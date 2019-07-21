DHA YURT BÜLTENİ - 19

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

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Kahramanmaraş'ta kazası: 3 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ta ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli bisiklet otomobile çarptı 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi meydana geldi. Mesut Demirtaş yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yola savrulan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Yaralıya müdehale edilmesi

- Kaza yarapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / KAHRAMANMARAŞ,()

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Trafikteki kavga cep telefonu kamerasında



ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki 67 EK 472 plakalı TIR, sağında seyir halinde olan M.K.’nın (48) kullandığı 67 EN 342 plakalı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavga anı (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

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Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.

Kandıra Cebeci sahilinde denize giren baba ve 4 çocuğu bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Baba boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmaya çalışırken, bir taraftan da yardım istedi. Kocaeli itfaiyesi cankurtaranları jet ski ile ailenin yanına gitti. Baba ve çocukları jet ski ile alınarak sahile çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aileyi sağlık kontrolünden geçirirken, herhangi bir sağlık sorunlarını olmadığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışması görüntüleri

Haber: Nabi YAZICI / KOCAELİ,()

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Mazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildi



AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Ramazan Bozlak'ın, hakkındaki 2 ceza kararı nedeniyle mazbatası iptal edildi. Meclis üyelerinin de istifası üzerine belde halkı bugün yeniden sandık başına gitti. Bu kez Ak Parti adayı olarak seçimlere katılan Bozlak, yeniden başkanlığa seçildi.

Gülağaç ilçesine bağlı 4 bin 280 nüfusa sahip 3 bin 150 seçmenden 2 bin 600'ü, 31 Mart'ta yapılan Genel Mahalli Seçimleri'nde sandık başına giderek oy kullandı. BBP adayı Ramazan Bozlak, bin 268 oyla belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Ak Parti adayı Hüseyin Us ise 741 oy aldı.

Ak Parti, Bozlak'ın hakkında 2 ceza kararı olduğu için başkanlık yapamayacağı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin de istifa etmesi üzerine 60 günlük sürenin ardından YSK tarafından dün yeniden seçim yapılması kararı verildi.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ, YENİDEN ADAY

Hakkındaki 2 ceza kararı gereği mazbatasının iptal edildiğini ifade eden Bozlak, "Benim mazbatamın düşmesine sebep olan 2 cezam vardı. 2010 yılında 2863 sayılı 'Tarih ve Kültür Varlıklarına Muhalefet' suçundan 10 ay, 2013 yılında da bir kavgadan 5 ay hapis cezası aldım. Bu iki suçun infazı gerçekleşti. Ben kavgadan 'Memnu hakların iadesi' (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararını almayı unutup, seçimlere katılmıştım. Ben bunu almış olsaydım, mazbatamda düşmüş olmayacaktı. Bu kararı alıp, seçim kuruluna vereceğim. Böylelikle yeniden yapılacak seçimlere aday olmamı engel teşkil edecek durum ortadan kalkacak. Demirci beldesinde tekrar adayım."dedi.

YENİDEN SEÇİM YAPILDI, ADAYLAR PARTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 31 Mart'ta BBP adayı olan Ramazan Bozlak, AK Parti'den, Ak Parti adayı Hüseyin Us da, BBP'den aday oldu. Belde halkı ise bugün yeniden sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Bozlak bin 624, Us, ise 783 oy aldı. Seçim sonrası belde meydanın da AK Parti'ler kutlama yaptı. AK Parti'den seçimi kazanan Ramazan Bozlak, "Doğru ve adalet eninde ve sonunda tecelli ediyor. AK Parti'den bizi uygun gördüler. Şu anda AK Parti'den yarışa girdik ve diğer arkadaş da BBP'ye geçti. Büyük bir farkla seçimi kazandık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sandıkta oy kullanmaları

- Beldeden drone ile görüntü

- Oyların sayılması

- Kutlama yapılması

- Belediye Başkanı röp.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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