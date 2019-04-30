DHA YURT BÜLTENİ -19

Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim (3)

DİLBER AY TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Ünlü sanatçının cenazesine katılan Latif Doğan, “Barak türküleri ablasını kaybetti. Kendisini çok severdik. Şarkılarını dinleyerek büyüdük. Allah’tan rahmet diliyorumö dedi.

İstanbul’dan Düzce’ye gelen ve daha önce Dilber Ay’la hiç tanışmamış olan Satı Artar, “Dilber Ay’ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı, ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Dilber Ay’ın cenazesinin evinin önünde helallik istenirken görüntü

Cenazeden görüntü

Mahmut Tuncer’den görüntü

Latif Doğan’dan görüntü

Latif Doğan ile röp

Hayranı Satı Arta ile röp

Cenaze namazından görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Amatör boksörü öldürülmesiyle ilgili şüpheliler adliyede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın(35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Savaş O. ve Birhan D., adliyeye sevk edildi. Birhan D. jandarmada verdiği ifadede, "Ben Savaş’a ‘artık vurmayalım ölecek’ dedim. Daha sonra Savaş, Cüneyt’i aracına bindirdi. Ormanlık alana geldik ve araçta bırakıp ayrıldık.ö dedi.

Amatör boksör Cüneyt Seyhan, dün sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyü mevkiinde ki ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüneyt Seyhan'ın vücudunun birçok yerinde darp izleri olması nedeniyle, dövülerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Cüneyt Seyhan'ın, olaydan önceki gece birlikte alkol aldıkları arkadaşları Birhan D., Önder T. ve Savaş O., gözaltına alındı. Önder T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEMİR ÇUBUKLA DÖVMÜŞLER

Cüneyt Seyhan, hastanede yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Sofular Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmada ifadesi alınan Birhan D.’nin, birlikte alkol aldıkları arkadaşı Cüneyt Seyhan ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. Bu sırada Savaş O.’nun eline aldığı demir çubuk ile Cüneyt Seyhan’a vurduğunu anlatan Birhan D., “Ben Savaş’a ‘artık vurmayalım ölecek’ dedim. Daha sonra Savaş, Cüneyt’i aracına bindirdi. Ormanlık alana geldik ve araçta bırakıp ayrıldık.ö dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Olay yerinden aracın görüntüsü

-Aracın üzerindeki kanlar

-Jandarmanın arabada inceleme yapması

-Jandarmanın arabayı çekiciye itmesi

Süre: (2:52) Boyut: (529 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Diyarbakır'da 'Lojistik Köy' tanıtıldı

Diyarbakır'da 229 hektarlık alanda kurulacak 'Lojistik Köy' projesi tanıtımı yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeoğlu, "Proje Türkiye'nin Ortadoğu, Asya ve devamında dünya ile buluşmasını sağlayacak" dedi.

Diyarbakır'da valilik öncülüğünde Elazığ karayolu üzerindeki Gözalan Mahallesi'nde kurulacak 'Lojistik Köy'ün tanıtımı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarının yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Projenin tanıtıldığı sunumda, 229 hektarlık alanda kurulacak 'Lojistik Köy' projesiyle Diyarbakır’ın yurt içi ve yurtdışı ticari operasyonların merkezi konumuna getirilmesi hedeflendiği, ilk etapta 5 bin 400 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, çok kısa süre içerisinde organize sanayi bölgelerinin kurulması, lojistiğin alt yapısının sağlanması ve tüm beklentilerin karşılanması yolunda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Hükümetimizin programında da yer alan dış ticaretin özellikle öne çıkması ve komşularla ticaretin yoğunlaşması sürecinde Diyarbakır bu açıdan tarihi ve çok kritik bir öneme ve role de sahip. Bugün sizlerle paylaştığımız Lojistik Köyümüz bütün bu beklentileri karşılayacak. Sadece Diyarbakır merkezli bir lojistik kavramını ve alt yapısını değil Diyarbakır'ı bir hat düşündüğümüz zaman bölgesel ölçekte Türkiye'nin, Ortadoğu, Asya ve devamında dünya ile buluşmasını sağlayacak bir merkez olarak düşünülüyor. Bunu sağlayacak alt yapımızın da olduğunu biliyoruz. Özellikle üç ulaşım aksına dayalı ve bağlı bir buluşma merkezi olan Diyarbakır Lojistik Köyü Diyarbakır'ın kalkınma ve gelişmesine de yön verecek. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki elimizde bu varlığı ve zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde sadece Diyarbakır adına değil ülkemiz ve bölgemiz adına da çok önemli bir kazanım elde edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Sunum

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 322 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Öğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, atık malzemelerden yararlanarak çeşitli eşyalar yapıp kurulan stantlarda sergiledi. Ayrıca yine atık malzemeleri kulanarak elbiseler tasarlayan öğrenciler, bunları mini bir defileyle sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi için Çavuşlar İlkokulu'nda da çalışma yapıldı. Proje yürütücüsü Sınıf Öğretmeni Ayşen Yörük Boz, ilkokul öğrencileriyle birlikte kağıt, plastik, karton, meşrubat kutusu kapakları ve plastik kaplar gibi atık malzemeleri kullanarak geri dönüşüme kazandırdı. Çocuklar bu atık malzemeleri kullanarak saat, maket ev, oyuncaklar ve Türkiye harikası yaptı. Ayrıca yine atık malzemeler kağıt, plastik ve kartonları kulanarak çeşitli elbiseler tasarladı. Bu elbiseleri de giyinen öğrenciler, defileyle sundu. Açılan 5 ayrı stantta ise geri dönüşüme kazandırılan diğer eşyalar halka sunuldu. Öğrencilerin tasarımları beğenildi.

Görüntü Dökümü

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- Defile görüntü

- Sıfır atık sergisi gezilmesi

- Öğretmen Ayşen Yörük Boz konuşması

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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7 aylık hamile yankesicilik şüphelisi yakalandı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit ve Derince ilçelerinde, otobüs duraklarında yaşlı kişileri sıkıştırarak yankesicilik yapan 7 aylık hamile Ç.A., K.A. ve K.G. adliyeye sevk edildi. Ç.A. ve K.A. isimli kadınlar tutuklanırken, K.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Dinçer AKBİR / İZMİT,()

