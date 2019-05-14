DHA YURT BÜLTENİ-19

İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu

VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8’i aynı yerde, 1’i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU

Bu arada 12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkale Devlet Hastanesi tabelası

-Cenaze aracının gelişi

-Ceset torbalarının taşınması

-Kaçak göçmenlere ait çantalar

-Morga alınan cesetler

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),()

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Berdan Nehri'nde ceset araması



MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus Şelalesi'ne gelen 2 kişi, polisi arayarak nehirde erkek cesedi gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olaya yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Su seviyesinin yüksek olmasının olası bir cesedin bulunmasına engel olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çalışmalardan detay

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN / TARSUS(Mersin),()

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Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor

AYDIN'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar vakitlerinde patlatılan ‘iftar topu’ sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova Zabıta Memuru Tayfun Ünlü’de her akşam iftar topunu patlatarak bu geleneğin sürdürülmesini sağlıyor.

Ramazan ayında iftar ezanı okunmadan önce patlatılan ‘iftar topu’ geleneği yüzyıllardan beri sürüyor. Geçmiş yıllarda büyük toplar ile yapılan iftar topu, günümüzde el yapımı patlayıcılarla sağlanılıyor. İncirliova İstiklal Mahallesi içerisinde bulunan İtfaiye hizmet binası yanında bulunan boş alanda patlatılan ‘iftar topu’ sonrası okunan ezanla Ramazan ayının güzellikleri yaşatılıyor.

“RAMAZANIN OLMAZSA OLMAZIDIR"

İftar topunu her akşam patlatan İncirliova Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Tayfun Ünlü ise, “Ramazan ayında geleneksel hale gelen top atma merasimi eskiden havan topunda oluyordu. Şimdi ise bilim ve teknoloji geliştiği için görmüş olduğunuz el yapımı toplarla mevcut işlem gerçekleştiriliyor. Bizde bu görevi belediye zabıta memuru olarak bizler yapıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından bunun eğitimini uzman kişiler tarafından aldık. Her akşamda iftar vakti topumuzu patlatıyoruz. Vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ramazan topu ramazanın olmazsa olmazlarından geleneksel hale gelen bir kültürdür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İftar topundan görüntü

-Topun patlama anından görüntü

-Zabıta Tayfun Ünlü ile röp

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa-Ankara Karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ayhan Kaymaz (25) yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp bariyerleri aşarak köprüye gelmeden şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan 4 genci bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTİ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araç içinde sıkışan yaralıların ekiplerce çıkarılması

-Yaralılara ilk müdahale

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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