlı saldırıda bulunan 21 yaşındaki Barış K., tutuklandı.

Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde dün saat 14.00 sıralarında karşılaşan Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici ile Barış K. bir süre konuştu. Taraflar arasında bir süre sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bilici, 07 SS 328 plakalı otomobiline yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinin yanına gitti. Barış K., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle Bilici'nin otomobilinin önüne 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobilin ön kısmına isabet ederken, seken saçmalardan biri de tesisin yemekhane camını kırıp içeri girdi.

Saldırının ardından Barış K., otomobille olay yerinden kaçarken, yara almadan kurtulan Ömer Bilici’nin durumu haber verdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı.

Polis merkezinde sorgulanan Barış K. bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Barış K. ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı. Kulüp Başkanı Ömer Bilici ise olayla ilgili savcılıkta ifade verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barış K.’nın adliyeye getirilmesi

- Ömer Bilici’nin adliyeye gelişi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Gaziantep'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı; 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor - Yeniden

GAZİANTEP'te, bombalı eylemlerde kullanılabileceği düşüncesiyle aranan çalıntı otomobil, polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışıp kaldırıma çarpan otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı olduğu için bombalı eylemlerde kullanılabileceği şüphesiyle aranan 03 UE 626 plakalı otomobili fark eden polisler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak tüm uyarılara karşın durmayıp yoluna devam etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, yakındaki Hayri Tütüncüler Parkı'nın kaldırımına çarparak durdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri, polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı. Yaralı kişi gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen otomobilde parmak izi taraması yapıldı. Araçta bulunan bir paket ise içerisinde patlayıcı olma ihtimaline karşın, kontrollü şekilde patlatıldı. Polisler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçları

- Polisin takibi

- Polisten kaçan araç

- Polislerin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı



BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, hastalanan 58 yaşındaki Hanım Gezer, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun 3 saatlik çalışma sonrasında açılmasıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Savaştepe'ye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kongurca Mhallesi'nde yaşayana Hanım Gezer rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kar yüzünden yolun kapanmasıyla Gezer'in evini uluşamadı. Belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla iş makinalarıyla karlar temizlenerek yol açıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından evinden alınan Gezer, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanım Gezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()