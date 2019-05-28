DHA YURT BÜLTENİ - 19

Serik’te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Antalya’nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu.

Serik’e bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde saat 16.00 sıralarında henüz hasat edilmemiş olan Kadir Can’a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, ormanlık alana da sıçradı.

Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 10 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı yandı.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin yangına müdahalesi

- Arazözler ve orman işçilerinin çalışması

- Çevredeki vatandaşların bekleyişi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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Ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izlediler

Bolu'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı'ya ait odunlukta başladı. Alevler kısa sürede önce odunluğun bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 20 hayvan köylülerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve odunluğun tamamı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Yağlı ailesinden görüntüler

-Ağlayanlar

-Köylü Mevlüt Türkan ile röp.

Süre: 02.34-Boyut: 289 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Savcı, eniştesini öldüren Şengül için, ‘haksız tahrik’ indirimi istedi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, uzun süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy’u (57), çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vurup öldüren Şengül G.'nin (47) yargılanmasına devam edildi. Savcı, Şengül G.'ye ceza verilirken haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Olay, geçen şubat ayında, Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda 7 yıldır hizmetli olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Şengül G., bahçede ablasının eşi Erdal Demirsoy'a pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Demirsoy, ağır yaralanıp, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Demirsoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası okulun bahçesinden yürüyerek, çıkan Şengül G., pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede, eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz olduğunu, Erdal Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek, tüfeği yanında getirdiğini, düşündüğü gibi okula gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu kaydeden Şengül G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Şengül G.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Şengül G. ile her iki tarafın avukatları katıldı. Şengül G.'nin ağabeyi Y.B. ile Gaziemir’de, belediyeye ait bir ekmek büfesinde çalışan Y.B., tanık olarak ifade verdi.

Erdal Demirsoy’un, 1999 yılında kız kardeşini taciz ettiğini öğrendiğini, bunun üzerine Şengül G.’ye böyle bir olayın olup olmadığını sorduğunu ve onun da doğruladığını ifade eden Y.B., "Namus meselesi olduğu için dışarıya karşı açık vermek istemiyorduk" dedi.

Gaziemir’de belediyeye ait bir ekmek büfesinde çalışan bir diğer tanık Y.B. ise, "Adını sonradan haberlerden öğrendiğim Şengül G., sürekli bizden ekmek alırdı. Olaydan 2 ay kadar önce Şengül G.'yi yolda yürürken gördüm. Önünü biri kesmişti ve ona bir şeyler söylüyordu. Sonradan haberlerde gördüm ki bu adam eniştesi Erdal Demirsoy’muş" diye konuştu.

SAVCI, TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, eniştesi tarafından sürekli tehdit ve taciz edildiğini belirttiği Şengül G.'nin olay günü saat 17.00 sıralarında, okulun arka tarafına gelen Demirsoy'a yakın mesafeden 3 el ateş ederek öldürdüğünü belirterek, olayın haksız tahrik altında işlendiğini söyledi. Şengül G. hakkında 'haksız tahrik altında insan öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Şengül G.'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, sanık ve avukatına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İZMİR,()