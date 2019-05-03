DHA YURT BÜLTENİ -19

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü (TÜM GÖRÜNTÜLERLE)



TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

- Vali Ozan Balcı açıklama

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/REŞADİYE(Tokat),()-

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Oyun oynadığı kalasların altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir bahçede üst üste istiflenen kalasların üzerinde yürürken, kalasların devrilmesi sonucu altında kalan 10 yaşındaki Uğur Çimen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yaşandı. Evden markete giden ve alışverişi yaptıktan sonra eve dönen ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Uğur Çimen, yolun kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıkarak yürümeye başladı. Küçük Çimen, bloklar halinde istiflenen kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar koştu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı küçük Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı. Uğur Çimen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kalasların altından çıkartılan çocuğun ambulansa alınması

- Olay yerinden detay ve genel görüntü

- Devrilen kalaslardan detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Apartmandaki yangınında, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

OSMANİYE'de 5 katlı bir apartmanın alt katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Tuğra Apartmanı'nda Hatice Yıldırım'a ait ev, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Dumanların yükselmesini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İkamette kimsenin olmadığı belirlenirken, alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bu arada, apartmanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan vatandaşlar ise İtfaiye aracındaki yangın söndürme merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi olay yerindeki acil sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -

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AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Türkiye Söyleşisinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde uluslararası öğrenciler ile buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

'YENİ BİR FİNANSAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'

Programda uluslararası öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor. Dünya bankası çalışmıyor. IMF çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Dünyadaki bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların egemenliği var ve şu anda dünya sisteminde ticaretin yaklaşık yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bu sürdürülebilir bir yük değil. Hem Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların fonksiyonları yerinde değil, hem de, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Asya'nın, Afrika'nın bir ülkesi onun yasalarına aykırı davransa kıyameti koparıyor ama bir gecede Amerikan Başkanı Trump diyor ki, 'Gümrük duvarlarını kaldırdım. Şu kadar yükselttim. Şuna karşı, buna karşı'. Hani liberal bir piyasa vardı? Hani Dünya Ticaret Örgütü gümrüklerin bir şekilde dengelenmesini kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Adamın elinde güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız yeni dönemdeki en önemli fırsatlarımızdan birisi yeni bir para sistemine geçmek ve milli paralar üzerinden yapılacak ticaret ile dolarizasyonun, yani dolara bağımlığın azaltılmasını temin etmek. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunun için kararlı, şuurlu, gayretli ve gerçekten çekinmeden yol alacağız ve yeni bir dünyada yeni bir finansal sistemin mekanizmasını kuracağız" dedi.

'BM 5 ÜLKENİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR'

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 ülkenin oyuncağı haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki finansal sistem, 105 tane ülke dünyanın zengin ülkelerinin ağzının içine bakıyor. Siyasette de 195 tane BM üyesi ülke, 5 tane BM daimi temsilcisinin ağzının içine bakıyor. Evet derlerse oluyor, hayır derlerse olmuyor. Suriye, kimyasal silah kullanıyor. Bütün delilleriyle ortada ama bir şey yapamıyorsunuz. Güvenlik konseyinde dayısı var, destekliyor. Suriye rejiminin elinden tutuyor. İsrail, Filistinlilere kan kusturuyor. Hele ki 1967'den bu yana her gün biraz daha zulmünü arttırıyor. Arkasında onun da dayısı var. Ne yaparsa yapsın sırtını sıvalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye adına değil, bütün mazlum milletler adına, BM kürsüsü dahil, dünyanın bütün platformlarından haykırıyor, 'Dünya 5'ten büyüktür'. Dünya 5'ten büyüktür demek bir temenni değil. Dünyada bu sistemler yürüyemez. Yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç var demektir. Bunun da alıcısı oluyor. Yani biz bu dünyayı 5 tane ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız. BM'nin bir tane savaşı önlediğini gösterebilir misiniz? Bir tane gerilimi ortadan kaldırdığını gösterebilir misiniz? Bir tane işgali önlediğini gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü BM bu özelliğini kaybetmiş, 5 tane ülkenin oyuncağı haline gelmiştir. Bunu siz değiştireceksiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Programdan görüntüler

- Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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AK Partili Turan: YSK'nın karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı



ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde hükümet konağının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın, karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı" dedi.

Lapseki ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre soz sahibi olduğunu ve sözünün dinlendiğini belirterek, "Bunlar yatırımlardan, dik duruşlardan oldu. Sizlerin desteğiniz oldukça sırtımız yere gelmez. Hizmete giren Lapseki Hükümet Konağı birer somboldür, önemli olan bu binaların içerisinde sizlere yapılacak olan kaliteli hizmettir. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, üretmek ve ülkeyi ayağa kaldırmak istediklerini ifade ederek, "Biz iş yapalım derken, üretelim derken, bu memleketi ayağa kaldıralım derken 5 sene seçim yok bırakalım siyasi kavgaları önümüze bakalım derken ısrarla birileri bu ülkenin büyümesini engellercesine ayağımızdan çekmeye çalışıyorlar. Siyasi polemik, kavga, tartışma olur. Hakaret ve iftira olmamak kaydıyla. Hepsi baş tacı. Her parti demokrasinin içerisinde güzeldir. Her fikir kıymetlidir. Bu ülkede çok sesliliğimiz bizi kıymetli yapar ama 82 milyonun ortak değerleri var. Ortak ruhu olmalı. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demek gibi. Bunun tartışması olmaz. Son dönemde hiç hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelere bakıyorum TC ibaresi geri gelmiş. Kim kaldırdı da siz geri getiriyorsunuz.TC ile kimin sorunu olabilir. 82 milyon bu ülkenin içerisinde beraber yaşarken Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütmekten başka hangi derdimiz var bizim. Kim dedi TC’yi kaldırıyoruz diye, nereden çıktı bu. Eskişehir’de, İzmir’de belediyenin girişinde TC yazmıyor. Ama İstanbul ve Ankara’da TC yazarak güya biz karşıyız, onlar taraftar. Bunlar çok ucuz, sığ ve yanlış polemikler. Ortak değerlerimizle oynamayın. Türkiye Cumhuriyeti ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal ortak değerimizdir. Türkiye’nin büyümesi ortak değerimizdir. Bizi ufak polemiklere, sığ polemiklere hapsetmeyin bırakın 15 yıl geride kaldı önümüzdeki yeni dönemde 5 yılı beraber ayağa kaldıralım. Ufak polemiklerden sığ polemiklerden bıktık artık. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmek bir tabelaya TC ibaresini yazmakla mı ya da yazmamakla mı olur ? Yoksa köprüleri, okulları, yolları, hükümet binalarını açmakla mı olur ? Türkiye Cumhuriyeti sevgisi Türkiye’yi yurt dışına şikayet ederek PYD komşumuz olsun diyerek, terör örgütlerine göz kırparak, ortaklarla yol yürüyerek mi olur, tek bayrak diyerek başlayıp, o rabiayı ortaya koyarak mı olur ? O yüzden ne olur yanlış yapanlara, polemik yapmak isteyenlere, siyasi kavgayı geride bırakmayanlara prim vermeyin. Bu ülke hepimizin ülkesi batarsak beraber batarız. Ama biz beraber çıkmaya, beraber yürümeye, beraber büyümeye aday insanlarız" diye konuştu.

'KARAR ÖYLE DE OLSA, BÖYLE DE OLSA BİZİM İÇİN BAŞ TACI'

Konuşmasının devamında İstanbul seçimlerine de değinen Turan, "İstanbul seçimleri karara bağlanamadı. İstanbul’da itirazlarımız çok önemli iddialarla bir haktır. Ama YSK karar verdiği zaman konu kapanmıştır. YSK demişse baş tacıdır, ne derse desin. İster o alsın, ister bu alsın. Biz sandığı, milli egemenliği esas bilen bir milletiz. Ama eğer iddialar araştırılmayacaksa, o kurumların ne işi var o zaman. Dün birileri çıkmış, 'Kızılay’da gezemez' diyor. Benim istediğim kararı vermezsen yanlışsın demek, tehdit etmek siyasi ahlaka uyar mı ? Diyoruz ki; YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı. Ama birileri görüyorsunuz, 'eğer bu kararı vermezse tehdit ederim, hakaret ederim, Kızılay’da yürüyemez' tarzı ancak diktatör adamların kullanacağı ifadeler kullanmaya başladılar. Bunlar yanlış şeyler. Biz hukuk içerisinde takibimizi yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle hükümet konağının açılışı gerçekleştirildi.

BAYRAMİÇ'TE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Açılışın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 179 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. 3+1 49 konut için 71 başvurunun yapıldığı kura çekiminde 49 kişinin yüzü güldü. 22 kişi ise üzüldü. 130 adet 2+1 konutta ise tersi bir durum yaşandı. Bu konutlar için 108 başvuru yapıldığından herkes sevindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lapseki Hükümet Konağı açılışından genel ve detay görüntü.

-İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce konuşma görüntüsü.

-Bülent Turan konuşma görüntüsü.

-Bayramiç'te TOKİ kura çekiminden görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ-Fatih DALDAL/LAPSEKİ-Bayramiç(Çanakkale), ()

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Aromatik bitki merkezi mahallede kalker ocağı tepkisi



MUĞLA bal ormanları ve Muğla Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi Projesi içerisinde yer alan Fethiye'nin kırsal İncirköy Mahallesi'nde yapılması planlanan kalker ocağı için halkın katılımıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Yöre halkı, bölgede yerleşik yaşayan İngilizler ve çevreciler kalker ocağı yapılmasına tepki gösterdi.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında binlerce adaçayı, kekik, defne, sakız ağacı fidanı dağıtılarak Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki merkezi haline getirilmesi planlanan ayrıca Muğla Bal Ormanları Projesi içerisinde yer alan Muğla İncirköy Mahallesi'nde açılması planlanan kalker taş ocağı ve kırma eleme tesisi, hazır beton santrali ve asfalt plent tesisine tepkiler sürüyor. İncirköy Mahallesi, Koru Mahallesi ve Yeşil Üzümlü mahallelerini etkileyecek olan projenin ÇED raporu için Koru Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya elinde 'Doğayı kirletmeyiniz', 'Yöremize taş ocağı yaptırmayacağız', 'Vermedik, vermiyoruz', 'Dağ taş gezilir, oyulmaz' yazılı dövizler taşıyan bölgede erleşik yaşayan çok sayıdaki İngiliz vatandaşı, yöre halkı bölgede bulunan çevre sivil toplum örgütü temsilcileri ve çevreciler katıldı. Toplantıda proje ile ilgili bir sunum yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri katılanların görüş ve önerilerini not aldı. Çevreciler ve mahalle sakinleri böyle bir taş ocağının yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Toplantıya Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına katılan Gıda Mühendisi Yasin Kırgız bölgenin çok önemli çevre projelerine ev sahipliğini yaptığını belirtip, "Bu bölgemizde arılar için bal ormanları oluşturuldu. Yine tıbbi ve aromatik bitki merkezi projesi yine bu bölgede sürmektedir. Burada bu projenin yapılması mümkün değildir" dedi.

3 saat süren toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkililerinin tutanak tutması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İncirköy Mahallesi'ndeki tıbbi ve aromatik bitki alanlarından görüntü

-ÇED toplantısından görüntü

-Toplantıya Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına katılan Gıda Mühendisi Yasin Kırgız'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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TÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından turizm potansiyelini artırmak için düzenlenen gezi programları kapsamında 9 farklı ülkenin büyükelçileri ve eşleri Bursa'da ağırlandı. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini inceleyen heyet yarın İznik ziyaretleriyle gezi turuna devam edecek.

Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak turzm potansiyelini artırmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Arjantin, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Küba, Litvanya, Malezya, Sırbistan, Hindistan, Ukrayna Büyükelçileri ve eşlerine yönelik Bursa turu başlattı. Botanik Park, Ulu Camii, Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Büyükelçiler, Bursa'nın yöresel lezzetleriyle de tanıştı. Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için düzenlenen organizasyon 3 gün devam edecek. Bursa şehir merkezindeki gezisini tamamlayan heyet, yarın İznik'teki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek.

'ÜLKEMİZİN FARKLI KÖŞELERİNİ TANITMAK İSTEDİK'

Turizm potansiyeli açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu ve farklı illerde organizasyonların devam edeceğini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, "Bu yılki ilk programımızı Bursa'da gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. Genelde diplomatik ve resmi ziyaretler yapıyorlar. Ülkemizin farklı köşelerini tanıtmak istedik. İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimizde var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek" dedi.

'MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Bursa'yı dünya coğrafyasına tanıtmak istediklerini dile getiren TÜRSAB Bursa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bursa'nın tarihi mekanları, kültürel değerleri, turizm açısından var olan kaynakları sunacağız. Yerinde incelemeler yaptıracağız. Güzel bir haftasonu geçirmelerini sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte Bursa'nın dünya üzerinde iyi bir marka şehir olması konusunda da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

ARJANTİN TÜRKİYE'Yİ TÜRK DİZİLERİ SAYESİNDE TANIDI

Türk dizileri sayesinde Türkiye'yi daha yakından tanıdıklarını dile getiren Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropıetro, "Yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde pek çok yeri gezdik. Herşey çok güzeldi. Yıllar sonra diplomat olarak geri döndüm. Bu benim için çok güzel bir duygu. Ankara'da iki aydır yaşıyorum. Eskiden siz bizim dizilerimizi izlerdiniz, biz sizin dizilerinizi izliyoruz. Türk dizilerinin kalitesi çok yüksek. Oyunculuk, kostüm, mekan seçimi, hepsi çok yüksek olduğu için Türkiye'de çok izleniyorlar. Aynı zamanda bizim ülkemizde de çok izleniyorlar. Bizim bulunduğumıuz alanlarda yoğun bir ilgi var" dedi.

MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, "2 yıl 8 aydır Türkiye'deyim. Türkiye'nin ve Bursa'nın büyük bir potansiyeli var. Türkiye gelişmiş bir ülke. İkili ilişkilerin gelişiminde bu tür ziyaretler önemli. Dizilerden önce de iki halkın arasındaki ilişkler iyidi. Türkiye'yi Malezya halkı tanıyordu. Geçtiğimiz yıl Malezyalıların Türkiye'yi ziyareti en yüksek sayıya ulaştı. 95 bin 500 Malezyalı Türkiye'yi ziyaret etti. Malezya'nın nüfusunu 32 milyon olarak düşünürsek bu kötü bir oran değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şehir gezisinden ziyaret

-Yemek organizasyonundan detaylar

-Mehteran takımından detaylar

-Genel detaylar

Süre: 04.54 Boyut:549 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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Eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı (2)

GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır’da K.Ç.'nin eşine ve çocuğuna uyguladığı şiddet anları görüntülenmesi üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenin adresini belirledi. Yeri tespit edilen K.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen K.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

Öte yandan K.Ç.' nin şiddet uyguladığı eşiyle dini nikahlı olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR ()

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Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

BİNGÖL’de yerel gazetecilik yapan Galip Akengin (47), kızı Rabia Akengin (22) ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

Daha önce bazı nedenlerden yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek isteyen Galip Akengin, sınavda aldığı puanla 2 yıl önce Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'ne, kızı ise aynı üniversitenin Sağlık Yöneticiliği Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.

Üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaşmanın mutluluk duyduğunu anlatan Galip Akengin, “Ailem için özel bir gün oldu. İmkanımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesi'nin kurulmasıyla imkanlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Biz üçümüz beraber sınava girmiştik. Şimdi ise kızımla beraber aynı üniversitedeyim ve beraber mezun olduk. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Rabia Akengin ise babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın güzel bir an olduğunu ifade ederek, “Bizim için güzel bir an oldu. Hala kızlarını okula göndermeyen aileler var. Biz de bunlara örnek olmak istedik, hem beraber okuduk, hem beraber çalıştık, beraber sınavlara hazırlandık ve beraber mezun olduk. Umarım bundan sonrada daha güzel başarılara da adım atarız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Görüntü Dökümü

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- Akengin ailesinin evden çıkması

- Akengin ailesinin Bingöl Üniversite’sine gelmesi

- Galip Akengin ‘in konuşması

- Rabia Akengin ‘in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Van'da 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı

VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi. 3 gün sürecek etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler Van'ı gezecek. Okul Müdürü Ömer Akbaba, yaptıkları bu çalışmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu ana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından düzenlenen 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı kendi okullarında başladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 68 ilden 141 öğrenci katıldı. Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Ömer Akbaba, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, çok önemli çok kaliteli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Akbaba, düzenledikleri 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatları için kendi öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonla soruların hazırlandığını dile getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Bu çalışmaları hazırlarken Van'daki birçok kurum ve kuruluştan destek aldıklarını anlatan Akbaba, "Başta Van Valiliği olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), YYÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinin çok ciddi desteklerini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın da onayını alarak bu çalışmayı ilimizde gerçekleştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şuana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Çocuklarımızı burada 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız. Birinci gelen öğrenciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü gelen öğrencimize ise 7 bin 500 TL ödül vereceğiz" dedi.

'MARKA OKUL OLMAYI İSTİYORUZ'

Bu çalışmayı gerçekleştirirken Van'ın akademik, kültürel, bilimsel anlamda değerine değer katmayı amaçladıklarını belirten Akbaba, "ÖSYM'nin sıralamasında biz il olarak çok gerideyiz. Okulumuzda çok başarılı öğrencilerimiz var. Fakat genelde öğrencilerimizin hayallerini süsleyen Ankara Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi gibi markalaşmış okullar. Bizde bu marka okullar arasına girelim istiyoruz. Bu çocuklarımızın batıya gitmesini o marka dediğimiz okullarda eğitim görmesini biz burada karşılayalım, onların isteklerine burada cevap verelim istiyoruz. O marka okullarda bilsin ki artık Van Türk Telekom Fen Lisesi de var" diye konuştu.

'TURİZM ANLAMINDA DA KENTE KATKI SUNUYORUZ'

Bu çalışmayla kente turizm anlamında da katkı sunduklarını belirten Akbaba, "Gelen her bir çocuk birer kültür elçisi. Yarın ilimizden ayrıldıklarında ben inanıyorum ki yıllar sonrada olsa bizim bu şehrimizi unutmayacaklar. Bu kadim şehir bunu hak ediyor. Bizde ilimize eğitim anlamında çok ciddi destekler sunmak için var gücümüzle çalışacağız. 68 ilden 141 öğrenci Van'a geldi. Beraberlerinde öğretmenleri ve aileleri de geldi. Ailelerde Van'ı görmek, bizlerle tanışmak istemişler. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Çünkü bu vesileyle bakış açılarını değiştirdik" dedi.

ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Van'a gelen öğrenciler hem yarışmaya katıldıkları için hem de Van'ı tanıyıp görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Amasya'dan gelen öğrencilerden Sena Akyüz, "Merzifon Fen Lisesi'nden katıldım. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir ders. Van'ı daha çok gezemedik burayı gezeceğim içinde çok heyecanlıyım. Doğu'ya daha önce hiç gelmemiştim. Buradaki okulu çok beğendim. Başarıları da çok yüksek bir okul. Buraya geldiğim için ve bu şanslı öğrenciler arasına girdiğim için çok mutluyum. Bütün öğrencilere de başarılar dilerim" dedi.

Yarışmaya Adana'dan katılan öğrencilerden Emre Kumlu ise olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Umarım başarılı bir sonuç elde ederim. Van'a daha önce gelmemiştim. Van'ı çok sevdim" dedi.

'BİLİM ADINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Öğrencilerle gelen öğretmenlerde böyle bir etkinliğin Van'da olmasının bilim adına çok umut verici olduğunu söyledi. Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nden gelen Fizik Öğretmeni Durdu Sarı, Van'a ilk kez geldiğini belirterek, Van'ın kültürünü tanımanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öğretmen Sarı, "Burada olmaktan ve böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Buradaki projeyi çok önemsiyorum. Bilim adına çok güzel bir şey olmuş" diye konuştu. Van'a gerçekleştirilen 1. Ulusal Fizik Olimpiyatın ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileleri 3 gün boyunca Van'ın tarihi ve turist yerlerini gezecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan genel görüntü

-Sınava giren öğrenciler

-Öğrencilerle röportaj

-Öğretmenlerle röportaj

-Okul Müdürü ile röportaj

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN ()-

