DHA YURT BÜLTENİ-19

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ AFYON’A GETİRİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şırnak'tan askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı.

‘YİĞİDİM ASLANIM’

Şehidin naaşı havalimanında karşılandıktan sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şehit Teğmen Şafak Evran'ın annesi Yeter Evran, oğlunun tabutu ambulanstan indirilirken, “Yiğidim aslanımö diye ağıt yaktı, “Şehidimö dediği oğlunun tabutunu öptü. Şehidin eşi Canan Evran da fenalık geçirdi. Şehidin annesi ve eşini sağlık görevlileri yalnız bırakmadı. Baba Hayrullah Evran ise metanetini korumaya çalıştı. Şehidin ablası Semiha Arslan ağıtlar yaktı.

‘DOYAMADINIZ BABANIZA YAVRUM’

Şehidin kızı Ada Evran, babasını görmek istediğini söyledi. Ada, babaannesi ve annesine sarılarak ağladı. Şehidin annesi Yeter Evran sarıldığı torununa, “Doyamadınız babanıza yavrumö diye ağladı.

‘YİĞİDİM GİTMİŞ’

Daha sonra şehidin babası, annesi, eşi ve kız kardeşi morga girerek şehidi son kez gördü. Abla Semiha Arslan “Kardeşim cennete gitti. Benim canım kardeşimö diye gözyaşı döktü. Şehidin eşi Canan Evran da “Aşkım bir tanem. Gerçekmiş. Sensiz ne yapacağız? Yiğidim gitmişö diyerek ağıt yaktı. Şehidin yakınlarını sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın cenazesi yarın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Adli Tıp Kurumu önünden detay

- Bekleyen güvenlik güçlerinden detay

- Ambulansın gelişinden detay

- Ambulanstan şehidin tabutu indirilirken detay

- Annesinden detay

- Annesinin feryadından detay

- Şehidin ambulanstan inen tabutunu annesi öperken detay

- Genel detaylar

- Şehit silah arkadaşlarının ellerinde morga konulurken detay

- Morg önünde bekleyenlerden detay

- Annesi tabuta sarılıp ağlarken detay

- Dua edilirken detay

- Şehit yakınları morga girerken detay

- Morgdan çıkarken detay

- Babadan detay

- Anne, eş ve yakınlarının feryatlarından detay

- Morg önünden genel detaylar

- Din görevlisi dua ettirirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

================================

Yük treninin çarptığı genç, öldü



NİĞDE’de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki ekiplerden görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Trenin altında yatan cesetten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'42" Boyut: 63 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

=========================

Aşırı yağmur Düzce'de sele neden oldu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, özellikle fındık bahçeleri sular altında kaldı.

Gölyaka'da yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Su baskınları nedeniyle yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesini su bastı. İlçe genelinde 20 evde maddi hasar meydana geldi. Bazı vatandaşlar su baskınının ardından geride kalan çamurları temizlemek için çalışmalar yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan vatandaşlar tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. Düzce İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, "Olağanüstü bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat normale dönmüş durumda." dedi.

Suların çekilmesi ile evlerine çamur biriken ve temizlik yapan vatandaşlar, "Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi ki kısa sürdü. Yoksa gelecek suların önüne geçemezdik." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Su baskınlarının görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Bozulan yolların görüntüsü

Ekiplerin çalışma yaparken görüntü

Bahçelerden sızan ve heyelana neden olan su taşkınlarının görüntüsü

Heyelan olan alanlardan görüntü

Su baskını olan evlerden ve bahçelerden görüntü

Çamur içinde çalışma yapan vatandaşların görüntüsü

Vatandaşlar ile röp

İl Genel Meclis üyesi ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

=======================

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti



İZMİT'te, otoyol şantiyesinde bulunan toprak yığınının sağanak sonrasında kayması sonucu bazı evler su ve çamurla dolarken, mahalleli gerekli tedbirlerin alanmamasına tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak sonrasında cadde üzerinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'nde bulunan toprak yığınlarında kayma meydana geldi. Turan Güneş Caddesi tamamen trafiğe kapanırken, bazı evlerin içerisi de su ve çamurla doldu. Yolun tamamen kapanması üzerine mahalle halkı da sokağa çıkarak tepki gösterdi. Aynı toprak kaymasının 1 hafta önce yaşandığını söyleyen mahalleliler, yetkililerden çözüm istedi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Türkoğlu, "Geçen Çarşamba günü yine aynı olay yaşandı. Karayollarının buradaki inşaatı, yukarıdan yağmurun, selin gelmesi, evlerin içerisine su girmesi geçen hafta yaşandı. Mahallece mağduruz. Komşumun evine, holü çamur dolmuş. Bunun sebebi yetkililerin yeterince ilgilenmemesinden kaynaklıdır. 1 hafta önce Çarşamba günü biz aynı olayı yaşadık. Ama ikinci kez yaşanıyor." dedi.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, "Öncelikle tüm komşularımıza geçmiş olsun diyorum. Bu Allah'ın bir afetidir, ama tedbirsiz çalışmak bir kula yakışmayan bir şeydir. Kuzey Marmara Yolu çalışması esnasında konutlardan gelen kanalizasyon hattını daha evvel patlattılar. Defalarca uyarmamıza rağmen duyarsız kalındığı için, halen sorumsuz çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm yetkilileri de duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada yoğun bir yağmur sonrası, oradan boşaltılan hafriyatın yol üzerinde bırakılmasından dolayı bu toprakların Turan Güneş Caddesi'ne akması bizleri mağdur etti. Evine su giren arkadaşlarım var. Bu mağduriyetin devletimiz tarafından karşılanmasını ve Kuzey Marmara Otoyolu sorumlularına da gereken cezai işlemin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Evi su ve çamurla dolan Ayhan Tümsekli, "Yağmur başladığında ben bahçede uğraşıyordum. Yağmur kesildiği sırada oradaki su barikatı aşarak bizim üzerimize geldi. Barikat da değil. Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı" dedi.

Sel suları nedeniyle toprağın kayması sonucu trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile 1 saat süren çalışma ile temizlendi. Ardından yol ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toprak kayması yaşanan bölgeden görüntü

- Mahalle sakinlerinden Hikmet Türkoğlu ile röp.

- Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz ile röp.

- Evi çamurla dolan Ayhan Tümsekli ile röp.

- İş makinelerinin yolu temizlemesi

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

============================

Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı

DİYARBAKIR’da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870’nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.’yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI

Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Olay yerinden detaylar

- Polis ekiplerin inceleme yapması

- Saldırıda isabet alan araç

- Saldırının gerçekleştiği yer

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

=============================

Alaçatı'da tatilciler adayları dev ekrandan izledi



İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yayınını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan izledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı 'İstanbul 2019 Seçim Özel' isimli programı Alaçatı'da tatilcileri, televizyon ekranlarına kilitledi. Çeşme ilçesine tatile gelen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan takip etti. Ortak yayın nedeniyle çoğu mekanda canlı müzik sona ererken, vatandaşlar dev ekrandan takip ettiği adayların açıklamalarına kendi aralarında değerlendirmelerde de bulundular. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tartışma olmasına karşın sık sık devriye gezerek, çevre güvenliğini sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dev ekrandan görüntü

-TV programını izleyen vatandaşlardan görüntü

Haber - Kamera: Kahraman DURAK/ÇEŞME, (İzmir), ()

==========================