DHA YURT BÜLTENİ - 19

Geçen hafta aldığı eğitimle denize düşen sara hastasını kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki feribot iskelesinde epilepsi nöbeti geçirip, denize düşen Murat Utku'yu (41) boğulmaktan geçen hafta ilk yardım eğitimi alan Gestaş'ta İskele Sorumlu olarak görev yapan Kemal Önal (32) kurtardı. İskeledeki diğer görevliler ve bir balıkçı teknesi yardımıyla sudan çıkartılan Utku ve Önal, kaldırıldıkları hastanede hipotermi geçirdikleri belirlenip, tedavilerinin yapılmasınına ardından taburcu edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Firması'nda İskele Sorumlusu olarak görev yapan Kemal Önal, bugün saat 11.30 sıralarında Geyikli İskelesi'nden hareket edip Bozcaada İskelesi'ne yanaşan arabalıvapurdan ineceği sırada "İmdat" diye bağırıp, suda çırpınarak yardım isteyen biri olduğunu farketti. Gestaş'ın geçen hafta personeli için düzenlediği ilkyardım ve kurtarma eğitimine katıldığı öğrenilen Önal, hemen denize atlayıp, suda boğulmak üzere olan Murat Utku'yu ensesinden tutup, suyun yüzeyinde kalmasını sağladı. Bu arada arabalıvapurdaki diğer personelde, denize can simidi atıp Utku ve Önal'ın tutunması için bir halat sarkıttı. O anlarda yakındaki bir balıkçı teknesi de yardıma geldi. Balıkçılar önce sara hastası olduğu ve iskeleden denize düştüğü belirlenen Utku'yu ardından da suya atlayarak onu kurtaran Önal'ı teknelerine alarak sudan çıkardı. İskelede hazır bekletilen ambulansla Utku ve Önal, Bozcaada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen ikili tedavilerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Utku'nun hayatını kurtaran Kemal Önal, aldığı ilkyardım ve kurtarma eğitiminin çok işe yaradığını belirtip, "Denize düşen kişiyi kurtardıktan sonra balıkçı teknesinde ilk yardım uyguladım. Ağzından bol miktarda su geldi" dedi.

Önal, kurtarma anında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Murat, sudayken 'Beni bırakma ağabey' diye yalvarıyordu. Nefes almasını, onu asla bırakmayacağımı söyledim. Hatta, 'Yazın yüzemedik, nasip kışın birlikte yüzmekmiş' diye espri yapıp, onu sakinleştirerek, panik yapmamasını sağladım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Suda kurtarma anından görüntü

-Boğulmaktan kurtarılan murat Utku'nun balıkçı teknesine alınmasından görüntü

-Boğulmak üzere olan Murat Utku'yu kurtaran Kemal Önder'in tekneye alınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()

====================================

Belediye başkanı hayvan barınağındaki görüntüler için özür diledi



KÜTAHYA hayvan barınağında yavru bir köpeğin diğer köpekler tarafından parçalaması görüntüleri hayvanseverlerin tepkisiyle karşılandı. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir yavru köpeğin diğer köpekler tarafından parçalanması hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başta Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri olmak üzere çok sayıda hayvansever olaya tepki gösterdi. Hayvanseverler, barınaktaki hayvanlara yiyecek verilmediğini, aç kalan hayvanların yavru köpekleri parçaladıklarını ve hayvanların soğukta kaldıklarını öne sürdü. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da bir grup hayvansever ve basın mensupları ile birlikte barınağa giderek incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu büyük üzüntü duydukları olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Saraçoğlu, şöyle dedi:

"Köpekler birbirlerine girip kavga ediyorlar. İki köpek bir köpeğin kafasını kopartıyor birkaçını da yaralıyor. Bu sırada barınağa gezmek için gelen hayvansever durumu görüp görevlilere bildiriyor. Veteriner, yaralıya müdahale ederken oradaki bir görevlide kafası kopan köpeği dışarı çıkartıyor. Kütahya Belediyesi olarak gerekli soruşturmayı açtık, olayı aydınlatmaya gayret göstereceğiz. Bu bir kere bizim kabul ettiğimiz ya da kabul edebileceğimiz bir olay değil."

KAPASİTE KÜÇÜK

Göreve geldiklerinden bugüne kadar sokak hayvanlarına bakma konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Saraçoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakımevimizin kapasitesi maalesef biraz küçük. Barınağımızın büyütülmesi, bölgede örnek gösterilecek bir barınak olması konusunda çalışma yaptık. Barınağın arkasındaki 40 dönüm arazinin tahsisi bize gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan da destek alarak burada bir proje geliştirdik. Bununla anılmak isterdik. Ama farklı bir şekilde anılmak bizleri üzdü. 2 milyon 450 bin liralık bir yatırımı bu bölgeye yapıyoruz. Hayvan barınağını büyütmekle kalmayıp, sadece kedi ve köpek değil diğer hayvanların da burada bakımını yapmak için bu projeyi gerçekleştireceğiz."

ÖZÜR DİLEDİ

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir olaydan dolayı bir belediye başkanı olarak üzgün olduğumu söylüyorum. Bunu açık açık itiraf ediyorum. Bu nokta itibariyle bununla ilgili ve bundan sonra olmaması noktasında gerekli çalışmaların düzenlemelerin yapılacağını da sizlerin ve basın huzuruda söz veriyorum. Bundan dolayı özür dilemek gerekiyor ise ben özür dilerim bir belediye başkanı olarak" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çevre illerden kamyonlarla sokak hayvanlarının Kütahya'ya getirilip bırakıldığını, bunun da kendileri için büyük sorun oluşturduğunu ekledi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile beraberindekilerin hayvan barınağını gezmeleri,

-Barınaktaki hayvanların,

-Kamil Saraçoğlu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor;

-Sosyal medyada yayınlananan köpeğin parçanmış halininin görüntüsü ayrı dosya ile gönderildi.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()



====================================

Uşak'ta 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta polisin bir yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada, 2 valiz içinde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, dün (pazar) Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Uyuşturucu arama köpeği TORA'nın da katıldığı kontrollerde, durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında bulunan 2 valizde streç filme sarılı halde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis S.Ü. (31) ve M.Ü. (30)'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği" belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Polis kamerası)

---------------------------------

- Yolcu otobüsünde uyuşturucu arama köpeğinin esrarı buluşu

- Polisin valizi açması ve esrar maddesinden görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

==========================================

PKK sempatizanı tutuklandı



DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki M.Y., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

Uluçam Mahallesi'nde oturan ve sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y.'nin evine, dün (pazar) polis operasyon yaptı. Gözaltına alınan M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugün ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-

===============================

Kız arkadaşını pompalı tüfekle ile öldürüp, intihar etti



KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi'nde 25 yaşındaki Tolga Tunç, tartıştığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Sinem Kır'ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, Babaeski İlçesi'nin İstanbul Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kırklareli'nin Vize İlçesi'ndeki bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga Tunç, iddiaya göre telefonla tartıştığı kız arkadaşı Sinem Kır'ın Babaeski'de muhasebeci olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyonun ikinci katına çıkan Tolga Tunç, burada Sinem Kır ile bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle başına ateş açtı. Kır, kanlar içinde yere yığılırken, Tunç tüfeği çenesinin alt kısmına dayayıp ateşledi.

İstasyon çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tunç ve Kır'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, istasyona gelen genç kızın yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Haber: Ali Can ZERAY/BABAESKİ (Kırklareli), ()-

=====================================

Bodrum'un yeni Kaymakamı Yılmaz göreve başladı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne atanan Bekir Yılmaz, bugün görevine başladı.

İçişleri kararnamesi sonrası Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan'ın Tokat Vali Yardımcılığı'na atanmasının ardından kentte görevlendirilen evli ve 2 çocuk babası Bekir Yılmaz bugün görevine başladı. Son olarak Konya'nın Karatay Kaymakamlığı görevinde bulunan Yılmaz, "Bodrum turizmin gözde merkezlerinden biri. Kaymakam olarak bize verilen görevi yasalar çerçevesinde en iyi şekilde yapmak için görevimizin başındayız. Önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı basın toplantısı düzenleyerek hem yerel idarecilerle hem de basın mensupları ile tanışacağız" dedi. Bodrum Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olan işadamı Fikret Öztürk, bugün Kaymakam Yılmaz'ı ziyaret ederek başarı diledi.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()