DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzmir'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Altuntabaklı (39), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne giden Ömer Altuntabaklı yönetimindeki 34 CAE 235 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AP 7005 plakalı TIR'ın 09 CFG 59 plakalı beton blok yüklü dorsesine, ardından da bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tekrar TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Altuntabaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ömer Altuntabaklı'nın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR'da bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinden detay

- TIR'dan görüntü

-Otomobilden görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Bakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretin (2)

ŞEHİRLERİMİZİ ENGELSİZ HALE GETİRMEK İÇİN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Engellilerle yakından ilgilenen Bakan Kurum, akılla şehir projesine değindi. Engelli vatandaşların şehirlerde daha iyi yaşayabilmek için projeler yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Akıl şehir projesiyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü uygulamayı tatbik ederek, sizler için daha yaşanabilir daha güvenli şehirler inşa edeceğiz. Millet bahçelerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında konutları ve kamu binaları kolayca kullanabilecek şekilde tasarlıyoruz. Bugün ülkemizin birçok noktasında yaya kaldırımlarımızı, otoparkları, toplu taşıma araçlarını, tüm engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü kolaylığı yapıyoruz. Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız sokağa çıktığında, endişe yaşamasınlar, evinden çıktığı zaman hiçbir zorlukla karşılaşmasınlar. Bütün ihtiyaçlarını kendi başlarına giderecekleri bir ortama sahip olsun. Camiye, okula, hastaneye gidemeyen engelli kardeşimiz kalsın istemiyoruz. Bu anlamda şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle bu projelerimizi yürütüyoruz."

Bakan Kurum, iftar yemeğinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek 31 Mart'a yapılan Mahalli Genel Seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Kurum, teravih namazını da Hacı Veyiszade Camii'nde kıldı. Cami çıkışında da vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- İftar yemeğinden detay

- Bakan Kurum'un konuşmasından detay

- Bakan Kurum'un camı çıkışından vatandaşlarla sohbeti

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA,()

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