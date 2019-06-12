DHA YURT BÜLTENİ - 19

Simav'a şehit acısı düştü (2)

CENAZE SİMAV'A GETİRİLDİ

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy Köyü'ne getirildi. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı. Şehidin cenazesi ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Ah yavrum ah kuzum!" diye feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

CAMİ YETERSİZ KALACAĞI İÇİN NAMAZ MEYDANDA KILINDI

İkindide kılınacak namaz için şehidin cenazesi, yerleşimdeki caminin yetersiz kalacağı gerekçesiyle köy meydana götürüldü. Şehit yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş ve AK Partili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Vekili Halil Ertaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi şehidini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü

- Aileden görüntü

- Annenin feryadından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), )

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Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlı havanın Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Sağanak yağmurdan görüntü

-Genel görüntü

Süre:1.50-239 MB

Haber-Kamera:İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

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Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

Kayseri'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı’nda meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu ile çekilen olay yeri görüntüsü

Süre:1.12-239 MB

Haber:Cafer ZENGİN - Kamera:KAYSERİ,()

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Ödemiş'te yollar göle döndü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak yağdı. Yollar suyla dolup taşarken, vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ödemiş'te saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, bir saat boyunca ve aralıklarla sağanak olarak sürdü. Yağmur suları cadde ve sokaklara doldu. Rögarların tıkanmasıyla yollar adeta göle döndü. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, suyla dolu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yayalar da yağmurdan nasibini alırken, kimileri bir süre kapalı alanda dinmesini bekledi. Belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur sonrası yollardan görüntü

Haber- kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()