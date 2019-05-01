DHA YURT BÜLTENİ-19

Parkta oynarken kaybolan 2 çocuk aranıyor

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için arama çalışması başlatıldı.

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17:00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçede kayıp çocuklar her yerde aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışması detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-

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Manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde piknikte manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı 20 metrelik ağacın tepesinden düşen Kerim Daş (59) yaşamını yitirdi.

Olay, Gazipaşa’ya bağlı Şahinler Mahallesi Soğukoluk Yaylası’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Kerim Daş ailesi ve arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Yaylada piknik yapan grup, dönüşe geçmeden önce hatıra ve manzara fotoğrafı çektirmek istedi.

İddiaya göre Kerim Daş manzara fotoğrafı çekmek için yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Kerim Daş, ağaçtan kayalıklara düştü. Ailesi ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kerim Daş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerim Daş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgu önünden görüntü

- Yakınlarının ağlayarak morga gelmesi

- Olay yerinin fotosu

- Ölen Kerim Daş’ın fotosu

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN’da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Berk yönetimindeki 02 HP 440 plakalı otomobil ile Hakkı Yolcu'nun kullandığı 21 BS 677 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yolcu, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Yolcu'yu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yolcu'nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Acil servise giren yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Cafer T., vücuduna isabet eden mermilerle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Cafer T., yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Cafer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tadaviye alınan Cafer T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ?İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA

Bu arada kavgasa silahla ateş eden şüphelinin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tabancayla ateş eden kişinin koşarak yanına yanaşan otomobille olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis kaçan şüpheli ile bindiği otomobilin tesbit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerası

- Olay yerinden detay

- Boş kovanlar

- Polis ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Adıyaman'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 02 BF 989, 34 FD 5629, 02 HF 468, 07 AOV 34 plakalı otomobiller ile 63 PT 234 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Yaralılar ambulanslara taşıması

- Yol trafiğe kapatılması

- Polisin önlem alması

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Yaralılara ambulanslarda müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

