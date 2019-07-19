DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak(2)

ESMAHANIM KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin en fazla etkili olduğu bölgelerden biri olan Esmahanım Köyü'ne geldi. Bakan Dönmez, burada yetkililerden hasar konusunda bilgi aldı. Dönmez daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biliyorsunuz 7 vatandaşımız kayıptı. Bunlardan bir kadın yurttaşımızın cesedine birkaç saat önce ulaşılmış oldu. Ben yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer 6 yurttaşımızın aramalarına da AFAD ve güvenlik ekipleri aralıksız olarak devam ediyorlar. Bölge hakikaten zor. Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağmur dün saat 16.00-17.00 sıralarına kadar aralıksız devam etti. Zaman zaman metrekareye 160 kilogram seviyelerine kadar ulaştı. Bu yağmur bu coğrafyada 100 yılda bir yaşanabilecek bir şiddette bir yağış. Vatandaşlarımız da hazırlıksız olarak yakalanmış oldular. Şimdi süratle AFAD, Valilik, yerel yönetimler ve devletimizin ilgili kurumları gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Kızılay burada. Gerekli sosyal destek ve aile yardımlarını birlikte yapıyorlar. Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak elektrik ve doğalgaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik."

Bölgeye 7 mobil jeneratör getirilerek elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, "Doğalgaz şebekelerimizde bir sorun yok. Akçakoca ve Cumayeri şehir merkezleri doğalgaz kullanıyor. Ancak elektrik şebekesinde özellikle kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. SEDAŞ yetkilileri ile yaptığımız toplantıda ve yerinde yaptığımız incelemelerde de sahada tüm ekipmanla birlikte hasar tespiti ve bir yandan da bu hasar tespitinin giderilmesi için çalışmaları da başlatmış durumdalar. Diğer komşu bölgelerden de ekip, ekipman takviyesi istendi. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere. Bunlardan bir tanesini de Esmahanım Köyü'ne şu anda intikal ettirilmiş durumda. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bir an önce elektrik hizmetini süratle vermemiz gerekiyor. Su şebekesinde bazı hasarlar var. İletişimde zaman zaman aksaklıklar söz konusu. Elektrik normal düzene girinceye kadar mobil jeneratörlerden bu desteklemeyi yapacağız." dedi.

Devletin, vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız konu ile yakından ilgileniyor. Dün buraya İçişleri Bakanımız gelmişti. Bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürlerimiz burada. Devlet olarak vatandaşın yanındayız. Hiç kimse endişe etmesin. En yakın zamanda gereken neyse yapılacak." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Dönmez'in hasar gören bölgeyi gezmesi

-Açıklamaları

-Detaylar

Süre: 04.30-Boyut: 505 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/Gürkay GÜNDOĞAN/AKÇAKOCA(Düzce),()

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Irak sınırına askeri sevkiyat



IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yol aldı. Sevkiyatı yapan konvoy daha sonra Yüksekova ilçesine geri döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-() -

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Öğretmen anne, sahilde kaybolan oğlu bulununca sevinçten gözyaşı döktü

ANTALYA'da deniz kenarında oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Rubar Güneş, 2 saat sonra bulundu. Polis ekipleriyle gözyaşı dökerek oğlunu arayan anne, oğlu bulununca sarılarak bu kez sevinç gözyaşları döktü.

Olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Göz doktoru Yakup Güneş, öğretmen eşi Tekuşin Güneş ve 3 çocuğuyla öğle saatlerinde sahile geldi. Burada bir süre denize giren Güneş ailesinin çocukları Rubar Güneş bir anlık dalgınlıkla ortadan kayboldu. Rubar'ı göremeyen ailesi sahilde bir süre araştırma yapsa da sonuç alamadı. Durumun 112 Acil Çağır Merkezi'ne haber verilmesinin ardından sahil bandına çok sayıda polis, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama yaparken dalgıçlar da denize girerek arama yaptı.

Arama çalışmalarını iki çocuğuna sarılarak gözyaşları içerisinde izleyen anne Tekuşin Güneş'i yakınları ve eşi Yakup Güneş sakinleştirmeye çalıştı. Küçük Rubar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından kaybolduğu söylenen noktadan 2 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekiplerince bulundu.

CANKURTARANLAR BULDU

Cankurtaranın kucağında ailesine getirilen Rubar'ı baba Yakup Güneş koşarak teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan Yakup Güneş de oğlunu annesine kucağında götürüp teslim etti. Hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü buluşmada anne oğul birbirine sarılıp uzun süre ağladı. Anne oğlun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevredeki kalabalığın sevinçle alkışladığı olayın ardından kardeşinin bulunmasına sevindiğini söyleyen abla Sariya Lorin, “Çok mutluyum kardeşim bulunduğu için" dedi. Sariya Lorin kardeşini öpüp annesine sarılarak sevince ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocuğu kaybolan aileden görüntüler

-Denizde yapılan arama çalışmalarından görüntüler

-Babanın arama çalışmasını izlerkenki görüntüsü

-Kaybolan çocuğun annesinden detaylar

-Bulunan çocuğun getirilmesi ve babaya verilmesi

-Çocuğun annesi ile buluşma anı

02.16’’ / 254 MB

Haber:Alparslan ÇINAR-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldular

ERZİNCAN'da askere giden gençler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanelik oldu.

Olay merkez Yenimahalle 305'inci sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede yaşayan Algündüz ailesi askere gidecek oğulları için yemek düzenlendi. Asker uğurlama törenine katılan yaklaşık 80 kişilik davetli gruba tavuk, pilav ve dolma ikram edildi. Yemek yiyen davetlilerde bir süre sonra başlayan karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine 18'i çocuk 38 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim, Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rahatsızlananların hastaneye getirilmesi

-Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinde 0,32 gram bonzai ele geçirdi. Polis, şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Ahmet D.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ahmet D., gözaltına alındı. Yapılan aramada 6.16 gram bonzai 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB

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Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin ardiye olarak kullanılan bölümünde kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde oturan S.H.'nin evinde kaçak içki imalatı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evin bahçesindeki ardiye olarak olarak kullanılan bölümde alkol damıtını yapan S.H.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, alkol damıtımında kullanılan 25 litrelik ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu 100 litrelik varil, 10 kg anason maddesi, 14 plastik bidon içerisinde 105 litre rakı, 8 cam şişe içerisinde 15 litre şarap, 29 boş alkol şişesi, alkol yapımında kullanılan 4 bidon içerisinde mayalanmış 150 litre kaysı posası, 2 alkolmetre, damıtılan alkolün süzülmesinde kullanılan 3 kilogram karbon maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan S.H.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- İmalathaneden detay

Haber-Kamera: KONYA ))

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