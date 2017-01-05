DHA YURT BÜLTENİ - 19

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep, ()

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın katılacağı programlar için Ankara'dan uçakla Tekirdağ'a geldi. Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına inen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandıktan sonra karayoluyla geceyi geçireceği otele geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ'da katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın temel atma ve toplu açılış programları öncesinde uçakla Ankara'dan Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına geldi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi nedeniyle Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü havaalanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uçaktan inen Kılıçdaroğlu'nu Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer ve Emre Köprülü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve diğer partililer karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra, partisinin gençlik kolları üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'da geceyi geçireceği otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçaktan görüntü

-Partililerin beklemesi

-Kılıçdaroğlu'nun uçaktan inmesi

-Çiçek verilmesi

-Partililer ile selamlaşması

-Havaalanından ayrılması

-Güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Elbistan Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye Didim Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan diğer şüpheli de tutuklandı.

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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Nazilli'de şüpheli takibindeki kazada şehit olan polislere tören (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, iki polisin şehit olduğu kazada polis aracının çarpıştığı tankerin şoförü Haşim Karatay, savcının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı. Karatay, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polisten kaçarak kazanın yaşanmasına neden olduğu iddia edilen otomobildeki yaşı küçük 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber: Cem ULUCAN / NAZİLLİ-AYDIN,()

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Zonguldak'ta 5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 öğretmen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenler A.S.B., A.T., Z.E., S.K. ve B.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 öğretmen, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / GÖKÇEBEY(Zonguldak),()

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