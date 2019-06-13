DHA YURT BÜLTENİ - 19

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ KOZLUK (Batman), ()

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Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

DÜZCE’de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Vatandaşların kalabalık görüntüsü

Kız çocuğuna sağlık ekiplerinin müdahale ederken görüntüsü

Kızın annesinin görüntüsü

Kızın ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Karaman'da sağanak, sele neden oldu

KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Kent merkezinde çok sayıda evin bodurum katını su bastı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede yolları göle çevirdi. Kent genelinde 100'den fazla binanın bodrum katlarını su basarken, bazı yollarda polis tarafından trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler ise göle dönen yollar ve alt geçitlerdeki biriken suları tahliye etmek için mücadele etti. Evlerini su basan vatandaşlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önüne kurdukları barikatlarla sel suyunun evlerine girmesini engellemeye çalıştı.

Görüntü dökümü :

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-Yağşın neden olduğu su baskınlarından görüntü

-Göle dönen yollardan görüntü

-Sel sularının evlerin girmesini engellemeye çalışan vatandaşların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN - KARAMAN, )

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Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem

ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontraplak tahtalarla tedbir aldı.

Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan doluda 9 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 aracın doludan zarar gördüğü Gürgentepe'de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince, bu nedenle kontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.

Cengiz Uludağ ise, "Dün felaket oldu, araçlar evlerin çatıları büyük zarar gördü. Hiç görülmemiş bir doğal felaket oldu. Kafasından yaralananlar oldu. Koşup araçların üzerini örtmeye bile fırsat olmadı. Tedbir için şimdi üzerini örtüyoruz. Hasar başvurusu yaptık, fındıkta çok büyük zarar var" şeklinde konuştu.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ordu'da İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise, yağmurun bu gece de devam edeceği hatırlatılarak, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlarin, İlimizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan Ahmet Doğan ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Üzeri örtülen araçlardan görüntü

-Doludan zarar gören araçlardan görüntü

-Dolu yağışından görüntü

Süre: 4.10 DK Boyut: 610 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-

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70 yaşında 2'nci üniversiteyi bitirdi



ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) öğrenciler mezuniyet sevinci yaşarken, 70 yaşındaki Avni Yüksel Adalet Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü'ndeki stadyumda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin 18 yaşından 100 yaşına kadar öğrenci profili olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı mezun ediyoruz. Öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber öğrenci arkadaşlarımızı eğitmek ve millete yetiştirmek için çaba sarf ettik. Yolları, bahtları açık olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinden gelecekte mutlu, güzel, huzurlu haberler duymak istiyoruz. Açıköğretim Sistemi, Anadolu Üniversitesi’nin dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı var. Şöyle ki, 18 yaşından 100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Bizim öğrenci profilimiz o nedenle geniş ve Türk milletine hizmet ediyoruz. Bizim için en önemli husus bu. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

70 YAŞINDA İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

AÖF Adalet Bölümü'nü bitiren 70 yaşındaki Avni Yüksel mezuniyet cübbesini giyip kepini takarak törene katıldı. İlk üniversiteyi bitirmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini anlatan Yüksel, "Bu benim ikinci üniversitem. Bizim okuduğumuz zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Bizim diplomalarımızı zor buldular. Bizim için iyi oldu, hiç olmazsa beynim çalıştı. Adalet okuduk, öğrenmiş olduk. Bizim zamanımızda kep falan yoktu. Torunlarımıza bir hatıra olsun dedik. Artık okumak çok kolay. Her sorunun bir cevabı vardır. Sorunun cevabını incelerlerse doğruyu yaparlar. Gençler kaliteli okullarda okusunlar, mutlaka yabancı dil öğrenmeleri lazım. Şimdi okul bitirmek yetmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir de hayat tecrübesi öğrensinler. Sadece okul bir şey vermez" dedi.

40 YIL SONRA KEP ATTI

Makina Yüksek Mühendisi olan Ayla Eren (62) ise 40 yıl sonra kep atmanın sevincini yaşadığını belirterek, "60 yaşında ikinci öğretim olarak tarım bölümüne başladım. Aslında Matematik Yüksek Mühendisiyim. Sistem Mühendisliği konusunda daha önce master yapmıştım. 40 yıl sonra yeniden kep atacağım için çok keyifliyim. Benim mezun olduğum yıllarda terör olayları çok fazlaydı. Kep atma keyfini yaşamamıştım. Anadolu Üniversitesi bana bu keyfi yaşattı. 40 yıl sonra bir kep attım çok heyecanlıyım. Bundan sonra tarımı pratik olarak yapmak istiyorum. Sahaya inip çiftçilik yapmak istiyorum. Bunun için de girişimlerim oldu. Küçük bir yer aldık. Dalamanın bir köyünde, köy hayatıyla tarım hayatına giriş yapacağız inşallah. Bu bölüm benim için çok faydalı oldu" diye konuştu.

BEDENSEL ENGELLİ TUBA, TÖRENE ANNESİYLE GELDİ

Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan doğuştan bedensel engelli Tuba Mutuğu (36) da mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katıldı. Anne Zöhre Mutuğu (68), kızının okumayı çok sevmediğini ifade ederek, "Kızım 4 yıllık sosyoloji bölümü bitirdi. Burada kep atıp diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 tane kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de ‘yaşlıyım, yapamam’ diyorum ama yine de belli olmaz" dedi.

AÖF’ten mezun olan öğrenciler kep atarak sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Görüntü dökümü:

-Mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri,

-Avni Yüksel'in konuşması,

-Ayla Eren'in konuşması,

-Zöhre Eren'in konuşması,

-Rektör ve öğretim üyelerinin tören alanına girişi,

-Öğrencilerin tören alanına girişi,

-Rektör Prof.Dr.Şafak Ertan Çomaklı'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-

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