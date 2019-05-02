DHA YURT BÜLTENİ -19

Düzce'de otobüs, TIR'a çarptı: 7 yaralı

DÜZCE’de, TEM Otoyolu’nda kaza nedeniyle yavaşlayan TIR’a arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Halil Aksoy idaresindeki 63 N 5799 plakalı otobüs, önünde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle yavaşlayan Hasan Aytar idaresindeki 63 N 5799 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Hasan Aytar, “Önümde bir araç kaza yapmıştı. Sinyal verip yavaşlamaya başladım. Otobüs gelip arkadan çarptı.” dedi.

Kaza nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza alanından görüntü

Yaralılara müdahale görüntüsü

TIR şoförü ile röp

Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Tepki çeken paylaşıma gözaltı



İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde, geçen günlerde 5 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar olayını, sosyal medya hesabından övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve büyük tepki gören M.I.T., İzmir’de gözaltına alındı.

Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi'nde Geçen 22 Nisan'da 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası olayıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından yapılan, '4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa...' yazılı paylaşım büyük tepki çekti. Paylaşımı yapan kadının M.I.T. olduğunun ve İzmir'de yaşadığının tespit edilmesi üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka’da oturduğu belirlenen M.I.T.’yi, evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.I.T.’nin, buradaki ilk ifadesinde, “Neden böyle bir şey paylaştığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Zaten yazdıktan sonra silmeye çalıştım, ancak bilgisayarı o kadar çok hızlı kullanamadığım için hemen silemedim. Ben silene kadar da çoktan yayılmış. Böyle bir şey yaşandığı için büyük pişmanlık duyuyorum" dediği öğrenildi.

M.I.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- M.I.T.'nin emniyete getirilişinden görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR, ()

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Tepki çeken paylaşıma gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kızın cinsel istismara uğramasını övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.I.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.I.T., sulh ceza hakimliği tarafından, adli kontrol şartına gerek görülmeden serbest bırakıldı.

Davut CAN / İZMİR, ()

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Suudi Arabistan'da trafik kazasında ölen genç toprağa verildi

SUUDİ Arabistan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Anıl Özçelik (21) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suudi Arabistan'ın Abha kentinde çalışan Anıl Özçelik, geçtiğimiz perşembe günü otoyolda karşıdan karşıya geçerken hızla gelen otomobilin altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Özçelik'in cenazesi bugün Samandağ'ının Tekebaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Ölümüyle ailesini yasa boğan Özçelik, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin omuzlarda taşınması

- Kalabalıktan görüntü

- Cenaze namazı

- Ölen gencin sağlık fotoğrafı

SÜRE:26" BOYUT:49 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),()

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Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

KARABÜK’te, sağanakla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

Karabük’te saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanakla birlikte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Burak Ö.(19) yönetimindeki 78 AAF 619 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Osman D. (19), Selahattin A.(20) ve Oktay M.(19) yaralandı.

Kastamonu yönünden gelen Dursun T. yönetimindeki otomobil Çevrikköprü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Refüjde ters yatan otomobilde Nimet E., Kadir E. ve Yasemin T., yaralandı.

Bir diğer kazada ise Bartın yönünden gelen Mustafa K.'nin kullandığı 78 AL 448 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkiinde Kadir Ç. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole uçtu. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Fatih Ö. yaralandı.

D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde Hakkı Ü. yönetimindeki otomobil ile Esin P.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 11 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takla attıktan sonra yan devrilen cip

-Takla attıktan sonra refüje devrilen otomobil

-Şarampole uçan otomobil

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Tekirdağ'da yaşlı kadını 25 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ'da Naciye Saygın'ı(72), 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Fedai Kavrık(44), tutuklandı. Kavrık, Saygın'ın daha önce kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Onunla konuşmak istedim. O anda kendimi kaybetmişim" dedi.

Tekirdağ'da geçen salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerindeki Umut Apartmanı'ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüpheli Fedai Kavrık'ı yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edilen Kavrık, 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Kavrık, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Saygın'ı olay günü çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken gördüğünü belirterek,

"Bana daha önce arkadaşlarımın yanında hakaret etmişti. Bu konuyu konuşmak için evine gidip konuşmak istedim. Bu sırada Naciye Saygın apartmana giriş yaptığı sırada arkasından bende içeri girdim. Ancak o andan kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı olay yerinden ayrıldıktan sonra anladım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye tabelası

-Zanlının polis arasında götürülmesi

-Takılan ters kelepçe

-Suç aleti ve kanlı elbiselerin delil torbası

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Bingöl'de sağanak yağış sele dönüştü

BİNGÖL'de sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, yolda biriken suda araçlar ilerlemede zorlandı.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşatırken, Karşıyaka mahallesinin bazı bölgesinde sel meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Yollardaki su nedeniyle araçların güçlükle gitmesi

-Dere yatağındaki suların taşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

