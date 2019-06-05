DHA YURT BÜLTENİ-19

1)BODRUM' DA SÜRAT TEKNESİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S. (Sakay), Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

KAPTANIN GRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ

MUĞLA/

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2)ÇEŞME'DE TATİLCİLER UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yerleri doldu. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.

Görüntü Dökümü

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-İzmir Çeşme Otoyolu Çeşme ve Alaçatı gişelerindeki yoğunluktan görüntü

-Çeşme'deki sokaklara park etmiş araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK / ÇEŞME (İzmir), ()

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3)MİNİBÜS, SU DEPOLARINA ÇARPTI: 4 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Özay Sütçü (48) yönetimindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki Sedanur Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

Süre: 1.25 dakika, Boyut: 188 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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4)HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR’A ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolunda hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Kahraman (25) idaresindeki 34 RH 7704 plakalı hafif ticari araç İbrahim Altundal idaresindeki 53 K 4607 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kahraman ile araçta bulunan Kerim Kahraman (55) ve Elife Kahraman (55) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, yaralanan 3 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralan 3 kişi İzmit’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Hurdaya dönen araçtan görüntü

Yaralılara müdahale edilmesi

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/KOCAELİ, ()

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5)ESKİ BAKAN AKARCALI'DAN ANNESİNE SON GÖREV

TURİZM ve Sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı'nın vefat eden annesi Necla Akarcalı (94), İzmir'in Konak ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, Paşa Köprü Mezarlığı'na toprağa verildi.

Turizm ve Sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı ile kız kardeşi Bürkan Akarcalı'nın hayata gözlerini yuman annesi Necla Akarcalı için, bugün ikindide, İzmir'deki Bayramyeri Akarcalı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bülent Akarcalı'nın dedesinin babası olan Akarcalı Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılan camide kılınan cenaze namazına, Bülent Akarcalı ve Bürkan Akarcalı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eski AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ve ailenin yakınları katıldı. Yakınlarının acısını paylaşıp, teselli ettiği Bürkan Akarcalı, cami avlusunda gözyaşı döktü.

Cami imamı, cenaze namazından önce yaptığı kısa konuşmada, aile büyükleri tarafından yaptırılan caminin öylece bir kenara atılmadığını, torunlarının da bakımını üstlendiğini belirterek, aileye teşekkür etti.

İstiklal savaşı gazisi Albay Muammer Baykara'nın kızı ve merhum iş insanı Şevket Akarcalı'nın da eşi olan Necla Akarcalı'nın tabutu, kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak cenaze aracına yerleştirildi. Necla Akarcalı'nın cenazesi, Paşa Köprü Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü

- Eski Bakan Bülent Akarcalı'dan görüntü

- Tabuttan görüntü

- Tabutun cenaze aracına yüklenmesinden görüntü

- Ailenin büyükleri tarafından yaptırılan camiinin dış mimarisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()



