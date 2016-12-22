DHA YURT BÜLTENİ - 19

Konya'ya şehit ateşi düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden detay

- Askeri yetkililerden detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ-KONYA,()

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Alanya’da 5 okula kar tatili

ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenciler ise belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Alanya’nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları’nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar yağan bölgenin genel görüntüsü

- Sürücülerin kaydettiği karla kaplı yollardan görüntü

- Sürücülerin kaydettiği görüntüler

- Okulda mahsur kalan öğrencilerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()

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Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, rüzgar nedeniyle uçan çatı iki apartman arasında asılı kaldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Serintepe Mahallesi 4289 Sokak üzerinde bu gece meydana geldi. Rüzgar nedeniyle 4 katlı apartmanın demir çatısı yerinden koparak iki apartmanın arasında asılı kaldı. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bina sahibi Seyfettin Doğan (53) , “Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmuş. Karşı biraya çarpıp, arada asılı kalmış, Sokakta aracım var ama onda zarar yok" şeklinde konuştu. Uçan çatı gündüz belediye ekiplerinin çalışmasıyla asılı olduğu yerden kaldırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Seyfettin Doğan ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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